21/11/2025
|Lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, è intervenuto oggi a Potenza allincontro Curarsi in Basilicata: le sfide e le innovazioni organizzato dalla Uil Basilicata. Unoccasione, ha detto lassessore, preziosa e coerente con il percorso partecipato che sta accompagnando la definizione del nuovo Piano regionale integrato della Salute e dei Servizi alla persona e alla comunità 20262030, il primo aggiornamento organico dopo oltre dieci anni.
Latronico ha ricordato che il titolo dellevento descrive perfettamente il momento che la Basilicata sta attraversando: una fase in cui, accanto a criticità strutturali, si aprono opportunità decisive per costruire un nuovo modello di salute fondato su prossimità, integrazione e innovazione. Lo studio Uil presentato nel corso delliniziativa ha sottolineato offre un contributo serio, utile e pienamente coerente con lanalisi di contesto del nuovo Piano, confermando elementi centrali della situazione lucana: linvecchiamento della popolazione, la speranza di vita in buona salute tra le più basse dItalia, lalta prevalenza di multicronicità, la diffusa sedentarietà, la mobilità passiva ancora significativa, la rinuncia alle cure e la crescente solitudine nella popolazione anziana. Numeri che parlano chiaro ha commentato e che ci dicono che il sistema deve cambiare, evolvere e riorganizzarsi per rispondere alle fragilità di oggi e alle nuove forme di domanda di salute.
Lassessore ha ribadito che la costruzione del Piano non è un processo chiuso, ma una scelta dichiarata di partecipazione: Non stiamo scrivendo un documento calato dallalto. Il Piano nasce dal confronto con Aziende sanitarie, sindacati, ordini professionali, enti locali, Università, società scientifiche, terzo settore e cittadini, che hanno potuto inviare contributi liberi attraverso il portale regionale. Questa apertura non è solo un metodo: è una visione. La salute è unopera collettiva.
In questo quadro lassessore ha espresso apprezzamento per la proposta Uil di un organismo permanente di cooperazione, definendola perfettamente in linea con la governance partecipata che il Piano intende consolidare.
Latronico ha quindi illustrato la direzione strategica del nuovo Piano 20262030, che punta a rafforzare la prevenzione, linvecchiamento attivo, gli screening, la presa in carico della cronicità e la promozione degli stili di vita; a garantire equità nellaccesso ai servizi attraverso una rete territoriale moderna e capillare con Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali, telemonitoraggio, infermiere di comunità e farmacie dei servizi ; a migliorare la qualità e lefficienza delle cure tramite Pdta aggiornati, reti cliniche, strumenti di governo delle liste dattesa e riduzione della mobilità passiva; a investire nellinnovazione digitale, dal Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 alle piattaforme regionali, fino al potenziamento delle tecnologie sanitarie e della cybersecurity; a rafforzare la trasparenza e la sostenibilità attraverso indicatori chiari, dashboard digitali, PAl coerenti e monitoraggio continuo. Particolare rilievo è stato dato infine al tema delle competenze e delle risorse umane, considerate centrali nel Piano: formazione continua, nuove professionalità, team multidisciplinari e politiche di attrattività per riportare professionisti in Basilicata e trattenere talenti.
