Basilicata. Epilessia, Latronico al congresso Lice

22/11/2025

Lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico ha partecipato questa mattina all8° Congresso LICE  Sezione Apulo Lucana, portando il saluto della Regione Basilicata ai professionisti, ai ricercatori e agli operatori impegnati nella cura dellepilessia.

Nel suo intervento, lassessore ha rivolto un sentito ringraziamento alla LICE, ai neurologi Giuseppe SantArcangelo e Gabriella Coniglio e a tutti i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dellevento e che, ogni giorno, con competenza e dedizione, lavorano per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da epilessia. Latronico ha sottolineato limportanza di momenti di confronto come quello odierno, che favoriscono laggiornamento scientifico e il rafforzamento della collaborazione tra ospedale, territorio e specialisti. Ha inoltre ribadito la volontà della Regione di continuare a sostenere e qualificare la rete dei servizi, con particolare attenzione alla diagnosi precoce, alla presa in carico dei pazienti e al supporto alle famiglie. Ha evidenziato il valore del lavoro svolto quotidianamente nelle strutture sanitarie lucane e richiamato limportanza di sviluppare strumenti di monitoraggio e coordinamento per una gestione sempre più efficace e integrata delle patologie neurologiche.

Intendiamo investire in percorsi più solidi, tecnologie adeguate e competenze professionali capaci di garantire ai cittadini risposte tempestive e di qualità  ha dichiarato lassessore . Sostenere gli operatori, valorizzare le professionalità presenti sul territorio e rafforzare il coordinamento delle strutture rappresentano impegni strategici per rendere il sistema regionale sempre più moderno, equo ed efficiente.



