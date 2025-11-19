-->
|Il giorno della giustizia negata: venerdì 21 novembre ore 17:00
19/11/2025
|Venerdì 21 novembre 2025, presso il Grande Albergo di Potenza alle ore 17:00, si terrà, come in altre parti dItalia, un evento di rilevante importanza e di estrema attualità dal titolo Il giorno della giustizia negata.
Parteciperanno allincontro il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, nonché Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ed il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.
Interverranno il Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei, il Segretario Provinciale di Forza Italia Matera, Gianluca Modarelli, il Consigliere Regionale Gianuario Aliandro ed il Consigliere Regionale Fernando Picerno.
Prenderanno la parola in qualità di relatori lAvvocato Matteo Restaino, Responsabile Regionale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia Basilicata e lAvvocato Sergio Lapenna, già Presidente della Camera Penale di Potenza.
Così, in una nota, il Segretario Provinciale di Forza Italia della provincia di Potenza, Vincenzo Taddei: «Il tema della giustizia è un tema da sempre molto caro a Forza Italia e al nostro Presidente fondatore Silvio Berlusconi. Oggi, con lapprovazione in Parlamento della riforma della separazione delle carriere si realizza un passo importante verso una giustizia che possa finalmente definirsi giusta per i cittadini italiani. Da qui la necessità di rivolgerci alla cittadinanza, che sarà chiamata ad esprimersi prossimamente per il referendum confermativo. Come Forza Italia ci schiereremo in modo convinto per il Sì, per una giustizia più equa, che rispetti il cittadino e che garantisca un processo giusto ed equilibrato. In tal senso, Il giorno della giustizia negata di venerdì sarà illuminante».
|
