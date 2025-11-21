-->
|
La voce della Politica
|Strade ed acquedotti rurali, Lacorazza: Investimenti necessari
21/11/2025
|È andata come avevamo previsto: al momento non vi è stato alcun bando per investimenti dei comuni su strade ed acquedotti rurali. La dotazione a cui abbiamo fatto riferimento nei mesi scorsi era di circa 30 milioni di euro. A dichiararlo è Piero Lacorazza, capogruppo in Consiglio regionale del partito democratico, che spiega:
Nel corso dellaudizione, ieri, in II Commissione dellassessore regionale, Carmine Cicala, sullavanzamento della spesa del fondo FEASR, abbiamo riproposto la questione. Su nostra richiesta incalzante il Direttore generale del Dipartimento ha detto che sono disponibili, al momento, circa 20 milioni di euro e che nei primi mesi del 2026 saranno pubblicati i bandi.
Prendiamo atto del ritardo conclude Lacorazza - saremo attenti affinché i nuovi impegni siano rispettati e che la dotazione finanziaria possa andare oltre i 20 milioni che al momento sarebbero disponibili.
archivio
|La Voce della Politica
|21/11/2025 - Strade ed acquedotti rurali, Lacorazza: Investimenti necessari
È andata come avevamo previsto: al momento non vi è stato alcun bando per investimenti dei comuni su strade ed acquedotti rurali. La dotazione a cui abbiamo fatto riferimento nei mesi scorsi era di circa 30 milioni di euro. A dichiararlo è Piero Lacorazza, capogruppo in C...-->continua
|
|
|21/11/2025 - Corecom: Verso una Basilicata più connessa, sicura e consapevole
Lincontro promosso ieri dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata è stato loccasione per presentare la relazione programmatica e gli obiettivi per il 2026, ma soprattutto il modo per ribadire la volontà di porsi non più soltanto come organ...-->continua
|
|
|21/11/2025 - Chiorazzo e Vizziello: ''Compensazioni ambientali, progetti fermi e poca trasparenza''
Il Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune terrà una conferenza stampa martedì 25 novembre alle ore 10.00, presso la Sala A piano terra del Palazzo del Consiglio Regionale, per illustrare nel dettaglio il pacchetto di interrogazioni consiliari che i consigl...-->continua
|
|
|21/11/2025 - Nuovi fondi per la Biblioteca Comunale Rocco Scotellaro di Rotonda
Nuova linfa per la Biblioteca comunale Rocco Scotellaro di Rotonda. In attuazione del decreto ministeriale 272/2025, infatti, lente di Via Roma beneficerà di un contributo di quasi 16 mila euro da utilizzare per lacquisto di libri da destinare alla sua bib...-->continua
|
|
|21/11/2025 - Peste suina africana: revocate restrizioni nei nove Comuni lucani
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha reso noto che il Comitato permanente per la salute e il benessere animale, riunito ieri a Bruxelles, ha espresso parere favorevole alla revoca delle misure restrittive per la peste ...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Bardi: impegno e fondi per il settore agricolo
In questi anni la Giunta regionale ha lavorato concretamente con agricoltori, allevatori, consorzi e organizzazioni del settore, mettendo in campo interventi strutturali che hanno garantito stabilità, competitività e presidio del territorio. Dalla zootecnia a...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Cicala: attuazione programmi Csr e Psr
Lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, è stato audito oggi dalla Commissione Consiliare per illustrare lo stato di attuazione della programmazione dello sviluppo rurale in Basilicata: il Complemento CSR 2023-2027...-->continua
|
|