-->
|
La voce della Politica
|Pista Mattei, martedì 2 dicembre, alle ore 16, conferenza stampa
29/11/2025
|Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 16, si terrà una conferenza stampa nella Sala Verrastro della Regione Basilicata sul futuro dell'Aviosuperficie "E. Mattei" di Pisticci. L'incontro con la stampa sarà l'occasione per annunciare l'avvio della procedura finalizzata a individuare gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi del sito aeroportuale in regime di concessione. Questa iniziativa, promossa dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, mira a rendere pienamente operativa l'infrastruttura, garantendo lo sviluppo e il potenziamento di un asset strategico per la Val Basento e per l'intera Basilicata. Si tratta di un passaggio cruciale per consentire all'aviosuperficie di esplicitare tutte le sue potenzialità, un obiettivo perseguito attraverso importanti interventi di adeguamento e ammodernamento dell'infrastruttura già in fase di ultimazione.
Saranno presenti all'incontro Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, assessore alle Infrastrutture, Francesco Cupparo, assessore allo Sviluppo Economico, Gianpiero Perri, Capo di Gabinetto del Presidente Bardi, Antonio Di Sanza, Amministratore Unico del Consorzio Industriale di Matera, Domenico Alessandro Albano, sindaco di Pisticci.
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/11/2025 - Roccanova, insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi: nuovo Sindaco Domenico Faillace
Grande entusiasmo a Roccanova per linsediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e lelezione del giovane Sindaco Domenico Faillace. Un momento significativo che promuove partecipazione, senso civico e amore per la comunità, accogliendo idee e proposte dei cittadini di do...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Consiglio Provinciale di Potenza:ok mozione contro lo spegnimento notturno degli ATM Postamat
Il Consiglio Provinciale di Potenza, nella sua ultima seduta, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal Consigliere Carmine Ferrone riguardante la "Tutela del diritto di accesso ai servizi postali e finanziari nelle aree interne della provincia di P...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Coordinamento Agricoltori Basilicata, dati impietosi, scelte necessarie: la Basilicata si rialza solo con la visione
Il Rapporto SVIMEZ 2025 non descrive solo una difficoltà: racconta un destino. Cosi in una nota diffusa dal cordinamento agricoltori della Basilicata. Più di 4.000 laureati lucani sono partiti negli ultimi cinque anni, l83% dei giovani lascia la regione e il ...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Udc Lavello: Mensa scolastica a Lavello, non ricadano sui bambini le beghe degli adulti
Quando i tori si scornano, le corna volano, ladagio popolare non sbaglia, soprattutto quando, per le incomprensioni degli adulti, a rimetterci sono i bambini. I bambini rappresentano il nostro futuro e la nostra speranza, vanno sempre tutelati e protetti, inv...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Pista Mattei, martedì 2 dicembre, alle ore 16, conferenza stampa
Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 16, si terrà una conferenza stampa nella Sala Verrastro della Regione Basilicata sul futuro dell'Aviosuperficie "E. Mattei" di Pisticci. L'incontro con la stampa sarà l'occasione per annunciare l'avvio della procedura finalizz...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Nova Siri, Latronico alla Notte del Liceo
Cè un sentimento che ci unisce tutti: è la nostalgia del futuro. Quella voglia irrefrenabile di costruire il domani sapendo che le fondamenta, le radici più robuste, affondano sempre nel passato. Ieri sera non è stato celebrato solo un evento, ma unidea: ch...-->continua
|
|
|29/11/2025 - DallEuropa allArabia Saudita, Basilicata Creativa al centro dellinnovazione culturale
Dal deserto saudita al cuore dellEuropa, Basilicata Creativa il cluster lucano delle industrie culturali e creative conferma la propria presenza in contesti internazionali dedicati alla ricerca, alla conservazione del patrimonio e allo sviluppo di nuove o...-->continua
|
|