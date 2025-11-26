-->
|'Diritti calpestati' : SIFUS denuncia la Slem per le gravi irregolarità
26/11/2025
|Il SIFUS Basilicata denuncia con forza la grave situazione che stanno vivendo le lavoratrici della mensa scolastica del comune di Senise affidata alla ditta SLEM srl, le quali non hanno ancora ricevuto lo stipendio del mese di ottobre e il saldo di settembre.
Una condizione inaccettabile che, nonostante gli emolumenti già di per sé esigui, continua a mettere in difficoltà il personale che garantisce quotidianamente un servizio essenziale per la comunità scolastica.
Il sindacato segnala che, oltre ai ritardi nei pagamenti, non sono state consegnate le buste paga e permangono criticità nella distribuzione e nella gestione delle ore lavorative, con ripercussioni dirette sullorganizzazione del servizio e sulla serenità delle addette.
La segretaria regionale Pina De Donato ha più volte tentato senza successo di contattare la ditta per ottenere chiarimenti e garanzie. Alla luce del silenzio aziendale e delle persistenti irregolarità, il SIFUS ha ritenuto necessario procedere con una denuncia formale presso il DPL, affinché vengano accertate le responsabilità e tutelati i diritti delle lavoratrici.
Il SIFUS Basilicata invita lamministrazione comunale a intervenire con tempestività e determinazione, assumendo provvedimenti seri per garantire risposte concrete alle maestranze e alle famiglie.
Non è accettabile che, pur pagando regolarmente il ticket, i genitori non vedano garantito un servizio efficiente e rispettoso degli standard richiesti.
Il personale della mensa, ogni mattina, deve far fronte a un carico di lavoro eccessivo, alla mancanza di forniture adeguate e a una situazione organizzativa che lede la dignità professionale delle lavoratrici, costrette a operare in condizioni di forte stress.
Il SIFUS ribadisce la propria vicinanza alle addette della mensa e continuerà a monitorare attentamente la situazione, mettendo in campo ogni azione utile alla tutela dei diritti e della sicurezza delle lavoratrici.
SIFUS Basilicata
|