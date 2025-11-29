Cè un sentimento che ci unisce tutti: è la nostalgia del futuro. Quella voglia irrefrenabile di costruire il domani sapendo che le fondamenta, le radici più robuste, affondano sempre nel passato. Ieri sera non è stato celebrato solo un evento, ma unidea: che la cultura classica e artistica non è una polverosa reliquia, ma il pilastro vibrante della nostra formazione e, di conseguenza, della nostra identità lucana. Così lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, commenta la Notte nazionale del Liceo Classico e Artistico di Nova Siri a cui è intervenuto ricordando che la storia di questa scuola è la prova che la tenacia, il testardo amore per il sapere, paga sempre. Ogni mattone, ogni aula, è il frutto del lavoro di chi ha creduto in uno spazio di educazione, pensiero critico e creatività. Una vera, preziosa ricchezza per tutto il Metapontino. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine alla dirigente, la prof.ssa Giovanna Tarantino, a tutti i docenti e alle amministrazioni che, negli anni, hanno investito per dare a questi giovani un edificio adeguato al loro talento.



Latronico ha spiegato che la Regione Basilicata ha fatto una scelta netta e strategica, che va esattamente in questa direzione: la costituzione di un Polo Liceale che unisce il Liceo Scientifico di Policoro e il Liceo Classico-Artistico di Nova Siri. Non un semplice accorpamento burocratico  ha aggiunto lassessore  ma unalleanza di saperi, ununione che rafforza lofferta formativa, valorizza le eccellenze in ogni campo e crea nuove, vaste opportunità per i nostri ragazzi. La cultura non è una spesa. La cultura è lenergia più forte che abbiamo per far crescere, con dignità e visione, la nostra Basilicata. Il futuro è già qui, e ha radici profonde.



