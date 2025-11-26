-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Giordano: ''Province, necessari interventi legislativi organici''

26/11/2025

Le Province sono pietre angolari della Repubblica e necessitano di uscire dall'attuale incertezza. È fondamentale che il Governo e il Parlamento colgano questo invito per superare lo stallo che dura ormai da troppo tempo, ridando piena dignità e chiarezza funzionale al nostro ente.

Così il Presidente della Provincia di Potenza e Upi Basilicata, Christian Giordano, presente a Lecce alla 38° Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province dItalia insieme ai consiglieri delegati.

"Le Province, aperte al futuro", il focus della due giorni che si è concentrata sulla necessità di una riforma organica dell'ente come sottolineato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, nel corso del discorso tenuto durante la cerimonia di apertura, ha riacceso il dibattito sul ruolo vitale delle Province.

L'intervento del Presidente Mattarella è un incoraggiamento per tutti noi amministratori - ha evidenziato il Presidente Giordano - Le sue parole ribadiscono come le Province siano un elemento costitutivo della Repubblica al pari di Comuni, Città metropolitane, Regioni e Stato, e che è necessario intervenire con organici interventi legislativi per superare linterrogativo su come adeguare le loro funzioni a quanto dispone la Costituzione.

La Legge 56/2014 ha lasciato le Province in una transizione incompiuta e in uneterna incertezza su funzioni e risorse. Dopo anni di tentativi di riforma bloccati al traguardo, è il momento di passare dai fatti.

Le Province toccano le peculiarità dei territori e sono in grado di dare risposte concrete alle comunità - prosegue - Lo dimostra il ruolo strategico nell'attuazione del PNRR, in particolare per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle arterie stradali del territorio.

Il ruolo delle Province deve essere rimesso al centro anche nella strategia di rilancio delle aree interne per le quali servono soluzioni vere, una politica che intervenga laddove le statistiche restituiscono dati "negativi", trasformando i punti di fragilità in nuovi motori di rinascita. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo attraverso il coinvolgimento diretto dei sindaci, perché abbandonarsi a questi numeri negativi significa sancire il fallimento delle istituzioni stesse.

Essere 'Province, aperte al futuro' vuol dire continuare ad investire nella fiducia e nella crescita delle comunità.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
26/11/2025 - Giordano: ''Province, necessari interventi legislativi organici''

Le Province sono pietre angolari della Repubblica e necessitano di uscire dall'attuale incertezza. È fondamentale che il Governo e il Parlamento colgano questo invito per superare lo stallo che dura ormai da troppo tempo, ridando piena dignità e chiarezza funzionale al nost...-->continua
26/11/2025 - Fai, Flai e Uila: Domani in piazza per ridare dignità alla forestazione''

I segretari regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil  Apetino, Pellegrino e Nardiello  confermano lo sciopero generale del comparto forestazione previsto per domani, 27 novembre. I tre segretari annunciano che saranno sotto la Regione Basilicata insieme a...-->continua
26/11/2025 - Mt Academy, i cantieri delle competenze

Continua il percorso Cloud Architecting on AWS di MT Academy promosso dallAssessorato alle Attività produttive, lavoro e formazione  guidato dallassessore Francesco Cupparo  dalla Direzione Sviluppo Economico, lavoro e Servizi alla comunità della Regione B...-->continua
26/11/2025 - Regione Basilicata. Cupparo su mobile imbottito: ricostituire il comitato di distretto

Per affrontare la crisi del mobile imbottito del Materano diventa prioritario ricostituire il Comitato di Distretto in quanto lultimo decreto di nomina risale al lontano 21 ottobre 2013. La durata in carica dellorganismo secondo quanto prevede la legge regi...-->continua
26/11/2025 - Crisi idrica, sindaco di Moliterno: ''serve un piano Marshall''

"Piove, Governo ladro!". Ormai anche questa frase non ha piú senso in politica, la pioggia tanto attesa é un toccasana per i governi.
​Ma, mentre cade la pioggia c'é una prima linea dei governi sul territorio che non dimentica la polvere della strada...-->continua
26/11/2025 - Trasporto scolastico, Mancini replica a Bianco:'Nessuna inerzia della Provincia'

Le affermazioni del sindaco di Policoro, Enrico Bianco, sono non solo infondate, ma anche fuorvianti rispetto alla reale distribuzione delle competenze in materia di trasporto scolastico.
Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, h...-->continua
25/11/2025 - Bardi in Consiglio su assestamento bilancio e Smart Paper

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto questa mattina in Consiglio regionale per illustrare lAssestamento al Bilancio 2025 e fornire un aggiornamento dettagliato sulla complessa vertenza Smart Paper. In un discorso che ha posto lac...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo