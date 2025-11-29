-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Nova Siri, Latronico alla Notte del Liceo

29/11/2025

Cè un sentimento che ci unisce tutti: è la nostalgia del futuro. Quella voglia irrefrenabile di costruire il domani sapendo che le fondamenta, le radici più robuste, affondano sempre nel passato. Ieri sera non è stato celebrato solo un evento, ma unidea: che la cultura classica e artistica non è una polverosa reliquia, ma il pilastro vibrante della nostra formazione e, di conseguenza, della nostra identità lucana. Così lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, commenta la Notte nazionale del Liceo Classico e Artistico di Nova Siri a cui è intervenuto ricordando che la storia di questa scuola è la prova che la tenacia, il testardo amore per il sapere, paga sempre. Ogni mattone, ogni aula, è il frutto del lavoro di chi ha creduto in uno spazio di educazione, pensiero critico e creatività. Una vera, preziosa ricchezza per tutto il Metapontino. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine alla dirigente, la prof.ssa Giovanna Tarantino, a tutti i docenti e alle amministrazioni che, negli anni, hanno investito per dare a questi giovani un edificio adeguato al loro talento.

Latronico ha spiegato che la Regione Basilicata ha fatto una scelta netta e strategica, che va esattamente in questa direzione: la costituzione di un Polo Liceale che unisce il Liceo Scientifico di Policoro e il Liceo Classico-Artistico di Nova Siri. Non un semplice accorpamento burocratico  ha aggiunto lassessore  ma unalleanza di saperi, ununione che rafforza lofferta formativa, valorizza le eccellenze in ogni campo e crea nuove, vaste opportunità per i nostri ragazzi. La cultura non è una spesa. La cultura è lenergia più forte che abbiamo per far crescere, con dignità e visione, la nostra Basilicata. Il futuro è già qui, e ha radici profonde.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/11/2025 - Roccanova, insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi: nuovo Sindaco Domenico Faillace

Grande entusiasmo a Roccanova per linsediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e lelezione del giovane Sindaco Domenico Faillace. Un momento significativo che promuove partecipazione, senso civico e amore per la comunità, accogliendo idee e proposte dei cittadini di do...-->continua
29/11/2025 - Consiglio Provinciale di Potenza:ok mozione contro lo spegnimento notturno degli ATM Postamat

Il Consiglio Provinciale di Potenza, nella sua ultima seduta, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal Consigliere Carmine Ferrone riguardante la "Tutela del diritto di accesso ai servizi postali e finanziari nelle aree interne della provincia di P...-->continua
29/11/2025 - Coordinamento Agricoltori Basilicata, dati impietosi, scelte necessarie: la Basilicata si rialza solo con la visione

Il Rapporto SVIMEZ 2025 non descrive solo una difficoltà: racconta un destino. Cosi in una nota diffusa dal cordinamento agricoltori della Basilicata. Più di 4.000 laureati lucani sono partiti negli ultimi cinque anni, l83% dei giovani lascia la regione e il ...-->continua
29/11/2025 - Udc Lavello: Mensa scolastica a Lavello, non ricadano sui bambini le beghe degli adulti

Quando i tori si scornano, le corna volano, ladagio popolare non sbaglia, soprattutto quando, per le incomprensioni degli adulti, a rimetterci sono i bambini. I bambini rappresentano il nostro futuro e la nostra speranza, vanno sempre tutelati e protetti, inv...-->continua
29/11/2025 - Pista Mattei, martedì 2 dicembre, alle ore 16, conferenza stampa

Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 16, si terrà una conferenza stampa nella Sala Verrastro della Regione Basilicata sul futuro dell'Aviosuperficie "E. Mattei" di Pisticci. L'incontro con la stampa sarà l'occasione per annunciare l'avvio della procedura finalizz...-->continua
29/11/2025 - Nova Siri, Latronico alla Notte del Liceo

Cè un sentimento che ci unisce tutti: è la nostalgia del futuro. Quella voglia irrefrenabile di costruire il domani sapendo che le fondamenta, le radici più robuste, affondano sempre nel passato. Ieri sera non è stato celebrato solo un evento, ma unidea: ch...-->continua
29/11/2025 - DallEuropa allArabia Saudita, Basilicata Creativa al centro dellinnovazione culturale

Dal deserto saudita al cuore dellEuropa, Basilicata Creativa  il cluster lucano delle industrie culturali e creative  conferma la propria presenza in contesti internazionali dedicati alla ricerca, alla conservazione del patrimonio e allo sviluppo di nuove o...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo