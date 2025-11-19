-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Il giorno della giustizia negata: venerdì 21 novembre ore 17:00

19/11/2025

Venerdì 21 novembre 2025, presso il Grande Albergo di Potenza alle ore 17:00, si terrà, come in altre parti dItalia, un evento di rilevante importanza e di estrema attualità dal titolo Il giorno della giustizia negata.

Parteciperanno allincontro il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, nonché Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ed il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Interverranno il Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei, il Segretario Provinciale di Forza Italia Matera, Gianluca Modarelli, il Consigliere Regionale Gianuario Aliandro ed il Consigliere Regionale Fernando Picerno.

Prenderanno la parola in qualità di relatori lAvvocato Matteo Restaino, Responsabile Regionale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia Basilicata e lAvvocato Sergio Lapenna, già Presidente della Camera Penale di Potenza.

Così, in una nota, il Segretario Provinciale di Forza Italia della provincia di Potenza, Vincenzo Taddei: «Il tema della giustizia è un tema da sempre molto caro a Forza Italia e al nostro Presidente fondatore Silvio Berlusconi. Oggi, con lapprovazione in Parlamento della riforma della separazione delle carriere si realizza un passo importante verso una giustizia che possa finalmente definirsi giusta per i cittadini italiani. Da qui la necessità di rivolgerci alla cittadinanza, che sarà chiamata ad esprimersi prossimamente per il referendum confermativo. Come Forza Italia ci schiereremo in modo convinto per il Sì, per una giustizia più equa, che rispetti il cittadino e che garantisca un processo giusto ed equilibrato. In tal senso, Il giorno della giustizia negata di venerdì sarà illuminante».



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
19/11/2025 - Pisticci: nuovo Palazzetto dello Sport nel Rione Croci

È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport nel Rione Croci, un intervento che unisce innovazione, sostenibilità e inclusione, frutto della collaborazione tra lAmministrazione comunale e le associazioni sportive del territo...-->continua
19/11/2025 - Suicidio medicalmente assistito, il caso Kessler riaccende il dibattito

Quanto accaduto in Germania, con le Kessler ha riacceso, anche in Italia, il dibattito sul suicidio medicalmente assistito. Un tema che, come Confsal, riteniamo non più rinviabile, soprattutto in Basilicata. È una vera e propria questione di civiltà.
Lo af...-->continua
19/11/2025 - Cartella informatizzata, il futuro della sanità

Un futuro della sanità più sicuro, integrato e capace di leggere in tempo reale lo stato clinico dei pazienti più fragili. È questo il cuore del convegno tenuto oggi allAuditorium Moscati dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, dove professionisti, tecn...-->continua
19/11/2025 - Richiesta chiarimenti sullimpiego dei fondi FSC per Valbasento e Pista Mattei

La seguente lettera aperta è stata redatta da Don Giuseppe Ditolve, parroco della Chiesa San Giuseppe Lavoratore di Pisticci Scalo (MT), e indirizzata agli Assessori della Regione Basilicata, Laura Mongiello e Pasquale Pepe, con copia per conoscenza al Preside...-->continua
19/11/2025 - Confartigianato celebra la Giornata Internazionale dellImprenditoria Femminile

Confartigianato celebra oggi la Giornata Internazionale per l'Imprenditoria Femminile attraverso il suo movimento "Donne Impresa" che promuove e sostiene le donne imprenditrici. In occasione di questa giornata, l'associazione evidenzia i risultati positivi e l...-->continua
19/11/2025 - A Policoro si è svolto un incontro su 'Dialoghi sul buon governo'

Lunedì 17 novembre 2025, dalle ore 18:00, presso lHotel San Vincenzo di Policoro, si è tenuto un pubblico convegno dal titolo:
Dialoghi sul buon governo e la buona amministrazione  Riflessioni sullimpegno pubblico tra etica, fiducia e responsabilità. ...-->continua
19/11/2025 - Il giorno della giustizia negata: venerdì 21 novembre ore 17:00

Venerdì 21 novembre 2025, presso il Grande Albergo di Potenza alle ore 17:00, si terrà, come in altre parti dItalia, un evento di rilevante importanza e di estrema attualità dal titolo Il giorno della giustizia negata.

Parteciperanno allincontro i...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo