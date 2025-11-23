-->
La voce della Politica
|Fim Cisl, Evangelista: ''CCNL Metalmeccanici, un accordo che rafforza il lavoro in Italia e in Basilicata''
23/11/2025
|Contratto dei Metalmeccanici: aumento mensile di 205,32 euro, pari al 9,64%, superiore al dato inflattivo Ipca. Conquistati miglioramenti su welfare, orario di lavoro, ambiente di lavoro, tutele per i lavori precari e diritti relativi alla malattia.
Dopo quattro giorni di intenso negoziato, nel tardo pomeriggio del 22 novembre si è giunti alla firma per il rinnovo del CCNL 2025-28, che porterà benefici in busta paga a oltre un milione e mezzo di metalmeccanici. Laumento mensile al livello medio (C3 ex 5° livello) è di 205,32 euro, di cui una prima rata di 27,70 euro è già stata erogata il 1° giugno 2025. Seguiranno le ulteriori rate: 53,17 dal 1° giugno 2026; 59,58 dal 1° giugno 2027; 64,87 dal 1° giugno 2028.
Per il segretario della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista, questa intesa rappresenta «un segnale di fiducia per oltre 1 milione e 500 mila lavoratrici e lavoratori, di cui migliaia in Basilicata, addetti allindustria metalmeccanica privata (Federmeccanica) e allinstallazione di impianti (Assistal). Il CCNL è stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria (Fim, Fiom, Uilm) e quelle datoriali (Federmeccanica e Assistal)».
Evangelista sottolinea come, in un momento di forte incertezza per il mondo industriale lucano a partire dal sito automobilistico di Melfi, dove aziende e lavoratori dellindotto Stellantis vivono una fase complessa sul piano produttivo e occupazionale questo risultato dimostra che un sindacato forte, partecipato e radicato tra le lavoratrici e i lavoratori è in grado di ottenere conquiste concrete e raggiungibili.
Prosegue il segretario: «Su questo principio devono muoversi Stellantis, le aziende e le istituzioni, lavorando insieme per garantire sicurezza al lavoro e ai lavoratori: assicurando nuove commesse alle imprese che continueranno a fornire la casa madre e accompagnando, con percorsi di riconversione, le aziende che non hanno acquisito ordini. Lincontro del 26 novembre al Mimit potrà essere un passaggio decisivo per avviare processi di riconversione e ricollocazione dei lavoratori delle aziende PMC e Brose».
Conclude Evangelista: «Il Consiglio generale nazionale della Fim Cisl si riunirà il 26 novembre a Roma, con la partecipazione dei rappresentanti provenienti da tutte le regioni dItalia, per un confronto sul rinnovo del CCNL. Successivamente, Fim, Fiom e Uilm avvieranno il percorso delle assemblee unitarie nei luoghi di lavoro, dove sarà illustrata lipotesi di accordo che verrà poi sottoposta al voto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori».
