-->
|
La voce della Politica
|Festa della Bruna a Matera: Morea, 50mila per candidatura UNESCO
1/12/2025
|Matera, 1 dicembre 2025 Nel corso dellultimo assestamento di bilancio, il Consiglio regionale ha approvato grazie a un emendamento presentato da me e da Marcello Pittella lo stanziamento di 50mila euro per sostenere la candidatura della Festa della Madonna della Bruna di Matera a Patrimonio Culturale Immateriale dellUNESCO.
Questo stanziamento si inserisce in un percorso già avviato mesi fa, quando il Consiglio regionale ha approvato la mozione presentata da Azione per impegnare formalmente la Regione Basilicata a sostenere la candidatura e a valorizzare una tradizione che rappresenta lidentità e la devozione della comunità materana.
A livello nazionale, il lavoro di sostegno alla Festa ha trovato unimportante tappa con la presentazione ufficiale della Festa della Bruna alla Camera dei Deputati, resa possibile grazie allimpegno dellonorevole Fabrizio Benzoni, che ha contribuito a dare ulteriore visibilità a una delle più antiche e sentite celebrazioni popolari del Mezzogiorno.
Un ruolo fondamentale in questo percorso, inoltre, è svolto dallAssociazione Maria SS. della Bruna, che da sempre custodisce lorganizzazione della Festa, il lavoro delle maestranze e la tradizione del Carro Trionfale. Lassociazione sarà destinataria del finanziamento regionale e potrà impiegarlo per la redazione del dossier di candidatura e per le attività preparatorie richieste dalliter UNESCO.
«Abbiamo lavorato affinché la Festa della Bruna, con il suo immenso valore storico e culturale, fosse finalmente accompagnata in un percorso strutturato verso il riconoscimento UNESCO dichiara il consigliere Morea . Lo stanziamento di 50mila euro è un segnale concreto: un impegno che dimostra quanto crediamo in questa candidatura e nella necessità di sostenere le maestranze, la creatività e lintero patrimonio immateriale che la Festa custodisce. Continueremo a seguire ogni passaggio, perché Matera merita di vedere riconosciuta a livello internazionale una delle sue espressioni più autentiche.»
Le risorse approvate rafforzano un percorso di tutela e valorizzazione che coinvolge istituzioni, comunità, associazioni e realtà artigiane, con lobiettivo di portare la Festa della Bruna verso un riconoscimento capace di valorizzarla anche oltre i confini regionali.
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/12/2025 - Basilicata ostaggio di royalties e PNRR: minoranza critica lassestamento di bilancio
Lassestamento di bilancio approvato consegna alla Basilicata ostaggio delle royalties e compensazioni petrolifere e dalle risorse straordinarie del PNRR.
Questa manovra economica non solo non offre risposte, ma sancisce una distanza siderale dai bisogni reali della com...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Festa della Bruna a Matera: Morea, 50mila per candidatura UNESCO
Matera, 1 dicembre 2025 Nel corso dellultimo assestamento di bilancio, il Consiglio regionale ha approvato grazie a un emendamento presentato da me e da Marcello Pittella lo stanziamento di 50mila euro per sostenere la candidatura della Festa della Mado...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Napoli (FdI): ''Con Urso lItalia torna protagonista nello spazio''
"La scelta dellItalia di aumentare a 3,5 miliardi di euro il contributo allAgenzia Spaziale Europea, assumendo la presidenza della Ministeriale ESA e garantendo la presenza di un astronauta italiano nella missione lunare Artemis, non è solo una bella pagina ...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Documento dei Medici, professioni sanitarie e dipendenti di Polimedica Melfi
I medici specialisti, le altre professioni sanitarie e i dipendenti di Polimedica Melfi hanno approvato un documento unitario per denunciare la gravissima crisi che sta colpendo il poliambulatorio e, con esso, il diritto alla salute nel VultureMelfeseAlto Br...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Matera 2026: strategie e partecipazione per una città mediterranea di cultura
Il Consiglio comunale aperto su Matera Capitale mediterranea della cultura ha rappresentato un passaggio necessario per raccogliere contributi di cittadini, associazioni ed esperti, mettendo in luce idee e proposte altrimenti inespresse. Questo in una nota di ...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Decreto Semplificazioni, no di Europa Verde-AVS Basilicata all'art.40: ''È cementificazione mascherata''
Europa VerdeAVS Basilicata esprime forte preoccupazione e ferma contrarietà di fronte allapprovazione dellarticolo 40 del decreto Semplificazioni, una norma che attraverso il meccanismo del silenzio-assenso permette nuove edificazioni anche in aree sott...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Pd: Ferrone, da Montepulciano nascerà una nuova primavera politica per il Pd
Se da Montepulciano nascerà una nuova primavera politica per il Pd, secondo il buon auspicio di Roberto Speranza, si capirà da come crescerà il seme piantato nellassemblea della città toscana. Così Carmine Ferrone (PD), consigliere provinciale di Potenza e ...-->continua
|
|