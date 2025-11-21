È andata come avevamo previsto: al momento non vi è stato alcun bando per investimenti dei comuni su strade ed acquedotti rurali. La dotazione a cui abbiamo fatto riferimento nei mesi scorsi era di circa 30 milioni di euro. A dichiararlo è Piero Lacorazza, capogruppo in Consiglio regionale del partito democratico, che spiega:



Nel corso dellaudizione, ieri, in II Commissione dellassessore regionale, Carmine Cicala, sullavanzamento della spesa del fondo FEASR, abbiamo riproposto la questione. Su nostra richiesta incalzante il Direttore generale del Dipartimento ha detto che sono disponibili, al momento, circa 20 milioni di euro e che nei primi mesi del 2026 saranno pubblicati i bandi.



Prendiamo atto del ritardo  conclude Lacorazza - saremo attenti affinché i nuovi impegni siano rispettati e che la dotazione finanziaria possa andare oltre i 20 milioni che al momento sarebbero disponibili.