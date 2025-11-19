-->
|Richiesta chiarimenti sullimpiego dei fondi FSC per Valbasento e Pista Mattei
19/11/2025
|La seguente lettera aperta è stata redatta da Don Giuseppe Ditolve, parroco della Chiesa San Giuseppe Lavoratore di Pisticci Scalo (MT), e indirizzata agli Assessori della Regione Basilicata, Laura Mongiello e Pasquale Pepe, con copia per conoscenza al Presidente della Regione.
Con tono civile ma fermo, il parroco richiama lattenzione sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20212027, destinate a interventi strategici per la bonifica delle aree industriali dismesse della Valbasento, e in particolare sulla Pista Mattei di Pisticci Scalo, richiedendo chiarezza sullimpiego dei fondi e sulla messa in sicurezza di un sito considerato a rischio ambientale e sanitario.
Pregiatissimi Assessori Mongiello Laura e Pepe Pasquale,
la presente per ricordare a Voi, e p.c. al Presidente della Regione Basilicata, tramite PEC e la presente lettera aperta, che esistono risorse rinvenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 20212027, destinate a interventi strategici per lintero territorio regionale, tra cui spicca un finanziamento per la Valbasento che pone in essere unaccelerazione decisiva sulla bonifica delle aree industriali dismesse di particolare complessità ambientale.
Una prima domanda: spiegate cortesemente a noi comuni mortali che fine hanno fatto i predetti fondi destinati per tali finalità?
Il 19 giugno 2013 è stato stipulato tra MISE, MATTM e Regione Basilicata lAPQ CBMT Bonifiche Siti Inquinati interesse Nazionale (SIN) Tito e Valbasento finanziato con Delibera CIPE 87/2012, che prevede la realizzazione di diversi interventi di caratterizzazione e/o bonifica nelle aree di Tito e Valbasento per un impegno finanziario pari a complessivi 46 MLN , pressoché equi ripartiti tra i due SIN.
Dal comunicato della Regione Basilicata fatto in data 12.11. c.m. lintervento più rilevante riguarda la bonifica e messa in sicurezza permanente dellarea ex Materit a Ferrandina, uno dei siti industriali dismessi più complessi della Val Basento. A ragion veduta, non comprendo come mai per la Pista Mattei di Pisticci Scalo non sono stati spesi nemmeno un centesimo per bonificarla, probabilmente per ovvie ragioni, quali?
Se è vero che l'11 luglio c.a. l'assessore Pepe anche a nome del Presidente Bardi,
nell' assemblea pubblica nella Mediateca, ha ribadito: "la buona volontà di concludere gli interventi in atto sulla pista e predisporre, a seguire, un progetto di gestione che garantisca l'operatività della struttura".
A tal proposito, chiedo che, prima di far decollare il sogno che in tanti sono scettici a vederlo realizzato, venga bonificata l'area in questione per smantellare, nella speranza che siano fake news, tutto ciò che è stato detto dopo mesi di approfondimenti giornalistici, secondo cui su quest'area sarebbe stato sotterrato di tutto e di più. E questo impone interventi decisivi, non rinviabili, per fare chiarezza e risolvere.
Anche perché è nota la paura che provoca la crescente percentuale di neoplasie che non risparmiano nessuno in termini d'età; venga fuori la verità che è segno di onestà e di sincero amore verso la propria terra che per tanti motivi ogni anno si spopola in modo assai doloroso. Impegnatevi a sposare questa causa per guarire un territorio da una malattia di decenni di indifferenza, abbandono o strafottenza dettata da un potere invisibile a discapito della salute. Con il vostro saper fare tenendo a cuore la realtà attuale per il bene comune e il rispetto di chi non c'è più, riconquisteremo tutti dignità morale o cadremo per l'ennesima volta, come in un pozzo di sporcizia dove non ci sarà più una via di speranza e di respiro per la legalità.
Don Giuseppe Ditolve
Parroco Chiesa San Giuseppe Lavoratore in Pisticci Scalo (MT)
