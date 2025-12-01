-->
|
La voce della Politica
|Regolamento informatico approvato dalla Regione : la UIL FPL invoca il rispetto della Legge 141/2022
1/12/2025
|La UIL FPL a seguito delladozione della DGR 202500722 del 27/11/2025 , interviene su un tema particolarmente delicato che coinvolge lintero personale della Regione Basilicata.
Abbiamo appreso con sorpresa delladozione da parte dellAmministrazione regionale di un nuovo regolamento disciplinare relativo allutilizzo degli strumenti informatici in dotazione al personale.
Ci sembra singolare, oltre che inaccettabile, che un provvedimento di tale rilevanza, capace di incidere direttamente sui diritti e sulle responsabilità dei lavoratori, sia stato approvato senza la minima informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali. La circostanza che la notizia sia stata conosciuta attraverso la stampa rappresenta, a nostro avviso, una situazione che rischia di essere percepita come unattenzione non pienamente adeguata nei confronti delle organizzazioni sindacali e degli stessi dipendenti regionali."
Un regolamento che interviene su aspetti sensibili come il controllo, luso corretto delle dotazioni informatiche e i conseguenti profili sanzionatori non può essere assunto in maniera unilaterale, ignorando i principi di corrette relazioni sindacali e di leale cooperazione che dovrebbero caratterizzare il rapporto tra Amministrazione e rappresentanze dei lavoratori. Tale modalità di adozione appare inoltre in contrasto con i principi di partecipazione e confronto previsti anche dalla Legge 141/2022, che richiama le amministrazioni pubbliche a garantire processi decisionali trasparenti e aperti al contributo delle parti sociali.
Come UIL FPL chiediamo con forza limmediato confronto sul provvedimento e la sospensione della sua efficacia, affinché lo stesso possa essere illustrato, discusso e condiviso nella competente sede di delegazione trattante, già convocata per il prossimo 3 dicembre. Riteniamo infatti indispensabile che ogni scelta in materia disciplinare e organizzativa sia oggetto di confronto , partecipato e rispettoso delle prerogative sindacali.
Desideriamo inoltre sottolineare che il personale della Regione Basilicata, nel corso degli anni, ha sempre dimostrato correttezza, professionalità e senso di responsabilità nellutilizzo delle dotazioni informatiche, rendendo ancora più incomprensibile la scelta di procedere in maniera unilaterale e senza alcun confronto preventivo.
La UIL FPL rimane disponibile a contribuire alla definizione di un regolamento equilibrato, moderno e rispettoso dei diritti dei lavoratori, ma non accetterà mai imposizioni calate dallalto e prive dei necessari passaggi sindacali.
Il Segretario Generale UIL FPL Basilicata
Verrastro Giuseppe
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/12/2025 - Regolamento informatico approvato dalla Regione : la UIL FPL invoca il rispetto della Legge 141/2022
La UIL FPL a seguito delladozione della DGR 202500722 del 27/11/2025 , interviene su un tema particolarmente delicato che coinvolge lintero personale della Regione Basilicata.
Abbiamo appreso con sorpresa delladozione da parte dellAmministrazione regionale di...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Basilicata. Latronico: approvato il Progetto Plasma 2025-2026
La Giunta regionale ha approvato il Progetto Plasma 2025-2026 Valorizzazione della raccolta di plasma e sostegno alle attività trasfusionali nella Regione Basilicata, che prosegue e consolida il percorso avviato con il precedente progetto 2023-2024.
-->continua
|
|
|1/12/2025 - Connessi al futuro, pubblicato avviso riservato a IIS di 2° grado
Il Consiglio regionale con la collaborazione dellUSR organizza un evento per riflettere su tecnologia, etica e partecipazione civica, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori lucane nellAnno Europeo dellEducazione alla Cittadinanza Digitale
Sul ...-->continua
|
|
|30/11/2025 - Basilicata. Disegno di legge per gli alloggi popolari
La Regione Basilicata propone un pacchetto organico di modifiche e semplificazioni normative per rendere più rapidi ed efficaci i procedimenti relativi alledilizia residenziale pubblica. La Direzione Infrastrutture e Mobilità ha predisposto un disegno di legg...-->continua
|
|
|30/11/2025 - Matera celebra solidarietà ed eccellenze: grande successo per lasta mondiale del tartufo bianco lucano
Tra entusiasmo, partecipazione e un forte spirito di solidarietà, Matera ha ospitato lasta mondiale del tartufo bianco pregiato della Basilicata, cuore della manifestazione Tesori dalla Terra. In una nota stampa della regione Basilicata si eprime tanta sod...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Cifarelli (PD): ''Giuli rilancia Matera 2026: servono visione e una vera vocazione mediterranea''
Cifarelli, Consigliere del Partito Democratico: Giuli rilancia Matera 2026. La nostra città sia davvero Città del Mediterraneo, luogo di ecumenismo culturale e ponti tra popoli. Ora servono visione e governance."
"Le dichiarazioni del Ministro della ...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Basilicata. Il Ministro Giuli incorona Matera
Le parole del Ministro Giuli al Consiglio dei Ministri della Cultura UE sono arrivate qui, in Basilicata, chiare e risuonanti come un campanile a mezzogiorno. Sono parole che danno ossigeno e, soprattutto, mettono Matera dove deve stare: al centro di una visi...-->continua
|
|