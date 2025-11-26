-->
Trasporto scolastico, Mancini replica a Bianco:'Nessuna inerzia della Provincia'
26/11/2025
|Le affermazioni del sindaco di Policoro, Enrico Bianco, sono non solo infondate, ma anche fuorvianti rispetto alla reale distribuzione delle competenze in materia di trasporto scolastico.
Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha risposto alle accuse del sindaco di Policoro, Enrico Bianco, sulla stampa locale in merito ai disagi nel trasporto scolastico per gli studenti del liceo di Nova Siri diretti a Policoro.
È sorprendente che un amministratore locale non sappia che la Provincia non ha alcun potere decisionale sullorganizzazione delle corse, né sulla modifica degli orari. Il ruolo della Provincia è limitato alla vigilanza e alla segnalazione, come previsto dalla normativa vigente.
Dopo aver ricevuto le segnalazioni da parte dei genitori e della dirigente scolastica dellIstituto Enrico Fermi ricorda Mancini - lufficio competente della Provincia ha immediatamente trasmesso le istanze ricevute allunico ente titolato ad intervenire: la Regione Basilicata. Questultima, che detiene la piena competenza e il potere decisionale in materia, ha già risposto evidenziando limpossibilità di apportare modifiche alle corse per motivi economici e organizzativi.
Parlare di inerzia da parte della Provincia è falso e ingiustificato prosegue Mancini . Gli atti dimostrano chiaramente che abbiamo svolto il nostro ruolo con tempestività e responsabilità. Le accuse del sindaco Bianco appaiono come un tentativo di scaricare responsabilità terze su un ente che non ha gli strumenti per intervenire direttamente.
Il presidente Mancini conclude con un invito alla collaborazione istituzionale: In un momento in cui servirebbe coesione e dialogo tra enti, è grave assistere a polemiche sterili e infondate. La Provincia continuerà a vigilare e a segnalare le criticità, ma è necessario che ciascun amministratore conosca e rispetti le competenze proprie e altrui.
