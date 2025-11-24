La vertenza Polimedica e del diritto alla salute nel VultureMelfese-Alto Bradano è tuttaltro che chiusa; resta aperta e presenta profili di crescente gravità. Così le lavoratrici e i lavoratori, i medici specialisti di Polimedica e la Uil Fpl in una lettera aperta inviata ai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, allAssessore Regionale alla Salute, al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglieri Comunali del Comune di Melfi, ai Sindaci del Vulture-Melfese-Alto Bradano. Nellimmediato  è scritto nella lettera - serve un sostegno chiaro, pubblico e determinato da parte di tutte le forze politiche locali, per costruire un fronte istituzionale unitario capace di proteggere i servizi esistenti e, soprattutto, rilanciare la rete dei servizi sanitari pubblici e accreditati del Vulture MelfeseAlto Bradano. Chiediamo, pertanto, che il Comune di Melfi insieme agli altri Comuni del territorio assuma con urgenza le seguenti iniziative: far sentire con forza la propria voce presso Regione Basilicata e ASP; promuovere e sollecitare un confronto rapido con le istituzioni regionali, coinvolgendo tutti i livelli competenti; adottare atti formali di sostegno alla vertenza e alle richieste del territorio; mantenere alta lattenzione pubblica sul rischio concreto di ulteriore impoverimento dei servizi essenziali. Il nostro obiettivo  sottolineano il personale tutto di Polimedica e la Uil Fpl - non è lo scontro, ma la ricerca di soluzioni eque e sostenibili che consentano: ai cittadini di curarsi sul proprio territorio, in tempi ragionevoli e con prestazioni di qualità; ai lavoratori di Polimedica e delle altre strutture di operare con serenità e dignità; al territorio di crescere, mantenendo posti di lavoro qualificati e contrastando lo spopolamento.



Le lavoratrici e i lavoratori di Polimedica S.r.l. di Melfi, insieme alla UIL FPL, inoltre esprimono un ringraziamento sincero allAmministrazione comunale di Melfi, per lattenzione concreta e costante dimostrata verso una vertenza che riguarda la nostra struttura, i nostri posti di lavoro e il diritto alla salute dei cittadini di questo territorio. La presenza dellAmministrazione comunale al nostro fianco durante la manifestazione del 18 novembre presso il Consiglio regionale, così come il sostegno istituzionale manifestato in quella sede  si aggiunge nella lettera - sono stati per noi un segnale importante di vicinanza e di consapevolezza della gravità della situazione. Al tempo stesso, dobbiamo registrare che, da agosto, Polimedica è impossibilitata a erogare prestazioni SSN: ciò ha già comportato migliaia di prestazioni annullate, liste dattesa più lunghe e disagi economici e sanitari per i pazienti più fragili. Le risorse annunciate per il recupero, sebbene stanziate, ad oggi, risultano postate incredibilmente su liste vuote; la riattivazione delle agende CUP è ancora off line legata a passaggi amministrativi e operativi non conclusi. Nella stessa giornata, il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, ci ha ricevuti e ascoltati, assumendo limpegno di svolgere un ruolo di garante delle istituzioni regionali e di accettare, in tempi rapidi e certi, un gruppo di lavoro snello per una soluzione stabile e definitiva, fondata su: approvazione, da parte del Consiglio regionale, di disposizioni semplici e chiare che salvaguardino in modo strutturale pazienti, lavoratori e strutture sanitarie; definizione di contratti trasparenti e uniformi, conformi alla legge, per tutte le strutture accreditate; riapertura immediata delle agende CUP, accompagnata dagli atti necessari a rendere le prestazioni effettivamente erogabili; integrazione dei tetti di spesa delle strutture sanitarie accreditate e convenzionate, coerente con i fabbisogni sanitari reali, per smaltire le liste dattesa e garantire la continuità assistenziale ai cittadini. Riteniamo doveroso sottolineare che, così come sta facendo il Comune di Melfi, lasciando da parte le appartenenze politiche, nessuno possa sottrarsi alle proprie responsabilità: non si può scegliere il silenzio né una prudenza di facciata, occorre assumere senza esitazioni una posizione chiara su un problema grave che colpisce lavoratori, famiglie e cittadini, e che si aggiunge a criticità che da anni mortificano il territorio e ne minano la coesione sociale. Detto ciò, riteniamo doveroso rappresentare con la massima chiarezza che la situazione, ad oggi, resta estremamente grave e, per diversi profili, rischia di precipitare ulteriormente. È notizia recente che alla struttura di Melfi verrebbe richiesto di sottoscrivere un contratto che riteniamo inaccettabile, un vero e proprio contratto capestro, che  per come ci è stato già prospettato  imporrebbe di rinunciare alla propria difesa davanti alle corti di giustizia oppure restare fuori dal SSN. Una simile clausola, oltre ad apparire in evidente contrasto con i principi di legge e con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, porrebbe la situazione già critica davanti a un bivio insostenibile: abdicare ai propri diritti oppure restare fuori dal sistema pubblico. In entrambi i casi, lesito sarebbe gravemente pregiudizievole per lavoratori, pazienti e continuità assistenziale del territorio. Se Polimedica fosse costretta a sottoscrivere un simile contratto, le ricadute sarebbero immediate e gravissime: ulteriore e insostenibile depotenziamento dei servizi sanitari nel VultureMelfeseAlto Bradano, con conseguente umiliazione del ruolo degli amministratori locali; nuova e inaccettabile penalizzazione per i cittadini, costretti a rinunciare alle cure o a migrare altrove; perdita di posti di lavoro e competenze che questo territorio non può permettersi. Per queste ragioni rivolgiamo un accorato e formale appello in primis ai Sindaci e ai Consigli Comunali del territorio, di imprimere, con determinazione, un supplemento di iniziativa per scongiurare luscita di Polimedica dal SSN; chiediamo che la città ed il territorio si esprimano con forza e unità in questa battaglia di civiltà, diritti e dignità. Il VultureMelfeseAlto Bradano non può permettersi di perdere questa sfida senza riportare una ferita profonda e difficilmente rimarginabile sul piano sociale, sanitario ed economico. Nella lettera si sottolinea che dallincontro in Prefettura di fine settembre, gli impegni assunti risultano ad oggi disattesi: non sono pervenute risposte operative né sono stati riconvocati tavoli di approfondimento. Per questo siamo stati costretti a scendere in piazza: per dare voce alle nostre ragioni e difendere, prima ancora del posto di lavoro, il diritto alla salute dei cittadini. Ci amareggiano  è scritto ancora nella lettera - alcune dichiarazioni dellAssessore regionale alla Salute, che riteniamo distanti dalla realtà quotidiana del territorio e dai bisogni concreti di pazienti, operatori e famiglie. Siamo consapevoli della complessità e, per taluni aspetti, dellopacità del quadro; qualora necessario, non escludiamo di adire le sedi giurisdizionali competenti per fare piena luce sui fatti e tutelare i diritti coinvolti. Siamo certi  conclude la lettera -che il Comune di Melfi continuerà a essere un presidio istituzionale di prossimità e giustizia per la nostra comunità.