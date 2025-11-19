Quanto accaduto in Germania, con le Kessler ha riacceso, anche in Italia, il dibattito sul suicidio medicalmente assistito. Un tema che, come Confsal, riteniamo non più rinviabile, soprattutto in Basilicata. È una vera e propria questione di civiltà.

Lo afferma il segretario regionale della Confsal, Gerardo de Grazia, annunciando che la Confsal presenterà formalmente alla Regione Basilicata la richiesta di aprire immediatamente una discussione seria, strutturata e non ideologica sul tema.

La recente approvazione da parte del Consiglio Regionale della Sardegna della legge sul suicidio medicalmente assistito, sulla scia del modello già adottato dalla Toscana, rappresenta infatti un passo storico per il nostro Paese.

La normativa sarda, ispirata alla proposta dellAssociazione Luca Coscioni, introduce tempi certi per la valutazione delle richieste, garantendo trasparenza, ascolto e un percorso medico adeguato. È quanto già avviene in Toscana, prima regione italiana ad aver legiferato sul tema con la proposta Liberi Subito, approvata nel febbraio 2025 al termine di un ampio confronto partecipativo.

Non possiamo restare fermi mentre altre regioni avanzano nel riconoscimento dei diritti e della dignità delle persone che vivono condizioni di sofferenza irreversibile, afferma de Grazia.

Il suicidio medicalmente assistito non è una fuga, ma una scelta consapevole, tutelata da un percorso medico, giuridico ed etico, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019.

Per questo la Confsal Basilicata sottolinea che è arrivato il momento di assumersi la responsabilità politica di affrontare un tema che tocca direttamente libertà, dignità e sofferenza di tanti cittadini. Serve un confronto aperto, plurale, non ideologico, che metta realmente al centro la persona.

Troppo spesso, prosegue de Grazia, assistiamo al gioco sterile di una certa sinistra, pronta a mobilitarsi solo su temi utili in campagna elettorale, e di una destra arroccata su slogan anacronistici che finiscono per ignorare la complessità e la fragilità reale delle vite delle persone. È necessario superare queste contrapposizioni per dare risposte concrete.

Intanto, a livello nazionale, liter parlamentare sul fine vita si è finalmente riaperto dopo anni di stallo, mentre la Corte Costituzionale sarà chiamata a valutare la legittimità della scelta del Governo di impugnare la legge toscana per conflitto di attribuzione.

Non possiamo permettere che il diritto allautodeterminazione venga sacrificato dalle divisioni politiche. La Basilicata deve essere parte attiva di questo percorso, ascoltando cittadini, medici, giuristi e associazioni. Per questo chiederemo formalmente alla Regione di avviare subito un confronto serio e responsabile. È una questione di civiltà, conclude Gerardo de Grazia.

