-->
|
La voce della Politica
|Bardi: lItalia in prima linea sullo spazio
29/11/2025
|LItalia guarda allo spazio con ambizione e competenza. E lartefice di questa centralità nazionale nel mondo è il Ministro Adolfo Urso.
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si congratula con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy per il successo ottenuto al Council Meeting at Ministerial Level 2025 dellAgenzia Spaziale Europea (ESA) a Brema, un risultato che ha un sapore storico: Un astronauta italiano destinato alla missione lunare Artemis e un assegno di 3,5 miliardi di euro per lESA, una cifra record che dimostra la visione strategica del nostro Governo. Il Ministro Urso, al quale va il mio plauso, non solo ci ha resi il primo contributore dellAgenzia, ma ha anche conquistato lonore di presiedere la Ministeriale fino al 2028.
Il Presidente Bardi, nella sua veste anche di Vice Presidente di Nereus (Network of European Regions Using Space Technologies), lassociazione delle regioni europee che utilizzano le tecnologie spaziali, sottolinea come questi risultati aprano prospettive concrete per il Mezzogiorno e, in particolare, per la Basilicata.
Il territorio lucano, con il Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe Colombo di Matera, è un polo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale per la ricerca e le applicazioni spaziali. Le nuove risorse e i programmi prioritari dellESA, in particolare quelli relativi allosservazione della Terra, alla navigazione e alle comunicazioni, rappresentano unoccasione irripetibile per Matera e per lintera regione. Siamo pronti, in stretta collaborazione con il Governo e lAgenzia Spaziale Italiana (ASI), a cogliere appieno queste nuove opportunità per attrarre investimenti, sviluppare lalta formazione e creare occupazione altamente qualificata nel settore aerospaziale, rafforzando così il ruolo della Basilicata conclude Bardi come hub strategico dello Spazio italiano ed europeo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/11/2025 - Roccanova, insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi: nuovo Sindaco Domenico Faillace
Grande entusiasmo a Roccanova per linsediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e lelezione del giovane Sindaco Domenico Faillace. Un momento significativo che promuove partecipazione, senso civico e amore per la comunità, accogliendo idee e proposte dei cittadini di do...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Consiglio Provinciale di Potenza:ok mozione contro lo spegnimento notturno degli ATM Postamat
Il Consiglio Provinciale di Potenza, nella sua ultima seduta, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal Consigliere Carmine Ferrone riguardante la "Tutela del diritto di accesso ai servizi postali e finanziari nelle aree interne della provincia di P...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Coordinamento Agricoltori Basilicata, dati impietosi, scelte necessarie: la Basilicata si rialza solo con la visione
Il Rapporto SVIMEZ 2025 non descrive solo una difficoltà: racconta un destino. Cosi in una nota diffusa dal cordinamento agricoltori della Basilicata. Più di 4.000 laureati lucani sono partiti negli ultimi cinque anni, l83% dei giovani lascia la regione e il ...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Udc Lavello: Mensa scolastica a Lavello, non ricadano sui bambini le beghe degli adulti
Quando i tori si scornano, le corna volano, ladagio popolare non sbaglia, soprattutto quando, per le incomprensioni degli adulti, a rimetterci sono i bambini. I bambini rappresentano il nostro futuro e la nostra speranza, vanno sempre tutelati e protetti, inv...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Pista Mattei, martedì 2 dicembre, alle ore 16, conferenza stampa
Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 16, si terrà una conferenza stampa nella Sala Verrastro della Regione Basilicata sul futuro dell'Aviosuperficie "E. Mattei" di Pisticci. L'incontro con la stampa sarà l'occasione per annunciare l'avvio della procedura finalizz...-->continua
|
|
|29/11/2025 - Nova Siri, Latronico alla Notte del Liceo
Cè un sentimento che ci unisce tutti: è la nostalgia del futuro. Quella voglia irrefrenabile di costruire il domani sapendo che le fondamenta, le radici più robuste, affondano sempre nel passato. Ieri sera non è stato celebrato solo un evento, ma unidea: ch...-->continua
|
|
|29/11/2025 - DallEuropa allArabia Saudita, Basilicata Creativa al centro dellinnovazione culturale
Dal deserto saudita al cuore dellEuropa, Basilicata Creativa il cluster lucano delle industrie culturali e creative conferma la propria presenza in contesti internazionali dedicati alla ricerca, alla conservazione del patrimonio e allo sviluppo di nuove o...-->continua
|
|