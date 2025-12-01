Cgil e Filt Cgil Basilicata presentano Basilicata 2030, documento che denuncia lisolamento infrastrutturale della regione e chiede investimenti mirati e una visione strategica integrata della mobilità. Il sindacato rilancia la petizione per la bretella ferroviaria TitoPolla, decisiva per collegare la Basilicata allAlta Velocità e favorire sviluppo e coesione territoriale, e sollecita il ripristino della PotenzaMelfi. Criticità anche nel TPL su gomma e nelle infrastrutture urbane, come la chiusura delle scale mobili di Potenza. Il piano propone interventi su ferro, gomma e viabilità per costruire una mobilità moderna, intermodale e sostenibile.



Di seguito riportiamo la nota stampa della Cgil Basilicata e Filt Cgil Basilicata



È stato presentato oggi a Potenza, nella sede della Cgil Basilicata, il documento sulla mobilità lucana di Cgil Basilicata e Filt Cgil Basilicata. Basilicata 2030 fa il punto sulle criticità del sistema delle infrastrutture lucane legate ai trasporti, lanciando alcune proposte alla Regione Basilicata.

La Basilicata  hanno spiegato i segretari generali della Cgil Basilicata e della Filt Cgil Basilicata, Luigi Ditella - vive da decenni una condizione di isolamento infrastrutturale che ne limita fortemente lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Nonostante la sua posizione geografica strategica al centro del Mezzogiorno, risulta marginalizzata rispetto alle principali reti di trasporto nazionale ed europeo. In un contesto di transizione ecologica, coesione territoriale e rilancio della mobilità sostenibile promosso dal Pnrr e dalle politiche Ue, riteniamo sia imprescindibile una nuova visione strategica, integrata e intermodale della mobilità lucana, che superi le logiche frammentarie e localistiche sfruttando la posizione di regione cerniera del sud e dei principali porti e corridoi europei. Ecco perché chiediamo alla Regione Basilicata maggiori investimenti e di impiegare le risorse a disposizione nei tempi e nelle modalità indicate dal Pnrr, per fare uscire finalmente la regione dallisolamento. Non è più il tempo degli studi di fattibilità, che restano solo su carta. Non possiamo accontentarci di qualche chilometro di asfalto sulle maggiori arterie lucane come la Potenza  Melfi, la Matera  Ferrandina, o che lAlta velocità ci lambisca solamente. Una Basilicata connessa è una Basilicata competitiva. Ora è il tempo della visione, della responsabilità e delle scelte coraggiose.

