21/11/2025
|Il Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune terrà una conferenza stampa martedì 25 novembre alle ore 10.00, presso la Sala A piano terra del Palazzo del Consiglio Regionale, per illustrare nel dettaglio il pacchetto di interrogazioni consiliari che i consiglieri Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio Regionale, e Gianni Vizziello, Presidente del Gruppo, hanno predisposto in merito alle problematiche che stanno interessando i progetti di sviluppo sostenibile finanziati con le risorse delle compensazioni ambientali derivanti dagli accordi con ENI/Shell e Total/Mitsui.
Durante lincontro sarà illustrata unanalisi puntuale dello stato di avanzamento dei progetti non oil, un quadro che, nonostante le ingenti risorse disponibili, evidenzia criticità rilevanti. I consiglieri Chiorazzo e Vizziello ricostruiranno lintero perimetro dei programmi finanziati con le compensazioni ambientali, sottolineando come oltre 300 milioni di euro destinati alla transizione verde e digitale della Basilicata risultino, a oggi, non utilizzati, bloccati o in forte ritardo rispetto alle tempistiche previste dagli accordi. Una parte di queste risorse, come nel caso del progetto Basilicata On Health, è stata inoltre impiegata per coprire disavanzi del sistema sanitario regionale, in contrasto con le finalità originarie dei protocolli.
Nel corso della conferenza stampa, i consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune evidenzieranno anche la necessità di verificare le cause dei ritardi e di comprendere se gli investimenti programmati siano stati realmente avviati, a partire dai progetti in materia di energie rinnovabili, mobilità elettrica, biometano, innovazione digitale, rigenerazione urbana e sviluppo dellarea Tempa Rossa.
Il pacchetto di interrogazioni consiliari, preparato dopo un lungo lavoro di analisi e approfondimento, chiede alla Giunta regionale chiarimenti puntuali sulla destinazione delle risorse, sulle attività svolte, sugli eventuali utilizzi impropri dei fondi e sullo stato di avanzamento degli interventi deliberati. La conferenza stampa offrirà così un quadro completo e aggiornato su una delle più rilevanti partite strategiche per il futuro della Basilicata, un tema sul quale Basilicata Casa Comune ritiene necessario ristabilire un percorso di piena trasparenza istituzionale, responsabilità amministrativa e coerenza con gli impegni assunti nei confronti della comunità lucana.
archivio
|
|
|
|
|
|
