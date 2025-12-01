Europa VerdeAVS Basilicata esprime forte preoccupazione e ferma contrarietà di fronte allapprovazione dellarticolo 40 del decreto Semplificazioni, una norma che  attraverso il meccanismo del silenzio-assenso  permette nuove edificazioni anche in aree sottoposte a vincoli idrogeologici. Parliamo di zone già fragili, dove costruire significa aumentare lesposizione a disastri naturali e mettere a rischio la sicurezza dei cittadini.



Si tratta, per noi, di una misura inaccettabile: non una semplificazione, ma un incentivo al consumo di suolo e allabusivismo edilizio, proprio mentre il Paese avrebbe bisogno di prevenzione, regole chiare e controlli più rigorosi. Dopo il condono edilizio inserito nella recente manovra economica, questo provvedimento rappresenta un nuovo assalto al territorio. Invece di proteggere lambiente e ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico, il Governo Meloni sceglie di agevolare costruzioni nelle aree più sensibili.



La norma è pericolosa e, a nostro avviso, in contrasto con i principi costituzionali di tutela del paesaggio e dellambiente. Consentire edificazioni su immobili vincolati significa ignorare la realtà quotidiana di un Paese che continua a contare danni, sfollati e vittime dopo frane, alluvioni ed eventi climatici estremi.



In Basilicata, regione caratterizzata da vaste zone a rischio idrogeologico e sismico, con un equilibrio ambientale già compromesso da trivellazioni e inquinamento delle falde, gli effetti di questa norma potrebbero essere particolarmente gravi e irreversibili.



Europa VerdeAVS Basilicata ribadisce la necessità di politiche di prevenzione, tutela e rigenerazione del territorio, non di norme che alimentano abusivismo e nuova cementificazione. Per questo prosegue la raccolta firme per modificare il Piano Casa regionale, affinché la nostra terra sia protetta e valorizzata, non sacrificata a interessi di breve periodo.



Per amore della Basilicata, continueremo a batterci per leggi che mettano al primo posto la sicurezza delle persone e il rispetto dellambiente. Semplificare non può mai significare distruggere.



Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa VerdeAVS Basilicata)