La Cgil e la Filt Cgil Basilicata hanno pertanto rilanciato la petizione Se non ora, quando? pubblicata su change.org e che ha raggiunto le 1600 firme per chiedere la realizzazione della bretella ferroviaria tra Potenza, Tito e Polla che colleghi l'area nord del Vulture, il Materano e il Metapontino all'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Secondo il sindacato il progetto non solo migliorerebbe la mobilità dei cittadini, ma attrarrebbe importanti investimenti grazie alla movimentazione rapida di merci e persone. Inoltre, collegherebbe l'area sud del Lagonegrese con Potenza e il nord della Basilicata, creando un asse di sviluppo economico sostenibile e contribuendo alla riduzione delle disparità territoriali. I benefici di questa infrastruttura sarebbero molteplici. In primo luogo, verrebbe potenziata l'accessibilità di tutta la regione, facilitando la connessione tra aree e i capoluoghi. Inoltre, una rete ferroviaria moderna ed efficiente è essenziale per lo sviluppo economico e sociale della Basilicata, poiché permetterebbe di superare il divario infrastrutturale che ci separa dal resto del paese. Sulla stessa piattaforma la Filt Cgil Basilicata ha promosso una raccolta firme anche per il ripristino immediato della linea ferroviaria Potenza-Melfi. Linterruzione di questo importante servizio pubblico  ha spiegato Ditella - sta avendo un impatto negativo su migliaia di persone che si affidano quotidianamente al treno per raggiungere i luoghi di lavoro, le scuole e per accedere ai servizi essenziali. Inoltre, senza un trasporto pubblico efficiente, aumenta il traffico stradale, con conseguenti problemi ambientali dovuti all'inquinamento e al consumo di carburante. É fondamentale che le autorità competenti, tra cui lassessore regionale alle Infrastrutture, riconoscano l'urgenza di questo problema e agiscano tempestivamente per ripristinare la tratta ferroviaria. Tra le criticità esposte, la mobilità nella città di Potenza quale capoluogo di regione, con la chiusura delle scale mobili impianto primo che collega viale Marconi a XVIII Agosto a partire dall1 gennaio. La Regione Basilicata  ha spiegato Rocco Pace, della Filt Cgil  ha stanziato 1,4 milioni di euro ma rientrano tra i fondi annui previsti dalla legge regionale 20 del 2008 che destina risorse ai comuni che hanno impianti meccanizzati, fondi tra laltro già anticipati dal Comune di Potenza e che nulla hanno a che vedere con 7 milioni di euro necessari affinché possano essere effettuati i lavori resi obbligatori per legge per limpianto ormai giunto a fine vita. Anche una ulteriore proroga di sei mesi per lapertura della scala mobile prima da parte degli uffici competenti, che sono ministeriali, non consentirebbe di effettuare i lavori necessari in assenza di un avvio di progetto, spostando semplicemente la chiusura a giugno.



Di seguito il documento punto per punto.

BASILICATA 2030

DOCUMENTO STRATEGICO PER LA MOBILITÀ DELLA BASILICATA



MOBILITÀ SU GOMMA

Il trasporto pubblico locale su gomma è oggi la spina dorsale della mobilità lucana, ma sconta diverse criticità:

 Domanda debole e dispersione territoriale rendono il servizio oneroso e spesso inefficiente.

 Affidamenti andati deserti in tre lotti di gara (due provinciali e uno regionale) evidenziano la scarsa attrattività del sistema per gli operatori economici.

 Errori nei programmi di esercizio, incongruenze tra tempi e distanze, mancanza di dati sui flussi di passeggeri e carenza di una vera rete integrata.



Proposte operative:

1. Revisione completa del Piano dei Servizi TPL (basato su dati 2015), da aggiornare con le esigenze post-COVID.

2. Integrazione tra i lotti di gara regionali e provinciali, eliminando sovrapposizioni e frammentazioni.

3. Clausole normative adeguate, che:

* Si basino sul Regolamento (CE) 1370/2007 e non sulla direttiva concessioni.

* Applichino correttamente del D.lgs. 36/2023.

* Riconoscere lesigenza di costi standard e ricavi realistici, specie in territori a domanda debole.

4. Durata media dei mezzi da estendere da 7 a 10 anni per sostenere investimenti e risparmi.

5. Introduzione del servizio a chiamata per le aree più remote e i piccoli centri non raggiunti da linee regolari, tramite piattaforme digitali di prenotazione e algoritmi di ottimizzazione dei percorsi, al fine di garantire accessibilità di base nel rispetto dellefficienza economica.

6. Attivazione di collegamenti intermodali con gli aeroporti di Bari (Palese), Foggia (Gino Lisa) e Pontecagnano (Salerno-Costa dAmalfi), assicurando una percorrenza massima di unora dalle principali aree urbane e produttive della Basilicata (Potenza, Matera, Melfi, Val dAgri, Metapontino), anche mediante soluzioni flessibili o dedicate per le fasce orarie con maggiore domanda (business, turistico, sanitario).

7. Istituzione di un Osservatorio tecnico operativo per il TPL, integrato con lOsservatorio regionale sulla mobilità, con il compito di definire un cronoprogramma attuativo delle misure previste, monitorarne lattuazione e coinvolgere in modo strutturato enti locali, gestori, utenti e stakeholder.



