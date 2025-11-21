-->
|l vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata commenta lintervista rilasciata ieri dal Presidente Bardi al Tgr Basilicata, definendola "lennesima dimostrazione di quanto lontano sia ormai dalla realtà quotidiana dei lucani". Il Presidente Bardi - sottolinea Chiorazzo - sembra muoversi in un mondo parallelo, forse a metà strada tra i salotti ovattati di Napoli e Roma, dove crisi economica, crisi idrica, caos sul Bonus Gas e vicende di mala amministrazione semplicemente non esistono". Il problema è che in Basilicata, invece, esistono eccome".
Bardi - prosegue Chiorazzo - arriva a dichiarare che non ci sarebbe alcuna emergenza idrica, dimenticando che lui stesso e la sua Giunta da settembre hanno chiesto al Governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza idrica per lintera regione. E mentre lui rassicura, i comuni del Vulture sono a secco da settimane e gli agricoltori lucani hanno già sospeso le coltivazioni e non sanno se riprenderanno in primavera. Una piccola differenza tra il mondo reale e il fantastico mondo di Bardi". Sulla questione Bonus Gas aggiunge Chiorazzo - il copione si ripete. Bardi assicura che tutto andrà bene mentre da mesi settantacinquemila famiglie si vedono recapitare richieste di restituzione perché colpevoli, senza saperlo, di aver consumato meno del previsto. Una logica che definire assurda è un eufemismo".
E poi continua il Vice Presidente - cè il capitolo più delicato, quello di Affidopoli lucana. Mentre la magistratura entra negli uffici regionali e acquisisce documenti a ritmo serrato, il Presidente Bardi pensa bene di invitare i cittadini ad andare in Procura, come se non fosse lui, da ex generale della Guardia di Finanza, il primo a dover intervenire con atti e decisioni politiche per fermare comportamenti distorti nella gestione delle risorse pubbliche. Una scelta che la dice lunga sul livello di controllo che ha della sua stessa amministrazione".
E a questo punto - conclude Chiorazzo - con tutto quello che sta accadendo, resta una sola domanda che rimbalza tra i lucani. Non è più una battuta, ma un sospetto sempre meno velato. Bardi o ci crede davvero a quello che dice, oppure finge di crederci. In entrambi i casi, per la Basilicata è un problema serio".
