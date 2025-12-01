Matera, 1 dicembre 2025  Nel corso dellultimo assestamento di bilancio, il Consiglio regionale ha approvato  grazie a un emendamento presentato da me e da Marcello Pittella  lo stanziamento di 50mila euro per sostenere la candidatura della Festa della Madonna della Bruna di Matera a Patrimonio Culturale Immateriale dellUNESCO.



Questo stanziamento si inserisce in un percorso già avviato mesi fa, quando il Consiglio regionale ha approvato la mozione presentata da Azione per impegnare formalmente la Regione Basilicata a sostenere la candidatura e a valorizzare una tradizione che rappresenta lidentità e la devozione della comunità materana.



A livello nazionale, il lavoro di sostegno alla Festa ha trovato unimportante tappa con la presentazione ufficiale della Festa della Bruna alla Camera dei Deputati, resa possibile grazie allimpegno dellonorevole Fabrizio Benzoni, che ha contribuito a dare ulteriore visibilità a una delle più antiche e sentite celebrazioni popolari del Mezzogiorno.



Un ruolo fondamentale in questo percorso, inoltre, è svolto dallAssociazione Maria SS. della Bruna, che da sempre custodisce lorganizzazione della Festa, il lavoro delle maestranze e la tradizione del Carro Trionfale. Lassociazione sarà destinataria del finanziamento regionale e potrà impiegarlo per la redazione del dossier di candidatura e per le attività preparatorie richieste dalliter UNESCO.



«Abbiamo lavorato affinché la Festa della Bruna, con il suo immenso valore storico e culturale, fosse finalmente accompagnata in un percorso strutturato verso il riconoscimento UNESCO  dichiara il consigliere Morea . Lo stanziamento di 50mila euro è un segnale concreto: un impegno che dimostra quanto crediamo in questa candidatura e nella necessità di sostenere le maestranze, la creatività e lintero patrimonio immateriale che la Festa custodisce. Continueremo a seguire ogni passaggio, perché Matera merita di vedere riconosciuta a livello internazionale una delle sue espressioni più autentiche.»



Le risorse approvate rafforzano un percorso di tutela e valorizzazione che coinvolge istituzioni, comunità, associazioni e realtà artigiane, con lobiettivo di portare la Festa della Bruna verso un riconoscimento capace di valorizzarla anche oltre i confini regionali.