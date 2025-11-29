-->

Bardi: lItalia in prima linea sullo spazio

29/11/2025

LItalia guarda allo spazio con ambizione e competenza. E lartefice di questa centralità nazionale nel mondo è il Ministro Adolfo Urso.
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si congratula con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy per il successo ottenuto al Council Meeting at Ministerial Level 2025 dellAgenzia Spaziale Europea (ESA) a Brema, un risultato che ha un sapore storico: Un astronauta italiano destinato alla missione lunare Artemis e un assegno di 3,5 miliardi di euro per lESA, una cifra record che dimostra la visione strategica del nostro Governo. Il Ministro Urso, al quale va il mio plauso, non solo ci ha resi il primo contributore dellAgenzia, ma ha anche conquistato lonore di presiedere la Ministeriale fino al 2028.
Il Presidente Bardi, nella sua veste anche di Vice Presidente di Nereus (Network of European Regions Using Space Technologies), lassociazione delle regioni europee che utilizzano le tecnologie spaziali, sottolinea come questi risultati aprano prospettive concrete per il Mezzogiorno e, in particolare, per la Basilicata.
Il territorio lucano, con il Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe Colombo di Matera, è un polo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale per la ricerca e le applicazioni spaziali. Le nuove risorse e i programmi prioritari dellESA, in particolare quelli relativi allosservazione della Terra, alla navigazione e alle comunicazioni, rappresentano unoccasione irripetibile per Matera e per lintera regione. Siamo pronti, in stretta collaborazione con il Governo e lAgenzia Spaziale Italiana (ASI), a cogliere appieno queste nuove opportunità per attrarre investimenti, sviluppare lalta formazione e creare occupazione altamente qualificata nel settore aerospaziale, rafforzando così il ruolo della Basilicata  conclude Bardi  come hub strategico dello Spazio italiano ed europeo.



