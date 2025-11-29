Dal deserto saudita al cuore dellEuropa, Basilicata Creativa  il cluster lucano delle industrie culturali e creative  conferma la propria presenza in contesti internazionali dedicati alla ricerca, alla conservazione del patrimonio e allo sviluppo di nuove opportunità per le imprese del settore.



Negli ultimi giorni, due delegazioni di associati del cluster sono state impegnate su due appuntamenti distinti: ad Alula (Arabia Saudita) per un confronto tecnico-scientifico sulla conservazione del patrimonio rupestre e a Budapest (Ungheria) per il lancio di un progetto europeo rivolto alle PMI.



Ad Alula, la delegazione ha partecipato allInternational Symposium on Sustainable Conservation of Rupestrian Heritage Sites, organizzato da Saudi ICOMOS e dalla Royal Commission for AlUla. Erano presenti Antonella Guida e Carmen Fattore dellUnibas, Nicola Masini (CNR ISPC), Rosa Lasaponara (CNR IMAA) e Angelo Donvito di Digimat SpA.

Nel corso del simposio sono stati presentati contributi scientifici che hanno illustrato tre progetti PNRR in corso: DIGIT_ACCESS, Tech4You 4.2.1 e le attività della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.

Secondo Nicola Masini, liniziativa ha rappresentato unoccasione per avviare uno scambio di esperienze nel campo dellanalisi dei rischi, del monitoraggio e della valorizzazione del patrimonio architettonico rupestre e per conoscere più da vicino il patrimonio culturale di Alula, nellottica di possibili collaborazioni future.



A Budapest, unaltra delegazione ha preso parte al meeting di avvio di CR.EU.IN. HERITAGE, progetto finanziato attraverso la rete Eurocluster che coinvolge dieci cluster europei del settore culturale e creativo. Coordinato da Venetian Cluster, con la partecipazione di Basilicata Creativa, EXO e della Camera di Commercio Italo-Tedesca, il progetto mira a sostenere linnovazione e la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore.

Il programma metterà a disposizione 1.970.000 euro tramite bandi a cascata, con contributi fino a 60.000 euro per impresa da destinare a soluzioni tecnologiche basate su AI, AR/VR e cloud sviluppate nellUnione europea. Sono inoltre previste attività di capacity building, percorsi di aggiornamento delle competenze, mentoring per laccesso a capitali privati e iniziative di networking internazionale.



Attraverso queste due partecipazioni, Basilicata Creativa rafforza la propria rete di collaborazioni internazionali e contribuisce a promuovere sia la ricerca scientifica sia strumenti utili allo sviluppo delle imprese culturali e creative del territorio.