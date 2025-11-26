-->

Regione Basilicata. Cupparo su mobile imbottito: ricostituire il comitato di distretto

26/11/2025

Per affrontare la crisi del mobile imbottito del Materano diventa prioritario ricostituire il Comitato di Distretto in quanto lultimo decreto di nomina risale al lontano 21 ottobre 2013. La durata in carica dellorganismo secondo quanto prevede la legge regionale 1/2001 è di tre anni. Pertanto è necessario procedere allavvio delle procedure per il relativo rinnovo. Limpegno è di farlo in tempi brevi.

Così lassessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, sottolineando che in questa fase si è fatto fronte agli ammortizzatori sociali per 267 lavoratori degli stabilimenti di Matera e per gli altri dipendenti lucani di Natuzzi  complessivamente circa 1.700  che insieme ai lavoratori pugliesi sono dipendenti degli stabilimenti di Santeramo in Colle, Laterza ed Altamura.

E evidente  aggiunge lassessore  che dobbiamo pensare alla ripresa produttiva che è fortemente segnata dai dazi negli Usa dove si esporta una fetta consistente della produzione del Distretto materano-murgiano. Per questo, per mettere in campo iniziative efficaci per rilanciare il settore è necessario procedere ad un monitoraggio delle aziende presenti nel distretto e del numero degli addetti. Sono condizioni fondamentali per rendere più competitivo il settore attraverso azioni di riqualificazione del personale e programmi di investimenti finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva. La Regione intensificherà le interlocuzioni con i ministeri interessati in primo luogo Mimit e ministero agli Esteri e la Regione Puglia coinvolgendo le associazioni imprenditoriali e i sindacati. Siamo disponibili  conclude Cupparo al confronto sulle proposte delle parti datoriali e sindacali. E questo un comparto strategico del made in Basilicata e in generale del made in Italy che va difeso e tutelato.




