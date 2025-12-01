La UIL FPL a seguito delladozione della DGR 202500722 del 27/11/2025 , interviene su un tema particolarmente delicato che coinvolge lintero personale della Regione Basilicata.



Abbiamo appreso con sorpresa delladozione da parte dellAmministrazione regionale di un nuovo regolamento disciplinare relativo allutilizzo degli strumenti informatici in dotazione al personale.



Ci sembra singolare, oltre che inaccettabile, che un provvedimento di tale rilevanza, capace di incidere direttamente sui diritti e sulle responsabilità dei lavoratori, sia stato approvato senza la minima informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali. La circostanza che la notizia sia stata conosciuta attraverso la stampa rappresenta, a nostro avviso, una situazione che rischia di essere percepita come unattenzione non pienamente adeguata nei confronti delle organizzazioni sindacali e degli stessi dipendenti regionali."



Un regolamento che interviene su aspetti sensibili come il controllo, luso corretto delle dotazioni informatiche e i conseguenti profili sanzionatori non può essere assunto in maniera unilaterale, ignorando i principi di corrette relazioni sindacali e di leale cooperazione che dovrebbero caratterizzare il rapporto tra Amministrazione e rappresentanze dei lavoratori. Tale modalità di adozione appare inoltre in contrasto con i principi di partecipazione e confronto previsti anche dalla Legge 141/2022, che richiama le amministrazioni pubbliche a garantire processi decisionali trasparenti e aperti al contributo delle parti sociali.



Come UIL FPL chiediamo con forza limmediato confronto sul provvedimento e la sospensione della sua efficacia, affinché lo stesso possa essere illustrato, discusso e condiviso nella competente sede di delegazione trattante, già convocata per il prossimo 3 dicembre. Riteniamo infatti indispensabile che ogni scelta in materia disciplinare e organizzativa sia oggetto di confronto , partecipato e rispettoso delle prerogative sindacali.



Desideriamo inoltre sottolineare che il personale della Regione Basilicata, nel corso degli anni, ha sempre dimostrato correttezza, professionalità e senso di responsabilità nellutilizzo delle dotazioni informatiche, rendendo ancora più incomprensibile la scelta di procedere in maniera unilaterale e senza alcun confronto preventivo.



La UIL FPL rimane disponibile a contribuire alla definizione di un regolamento equilibrato, moderno e rispettoso dei diritti dei lavoratori, ma non accetterà mai imposizioni calate dallalto e prive dei necessari passaggi sindacali.







Il Segretario Generale UIL FPL Basilicata



Verrastro Giuseppe