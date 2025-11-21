-->
|
La voce della Politica
|Peste suina africana: revocate restrizioni nei nove Comuni lucani
21/11/2025
|Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha reso noto che il Comitato permanente per la salute e il benessere animale, riunito ieri a Bruxelles, ha espresso parere favorevole alla revoca delle misure restrittive per la peste suina africana (Psa) applicate dal maggio 2023 nei nove Comuni lucani ricadenti nella Zona I, come previsto dal Regolamento 594/2023.
Questo importante risultato ha affermato lassessore Latronico è stato possibile grazie allazione sinergica messa in campo dalla Regione Basilicata, sotto limpulso e il coordinamento strategico del presidente Vito Bardi, che fin dallinizio ha sostenuto e guidato un approccio unitario e rigoroso nella gestione dellemergenza.
Latronico ha espresso inoltre il proprio ringraziamento allUfficio Prevenzione, Sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare, ai competenti Uffici delle Direzioni politiche agricole e Ambiente, al Servizio Veterinario della Asl di Potenza, al mondo venatorio, ai Parchi e a tutti coloro che hanno collaborato in questi mesi. Con il supporto della struttura del commissario straordinario alla Psa, della Direzione generale della salute animale del ministero della Salute, degli esperti dellIstituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata e del Centro di referenza nazionale per le pesti suine ha spiegato lassessore abbiamo assicurato un monitoraggio costante del territorio e lapplicazione puntuale delle misure previste.
Desidero inoltre ringraziare il commissario straordinario Giovanni Filippini, il ministro della Salute Orazio Schillaci, lassessore alle Politiche agricole Carmine Cicala e lassessore allAmbiente Laura Mongiello. La collaborazione tra Istituzioni nazionali e regionali ha poi sottolineato Latronico ha dimostrato la sua efficacia, consentendo alla Basilicata di raggiungere un traguardo decisivo nella gestione della Psa.
Lassessore ha concluso invitando tutti gli operatori del settore a mantenere alta lattenzione, continuando ad applicare scrupolosamente le misure di biosicurezza negli allevamenti suini e proseguendo nelle attività di depopolamento dei cinghiali, al fine di prevenire nuove introduzioni del virus.
|
archivio
|La Voce della Politica
|21/11/2025 - Strade ed acquedotti rurali, Lacorazza: Investimenti necessari
È andata come avevamo previsto: al momento non vi è stato alcun bando per investimenti dei comuni su strade ed acquedotti rurali. La dotazione a cui abbiamo fatto riferimento nei mesi scorsi era di circa 30 milioni di euro. A dichiararlo è Piero Lacorazza, capogruppo in C...-->continua
|
|
|21/11/2025 - Corecom: Verso una Basilicata più connessa, sicura e consapevole
Lincontro promosso ieri dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata è stato loccasione per presentare la relazione programmatica e gli obiettivi per il 2026, ma soprattutto il modo per ribadire la volontà di porsi non più soltanto come organ...-->continua
|
|
|21/11/2025 - Chiorazzo e Vizziello: ''Compensazioni ambientali, progetti fermi e poca trasparenza''
Il Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune terrà una conferenza stampa martedì 25 novembre alle ore 10.00, presso la Sala A piano terra del Palazzo del Consiglio Regionale, per illustrare nel dettaglio il pacchetto di interrogazioni consiliari che i consigl...-->continua
|
|
|21/11/2025 - Nuovi fondi per la Biblioteca Comunale Rocco Scotellaro di Rotonda
Nuova linfa per la Biblioteca comunale Rocco Scotellaro di Rotonda. In attuazione del decreto ministeriale 272/2025, infatti, lente di Via Roma beneficerà di un contributo di quasi 16 mila euro da utilizzare per lacquisto di libri da destinare alla sua bib...-->continua
|
|
|21/11/2025 - Peste suina africana: revocate restrizioni nei nove Comuni lucani
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha reso noto che il Comitato permanente per la salute e il benessere animale, riunito ieri a Bruxelles, ha espresso parere favorevole alla revoca delle misure restrittive per la peste ...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Bardi: impegno e fondi per il settore agricolo
In questi anni la Giunta regionale ha lavorato concretamente con agricoltori, allevatori, consorzi e organizzazioni del settore, mettendo in campo interventi strutturali che hanno garantito stabilità, competitività e presidio del territorio. Dalla zootecnia a...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Cicala: attuazione programmi Csr e Psr
Lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, è stato audito oggi dalla Commissione Consiliare per illustrare lo stato di attuazione della programmazione dello sviluppo rurale in Basilicata: il Complemento CSR 2023-2027...-->continua
|
|