MOBILITÀ SU FERRO

La rete ferroviaria in Basilicata è altamente inadeguata e frammentata:

 Solo il 10% dei comuni è servito da ferrovia.

 Solo il 4% è a doppio binario, il 45% elettrificata.

 Solo il 2% della popolazione utilizza il treno.



Interventi strategici richiesti:

1. Collegamento diretto con lAlta Velocità:

* Inserimento prioritario della bretella TitoPolla, per collegare Potenza direttamente alla nuova AV SalernoReggio Calabria.

* Riduzione dei tempi PotenzaSalerno a poco più di unora.

* Superamento delle tratte obsolete e valorizzazione dellasse logistico-industriale lucano.

2. Raccordi ferroviari integrativi:

* Prolungamento FerrandinaMatera fino a Gioia del Colle per connessione con ladriatica.

* Raccordo PotenzaFoggia con la AV BariNapoli (20 km).

* Riqualificazione delle stazioni principali (Potenza, Metaponto, Ferrandina).

3. Riattivazione della SicignanoLagonegro, almeno a fini turistici, sulla base di studi aggiornati.

4. Intermodalità e TPL ferroviario: con servizi cadenzati, bigliettazione unica e collegamenti bus per i comuni non serviti.



5. Rafforzare il servizio di metropolitana di superficie di FAL per le città di Potenza e Matera e rilanciare i collegamenti per Avigliano e lalto Bradano.

6. Rilanciare il collegamento fra il capoluogo Lucano e Pugliese con collegamenti ferroviari ( Lucania express)



VIABILITÀ STRADALE E INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI

Le strade lucane, in particolare quelle strategiche per i flussi economici e turistici, necessitano di interventi urgenti per garantire accessibilità, sicurezza e connessione interregionale.

Proposte progettuali e opere da inserire nel piano regionale:

1. Raddoppio della SS 658 MelfiPotenza:

* Arteria strategica per lindustria automobilistica di Melfi.

* Collegamento diretto tra due centri nevralgici e logistica regionale.

2. Ammodernamento e raddoppio della SS 7 FerrandinaMatera:

* Garantisce laccessibilità al polo turistico e culturale di Matera.

* Connessione indispensabile per lo sviluppo del corridoio tirrenoadriatico e la trasversale Lauria Candela

3. Tunnel tra Potenza e la Bradanica co la realizzazione di un tunnel in contrada Pazzano:

* Collegamento diretto tra Potenza e la SS Bradanica.

* Accesso strategico alla Puglia e allarea logistica del Metapontino.

4. Realizzazione del traforo stradale Val dAgriPadula/Buonabitacolo

* Connessione interregionale tra larea sud della Basilicata e lAV sullA2.

* Sviluppo del turismo, della sanità e delle attività produttive della Val dAgri.

* Collegamento con i porti del Tirreno e valorizzazione dellasse trasversale TirrenoIonio.



CONCLUSIONI  VERSO UN PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ INTERCONNESSA

La Regione Basilicata deve dotarsi di un Piano Strategico della Mobilità in grado di:

 Superare le attuali sovrapposizioni tra enti (Regione, Province, Comuni), definendo ruoli chiari e coordinati.

 Eliminare sprechi e inefficienze causati da una pianificazione disomogenea e datata.

 Sviluppare una rete intermodale basata su un core ferroviario che colleghi i principali poli urbani, industriali e logistici.

 Garantire ladduzione capillare con autobus a tutti i comuni, integrando orari, tariffe e servizi.

 Istituire un Osservatorio permanente per la mobilità, come previsto dalla L.R. 22/1998, in cui siano coinvolti in modo strutturato tutti gli attori territoriali (Enti locali, operatori, sindacati, associazioni dei consumatori).

 Rispettare e applicare pienamente le normative europee in materia di servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG) e appalti pubblici.

