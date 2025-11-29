Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 16, si terrà una conferenza stampa nella Sala Verrastro della Regione Basilicata sul futuro dell'Aviosuperficie "E. Mattei" di Pisticci. L'incontro con la stampa sarà l'occasione per annunciare l'avvio della procedura finalizzata a individuare gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi del sito aeroportuale in regime di concessione. Questa iniziativa, promossa dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, mira a rendere pienamente operativa l'infrastruttura, garantendo lo sviluppo e il potenziamento di un asset strategico per la Val Basento e per l'intera Basilicata. Si tratta di un passaggio cruciale per consentire all'aviosuperficie di esplicitare tutte le sue potenzialità, un obiettivo perseguito attraverso importanti interventi di adeguamento e ammodernamento dell'infrastruttura già in fase di ultimazione.



Saranno presenti all'incontro Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, assessore alle Infrastrutture, Francesco Cupparo, assessore allo Sviluppo Economico, Gianpiero Perri, Capo di Gabinetto del Presidente Bardi, Antonio Di Sanza, Amministratore Unico del Consorzio Industriale di Matera, Domenico Alessandro Albano, sindaco di Pisticci.