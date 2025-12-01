"La scelta dellItalia di aumentare a 3,5 miliardi di euro il contributo allAgenzia Spaziale Europea, assumendo la presidenza della Ministeriale ESA e garantendo la presenza di un astronauta italiano nella missione lunare Artemis, non è solo una bella pagina di orgoglio nazionale: è una svolta industriale e geopolitica che porta la firma del Governo Meloni e del ministro Adolfo Urso".



Lo dichiara il capogruppo di Fratelli dItalia in Consiglio regionale della Basilicata, Michele Napoli, commentando gli esiti del Council Meeting at Ministerial Level 2025 di Brema.



"Urso ha riportato lItalia al centro delle grandi scelte europee sullo spazio  prosegue Napoli  costruendo una strategia che tiene insieme sicurezza, industria, ricerca e diplomazia economica. Non parliamo di un capitolo di nicchia, ma di uno dei settori più dinamici delleconomia reale: la space economy è ormai riconosciuta come comparto strategico per lindustria nazionale e nuovo ambito di valorizzazione del Made in Italy tecnologico, sostenuto dalla prima legge italiana sullo spazio, che fa da riferimento anche al quadro europeo".



"Secondo i dati illustrati dallo stesso ministro - sottolinea Napoli - la space economy italiana vale circa 4 miliardi di euro, con circa 400 aziende e 13 mila addetti; lItalia è terzo Paese in Europa e sesto al mondo per investimenti spaziali in rapporto al PIL, con un export del comparto in forte crescita."



"Sono numeri che parlano chiaro: lo spazio non è più fantascienza, ma filiera produttiva, posti di lavoro qualificati, opportunità per i nostri giovani ingegneri, informatici, tecnici, ricercatori. È qui che un centrodestra di Governo serio deve avere il coraggio di guardare, invece di rassegnarsi alla narrazione di una Basilicata piccola, marginale e assistita."



Napoli "rilancia il ruolo della regione: Il Presidente Bardi ha giustamente ricordato che la Basilicata è già un punto di riferimento, grazie al Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe Colombo di Matera, riconosciuto a livello internazionale per la ricerca e le applicazioni spaziali. Ma oggi non basta più essere un polo di eccellenza: dobbiamo diventare il laboratorio italiano delle applicazioni della space economy, a partire dallosservazione della Terra, dalla gestione delle risorse idriche, dal monitoraggio ambientale, dalla sicurezza delle infrastrutture, dallagricoltura di precisione."



"Con la presidenza italiana della Ministeriale ESA fino al 2028 e con una strategia nazionale chiara, la Basilicata ha una finestra irripetibile: per attrarre investimenti industriali legati ai servizi satellitari e ai dati; per rafforzare i percorsi formativi dellUniversità della Basilicata e degli istituti tecnici superiori sui temi spaziodataintelligenza artificiale; per favorire start-up e PMI che usano i dati spaziali per innovare in agricoltura, energia, tutela del territorio, protezione civile; per collegare Matera e Potenza ad una vera 'via italiana allo spazio', insieme ai poli di Lazio, Piemonte, Abruzzo e alle altre regioni protagoniste."



"Da capogruppo di Fratelli dItalia  annuncia Napoli  d' accordo col Presidente Bardi e lintera maggioranza di Centrodestra mi farò promotore in Consiglio regionale di un piano Basilicata Spazio 2030, che metta a sistema: una cabina di regia regionale con Governo, ASI, ESA e mondo produttivo; un distretto lucano della space economy, collegato ai network europei e nazionali; strumenti mirati della prossima programmazione europea e nazionale per finanziare ricerca, trasferimento tecnologico e nuove imprese del settore; percorsi di orientamento e formazione per i giovani lucani, perché nessuno sia costretto ad andare via per lavorare in questi ambiti di frontiera."



" Con il Governo Meloni e con il ministro Urso - conclude Napoli - lItalia torna protagonista nello spazio. Il nostro compito, come centrodestra di governo in Basilicata, è semplice e impegnativo allo stesso tempo: fare in modo che una parte di questa nuova leadership passi da qui. Non per chiedere favori, ma perché abbiamo competenze, strutture e un posizionamento europeo che ce lo consentono. La sfida è chiara: o saremo capaci di trasformare il patrimonio di Matera e del nostro sistema scientifico in una vera filiera regionale della space economy, oppure resteremo spettatori di un gioco che altri stanno già vincendo. Io ho scelto da che parte stare: con una Basilicata che smette di sentirsi periferia e inizia a comportarsi da protagonista".