Continua il percorso Cloud Architecting on AWS di MT Academy promosso dallAssessorato alle Attività produttive, lavoro e formazione  guidato dallassessore Francesco Cupparo  dalla Direzione Sviluppo Economico, lavoro e Servizi alla comunità della Regione Basilicata, in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e con il coordinamento di Sviluppo Basilicata.



Oltre a quello dei partecipanti, un ruolo significativo è assunto dalle imprese coinvolte nei project work, veri e propri cantieri dove si sperimentano sul campo le competenze acquisite. Nella MT Academy sono coinvolte diverse aziende, tra cui Publisys Spa, Nitro Agility, Turismore, Studio Lambda srl, Digimat Spa e la Cooperativa EDP La Traccia a conferma di un modello formativo che dialoga con il tessuto produttivo lucano. La collaborazione con le imprese offre ai corsisti lopportunità di confrontarsi con problemi e decisioni tipiche della vita professionale, superando la dimensione simulata e misurandosi con responsabilità, scadenze, obiettivi e impatti operativi. Questo è ciò che consente di trasformare lo studio in competenze pratiche, avvicinando la formazione alle reali esigenze delle aziende nel campo del digitale e dellinnovazione. «Intercettare e coinvolgere giovani talenti  spiega Luciano DellAcqua, uno degli amministratori di Lambda srl, società di consulenza specializzata nella fornitura di servizi tecnici di ingegneria e di assistenza manageriale negli ambiti dellambiente di vita e di lavoro, della salute e sicurezza e dellenergia  è una leva fondamentale per stimolare linnovazione interna e sostenere la crescita tecnologica. Quando abbiamo appreso delliniziativa di MT Academy  ha ripreso  abbiamo riconosciuto unopportunità strategica per allineare le competenze del nostro team con i requisiti del progetto, sfruttando il percorso formativo per acquisire best practice e metodologie di progettazione cloud allineate agli obiettivi di business».



A partecipare è anche la Cooperativa EDP La Traccia, attiva da oltre 45 anni nellICT. «Il cloud  ha affermato Francesco Salvatore evidenziando il valore del confronto con professionisti in formazione  è una sfida ma anche una grande opportunità. Mandare tutto nella nuvola azzera ogni tipo di distanza e rende il mercato realmente globale. I servizi offerti  ha aggiunto  richiedono un costante aggiornamento delle professionalità da mettere in campo e qui ritorna ancora limportanza di percorsi come il Cloud Architecting on AWS di Matera Academy».



Turismore, società che offre servizi di marketing per hotel, guarda al cloud come acceleratore di competitività. «Lincontro con talenti emergenti  ha dichiarato lamministratore unico Giacinto Marchionna  porta idee fresche e nuove prospettive. La sfida più rilevante è integrare rapidamente competenze specialistiche, mantenendo al tempo stesso sicurezza, efficienza e scalabilità delle soluzioni digitali: il percorso proposto da MT Academy, insieme al supporto di AWS, rappresenta unopportunità concreta per accelerare la nostra crescita tecnologica applicata al revenue management».



Digimat, azienda lucana che si occupa di System Integration e consulenza nel campo dellinnovazione e dellIT sottolinea invece limportanza di un approccio territoriale condiviso. «LAcademy  afferma lAmministratore delegato Andrea Acito, mettendo in evidenza il peso della specializzazione per una crescita sostenibile  risponde alle esigenze di recruitment delle aziende tecnologiche e favorisce percorsi che si integrano con le realtà produttive. La Basilicata deve costruire un quadro comune tra imprese e pubblica amministrazione per accelerare linnovazione».



«Abbiamo scelto di partecipare al percorso Cloud Architecting on AWS di MT Academy  ha spiegato Maurizio Argoneto di Publisys  perché riteniamo strategico investire in nuove competenze cloud e contribuire allo sviluppo di un ecosistema tecnologico regionale più avanzato e competitivo. Oggi  ha aggiunto  una delle principali sfide per le aziende che vogliono crescere nel cloud è trovare profili capaci di unire competenze tecniche solide a una visione architetturale matura. La tecnologia evolve velocemente, e il successo passa sempre più dalla capacità di progettare soluzioni scalabili, sicure e integrate con i processi aziendali».



Per ampliare la rete di aziende che vorranno affiancare i project work, collaborare con nuovi talenti e contribuire alla costruzione di un ecosistema innovativo in Basilicata è aperta la manifestazione di interesse.