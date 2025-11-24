-->
|Sarà portato nei prossimi giorni allattenzione della Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale dellALSIA 2025-2027, uno strumento che punta a rendere lAgenzia sempre più moderna, efficace e capace di accompagnare gli agricoltori lucani nelle sfide dei prossimi anni. A comunicarlo è lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala. Il Piano spiega Cicala rappresenta un tassello fondamentale della visione con cui vogliamo rafforzare lintero sistema agricolo lucano, puntando su innovazione, gestione sostenibile delle risorse idriche, giovani e filiere competitive. Per affrontare queste priorità servono competenze tecniche solide, presenza sul territorio e unAgenzia capace di operare con tempismo e professionalità.
La proposta che sarà esaminata dalla Giunta prevede 21 nuove assunzioni e un significativo ricambio generazionale, con lobiettivo di potenziare tutti i servizi dellALSIA, dalla consulenza agronomica alla ricerca applicata per lagricoltura di precisione. Non si tratta solo di incrementare lorganico prosegue lassessore ma di costruire unALSIA più forte, più innovativa e più vicina alle imprese. Oggi gli agricoltori chiedono supporto concreto: modelli irrigui efficienti, strumenti digitali, difesa fitosanitaria avanzata, assistenza quotidiana nelle decisioni aziendali. Il Piano risponde a queste esigenze. Cicala sottolinea come la programmazione del personale sia stata elaborata nel pieno rispetto della sostenibilità economica: Abbiamo scelto di consolidare le strutture tecniche dellAgenzia con una visione di lungo periodo. Le nuove figure permetteranno di rafforzare la tutela della biodiversità, sostenere le filiere agroalimentari, migliorare la presenza nei territori e rendere più rapide e trasparenti le procedure legate ai terreni della riforma agraria. Per lassessore, investire nellALSIA significa investire nello sviluppo della Basilicata: Lagricoltura lucana attraversa una fase complessa, segnata da crisi idriche ricorrenti e mercati sempre più dinamici. Abbiamo bisogno di un sistema pubblico che sappia accompagnare le imprese con strumenti moderni e competenze specialistiche. Questo Piano va esattamente in questa direzione e rappresenta un cambio di passo nella nostra strategia. Cicala rivolge anche un ringraziamento al commissario uscente Vittorio Restaino, per il lavoro serio e ordinato svolto nellultimo anno, evidenziando come questa continuità amministrativa abbia creato le condizioni per unAgenzia più solida e operativa: Il nuovo direttore Michele Blasi trova unALSIA pronta a crescere e a dare un contributo ancora più incisivo allo sviluppo del territorio. In vista della discussione in Giunta conclude confermiamo il nostro impegno per unagricoltura più competitiva, più innovativa e più capace di generare valore nei territori. Il potenziamento dellALSIA è il primo passo di una strategia ampia, che continueremo a portare avanti con responsabilità e con lascolto costante delle esigenze dei nostri agricoltori.
