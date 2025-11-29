-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

DallEuropa allArabia Saudita, Basilicata Creativa al centro dellinnovazione culturale

29/11/2025

Dal deserto saudita al cuore dellEuropa, Basilicata Creativa  il cluster lucano delle industrie culturali e creative  conferma la propria presenza in contesti internazionali dedicati alla ricerca, alla conservazione del patrimonio e allo sviluppo di nuove opportunità per le imprese del settore.

Negli ultimi giorni, due delegazioni di associati del cluster sono state impegnate su due appuntamenti distinti: ad Alula (Arabia Saudita) per un confronto tecnico-scientifico sulla conservazione del patrimonio rupestre e a Budapest (Ungheria) per il lancio di un progetto europeo rivolto alle PMI.

Ad Alula, la delegazione ha partecipato allInternational Symposium on Sustainable Conservation of Rupestrian Heritage Sites, organizzato da Saudi ICOMOS e dalla Royal Commission for AlUla. Erano presenti Antonella Guida e Carmen Fattore dellUnibas, Nicola Masini (CNR ISPC), Rosa Lasaponara (CNR IMAA) e Angelo Donvito di Digimat SpA.
Nel corso del simposio sono stati presentati contributi scientifici che hanno illustrato tre progetti PNRR in corso: DIGIT_ACCESS, Tech4You 4.2.1 e le attività della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.
Secondo Nicola Masini, liniziativa ha rappresentato unoccasione per avviare uno scambio di esperienze nel campo dellanalisi dei rischi, del monitoraggio e della valorizzazione del patrimonio architettonico rupestre e per conoscere più da vicino il patrimonio culturale di Alula, nellottica di possibili collaborazioni future.

A Budapest, unaltra delegazione ha preso parte al meeting di avvio di CR.EU.IN. HERITAGE, progetto finanziato attraverso la rete Eurocluster che coinvolge dieci cluster europei del settore culturale e creativo. Coordinato da Venetian Cluster, con la partecipazione di Basilicata Creativa, EXO e della Camera di Commercio Italo-Tedesca, il progetto mira a sostenere linnovazione e la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore.
Il programma metterà a disposizione 1.970.000 euro tramite bandi a cascata, con contributi fino a 60.000 euro per impresa da destinare a soluzioni tecnologiche basate su AI, AR/VR e cloud sviluppate nellUnione europea. Sono inoltre previste attività di capacity building, percorsi di aggiornamento delle competenze, mentoring per laccesso a capitali privati e iniziative di networking internazionale.

Attraverso queste due partecipazioni, Basilicata Creativa rafforza la propria rete di collaborazioni internazionali e contribuisce a promuovere sia la ricerca scientifica sia strumenti utili allo sviluppo delle imprese culturali e creative del territorio.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/11/2025 - Roccanova, insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi: nuovo Sindaco Domenico Faillace

Grande entusiasmo a Roccanova per linsediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e lelezione del giovane Sindaco Domenico Faillace. Un momento significativo che promuove partecipazione, senso civico e amore per la comunità, accogliendo idee e proposte dei cittadini di do...-->continua
29/11/2025 - Consiglio Provinciale di Potenza:ok mozione contro lo spegnimento notturno degli ATM Postamat

Il Consiglio Provinciale di Potenza, nella sua ultima seduta, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal Consigliere Carmine Ferrone riguardante la "Tutela del diritto di accesso ai servizi postali e finanziari nelle aree interne della provincia di P...-->continua
29/11/2025 - Coordinamento Agricoltori Basilicata, dati impietosi, scelte necessarie: la Basilicata si rialza solo con la visione

Il Rapporto SVIMEZ 2025 non descrive solo una difficoltà: racconta un destino. Cosi in una nota diffusa dal cordinamento agricoltori della Basilicata. Più di 4.000 laureati lucani sono partiti negli ultimi cinque anni, l83% dei giovani lascia la regione e il ...-->continua
29/11/2025 - Udc Lavello: Mensa scolastica a Lavello, non ricadano sui bambini le beghe degli adulti

Quando i tori si scornano, le corna volano, ladagio popolare non sbaglia, soprattutto quando, per le incomprensioni degli adulti, a rimetterci sono i bambini. I bambini rappresentano il nostro futuro e la nostra speranza, vanno sempre tutelati e protetti, inv...-->continua
29/11/2025 - Pista Mattei, martedì 2 dicembre, alle ore 16, conferenza stampa

Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 16, si terrà una conferenza stampa nella Sala Verrastro della Regione Basilicata sul futuro dell'Aviosuperficie "E. Mattei" di Pisticci. L'incontro con la stampa sarà l'occasione per annunciare l'avvio della procedura finalizz...-->continua
29/11/2025 - Nova Siri, Latronico alla Notte del Liceo

Cè un sentimento che ci unisce tutti: è la nostalgia del futuro. Quella voglia irrefrenabile di costruire il domani sapendo che le fondamenta, le radici più robuste, affondano sempre nel passato. Ieri sera non è stato celebrato solo un evento, ma unidea: ch...-->continua
29/11/2025 - DallEuropa allArabia Saudita, Basilicata Creativa al centro dellinnovazione culturale

Dal deserto saudita al cuore dellEuropa, Basilicata Creativa  il cluster lucano delle industrie culturali e creative  conferma la propria presenza in contesti internazionali dedicati alla ricerca, alla conservazione del patrimonio e allo sviluppo di nuove o...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo