Sarà portato nei prossimi giorni allattenzione della Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale dellALSIA 2025-2027, uno strumento che punta a rendere lAgenzia sempre più moderna, efficace e capace di accompagnare gli agricoltori lucani nelle sfide dei prossimi anni. A comunicarlo è lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala. Il Piano  spiega Cicala  rappresenta un tassello fondamentale della visione con cui vogliamo rafforzare lintero sistema agricolo lucano, puntando su innovazione, gestione sostenibile delle risorse idriche, giovani e filiere competitive. Per affrontare queste priorità servono competenze tecniche solide, presenza sul territorio e unAgenzia capace di operare con tempismo e professionalità.



La proposta che sarà esaminata dalla Giunta prevede 21 nuove assunzioni e un significativo ricambio generazionale, con lobiettivo di potenziare tutti i servizi dellALSIA, dalla consulenza agronomica alla ricerca applicata per lagricoltura di precisione. Non si tratta solo di incrementare lorganico  prosegue lassessore  ma di costruire unALSIA più forte, più innovativa e più vicina alle imprese. Oggi gli agricoltori chiedono supporto concreto: modelli irrigui efficienti, strumenti digitali, difesa fitosanitaria avanzata, assistenza quotidiana nelle decisioni aziendali. Il Piano risponde a queste esigenze. Cicala sottolinea come la programmazione del personale sia stata elaborata nel pieno rispetto della sostenibilità economica: Abbiamo scelto di consolidare le strutture tecniche dellAgenzia con una visione di lungo periodo. Le nuove figure permetteranno di rafforzare la tutela della biodiversità, sostenere le filiere agroalimentari, migliorare la presenza nei territori e rendere più rapide e trasparenti le procedure legate ai terreni della riforma agraria. Per lassessore, investire nellALSIA significa investire nello sviluppo della Basilicata: Lagricoltura lucana attraversa una fase complessa, segnata da crisi idriche ricorrenti e mercati sempre più dinamici. Abbiamo bisogno di un sistema pubblico che sappia accompagnare le imprese con strumenti moderni e competenze specialistiche. Questo Piano va esattamente in questa direzione e rappresenta un cambio di passo nella nostra strategia. Cicala rivolge anche un ringraziamento al commissario uscente Vittorio Restaino, per il lavoro serio e ordinato svolto nellultimo anno, evidenziando come questa continuità amministrativa abbia creato le condizioni per unAgenzia più solida e operativa: Il nuovo direttore Michele Blasi trova unALSIA pronta a crescere e a dare un contributo ancora più incisivo allo sviluppo del territorio. In vista della discussione in Giunta  conclude  confermiamo il nostro impegno per unagricoltura più competitiva, più innovativa e più capace di generare valore nei territori. Il potenziamento dellALSIA è il primo passo di una strategia ampia, che continueremo a portare avanti con responsabilità e con lascolto costante delle esigenze dei nostri agricoltori.