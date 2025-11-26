-->
|
La voce della Politica
|Fai, Flai e Uila: Domani in piazza per ridare dignità alla forestazione''
26/11/2025
|I segretari regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Apetino, Pellegrino e Nardiello confermano lo sciopero generale del comparto forestazione previsto per domani, 27 novembre. I tre segretari annunciano che saranno sotto la Regione Basilicata insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, per ribadire con forza che la misura è colma: Le lavoratrici e i lavoratori sono stanchi di assistere al teatrino della politica. Le promesse, le dichiarazioni di buone intenzioni e gli slogan non bastano più.
Secondo i sindacati, continua a registrarsi una grave disattenzione verso lintero settore: Le platee vengono trattate come un orpello, quando non addirittura come un fastidio. Accontentarsi del nulla è diventato inaccettabile ed è un insulto verso chi ogni giorno lavora con dedizione.
Fai, Flai e Uila chiedono semplicemente ciò che è stato più volte promesso, ciò che spetta di diritto alle platee forestali:
pagamenti regolari,
laumento delle giornate lavorative fino al raggiungimento delle 151 giornate per tutti,
un vero turnover generazionale che ringiovanisca il comparto e rilanci un settore strategico per la regione.
Da queste basi affermano i tre segretari bisogna partire per costruire una forestazione che sia realmente il fiore allocchiello della Basilicata.
Un appello diretto è rivolto al presidente della Regione, Vito Bardi: Deve comprendere che le lavoratrici e i lavoratori non sono un semplice bacino elettorale da ricordare durante la campagna elettorale e da dimenticare il giorno dopo. Domani avrà la dimostrazione che la dignità e i diritti non sono un capriccio dei sindacati, ma la condizione necessaria per rilanciare un settore che potrebbe essere una risorsa per tutto il territorio e che invece, con miopia, viene trattato come un problema da gestire.
Fai, Flai e Uila invitano tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a partecipare allo sciopero e alla mobilitazione: la forestazione merita rispetto, programmazione, futuro.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/11/2025 - Giordano: ''Province, necessari interventi legislativi organici''
Le Province sono pietre angolari della Repubblica e necessitano di uscire dall'attuale incertezza. È fondamentale che il Governo e il Parlamento colgano questo invito per superare lo stallo che dura ormai da troppo tempo, ridando piena dignità e chiarezza funzionale al nost...-->continua
|
|
|26/11/2025 - Fai, Flai e Uila: Domani in piazza per ridare dignità alla forestazione''
I segretari regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Apetino, Pellegrino e Nardiello confermano lo sciopero generale del comparto forestazione previsto per domani, 27 novembre. I tre segretari annunciano che saranno sotto la Regione Basilicata insieme a...-->continua
|
|
|26/11/2025 - Mt Academy, i cantieri delle competenze
Continua il percorso Cloud Architecting on AWS di MT Academy promosso dallAssessorato alle Attività produttive, lavoro e formazione guidato dallassessore Francesco Cupparo dalla Direzione Sviluppo Economico, lavoro e Servizi alla comunità della Regione B...-->continua
|
|
|26/11/2025 - Regione Basilicata. Cupparo su mobile imbottito: ricostituire il comitato di distretto
Per affrontare la crisi del mobile imbottito del Materano diventa prioritario ricostituire il Comitato di Distretto in quanto lultimo decreto di nomina risale al lontano 21 ottobre 2013. La durata in carica dellorganismo secondo quanto prevede la legge regi...-->continua
|
|
|26/11/2025 - Crisi idrica, sindaco di Moliterno: ''serve un piano Marshall''
"Piove, Governo ladro!". Ormai anche questa frase non ha piú senso in politica, la pioggia tanto attesa é un toccasana per i governi.
Ma, mentre cade la pioggia c'é una prima linea dei governi sul territorio che non dimentica la polvere della strada...-->continua
|
|
|26/11/2025 - Trasporto scolastico, Mancini replica a Bianco:'Nessuna inerzia della Provincia'
Le affermazioni del sindaco di Policoro, Enrico Bianco, sono non solo infondate, ma anche fuorvianti rispetto alla reale distribuzione delle competenze in materia di trasporto scolastico.
Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, h...-->continua
|
|
|25/11/2025 - Bardi in Consiglio su assestamento bilancio e Smart Paper
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto questa mattina in Consiglio regionale per illustrare lAssestamento al Bilancio 2025 e fornire un aggiornamento dettagliato sulla complessa vertenza Smart Paper. In un discorso che ha posto lac...-->continua
|
|