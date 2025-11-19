La seguente lettera aperta è stata redatta da Don Giuseppe Ditolve, parroco della Chiesa San Giuseppe Lavoratore di Pisticci Scalo (MT), e indirizzata agli Assessori della Regione Basilicata, Laura Mongiello e Pasquale Pepe, con copia per conoscenza al Presidente della Regione.



Con tono civile ma fermo, il parroco richiama lattenzione sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20212027, destinate a interventi strategici per la bonifica delle aree industriali dismesse della Valbasento, e in particolare sulla Pista Mattei di Pisticci Scalo, richiedendo chiarezza sullimpiego dei fondi e sulla messa in sicurezza di un sito considerato a rischio ambientale e sanitario.





Pregiatissimi Assessori Mongiello Laura e Pepe Pasquale,

la presente per ricordare a Voi, e p.c. al Presidente della Regione Basilicata, tramite PEC e la presente lettera aperta, che esistono risorse rinvenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 20212027, destinate a interventi strategici per lintero territorio regionale, tra cui spicca un finanziamento per la Valbasento che pone in essere unaccelerazione decisiva sulla bonifica delle aree industriali dismesse di particolare complessità ambientale.



Una prima domanda: spiegate cortesemente a noi comuni mortali che fine hanno fatto i predetti fondi destinati per tali finalità?



Il 19 giugno 2013 è stato stipulato tra MISE, MATTM e Regione Basilicata lAPQ CBMT Bonifiche Siti Inquinati interesse Nazionale (SIN) Tito e Valbasento finanziato con Delibera CIPE 87/2012, che prevede la realizzazione di diversi interventi di caratterizzazione e/o bonifica nelle aree di Tito e Valbasento per un impegno finanziario pari a complessivi 46 MLN , pressoché equi ripartiti tra i due SIN.



Dal comunicato della Regione Basilicata fatto in data 12.11. c.m. lintervento più rilevante riguarda la bonifica e messa in sicurezza permanente dellarea ex Materit a Ferrandina, uno dei siti industriali dismessi più complessi della Val Basento. A ragion veduta, non comprendo come mai per la Pista Mattei di Pisticci Scalo non sono stati spesi nemmeno un centesimo per bonificarla, probabilmente per ovvie ragioni, quali?



Se è vero che l'11 luglio c.a. l'assessore Pepe anche a nome del Presidente Bardi,

nell' assemblea pubblica nella Mediateca, ha ribadito: "la buona volontà di concludere gli interventi in atto sulla pista e predisporre, a seguire, un progetto di gestione che garantisca l'operatività della struttura".



A tal proposito, chiedo che, prima di far decollare il sogno che in tanti sono scettici a vederlo realizzato, venga bonificata l'area in questione per smantellare, nella speranza che siano fake news, tutto ciò che è stato detto dopo mesi di approfondimenti giornalistici, secondo cui su quest'area sarebbe stato sotterrato di tutto e di più. E questo impone interventi decisivi, non rinviabili, per fare chiarezza e risolvere.

Anche perché è nota la paura che provoca la crescente percentuale di neoplasie che non risparmiano nessuno in termini d'età; venga fuori la verità che è segno di onestà e di sincero amore verso la propria terra che per tanti motivi ogni anno si spopola in modo assai doloroso. Impegnatevi a sposare questa causa per guarire un territorio da una malattia di decenni di indifferenza, abbandono o strafottenza dettata da un potere invisibile a discapito della salute. Con il vostro saper fare tenendo a cuore la realtà attuale per il bene comune e il rispetto di chi non c'è più, riconquisteremo tutti dignità morale o cadremo per l'ennesima volta, come in un pozzo di sporcizia dove non ci sarà più una via di speranza e di respiro per la legalità.



Don Giuseppe Ditolve

Parroco Chiesa San Giuseppe Lavoratore in Pisticci Scalo (MT)