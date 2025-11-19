-->
19/11/2025
|Confartigianato celebra oggi la Giornata Internazionale per l'Imprenditoria Femminile attraverso il suo movimento "Donne Impresa" che promuove e sostiene le donne imprenditrici. In occasione di questa giornata, l'associazione evidenzia i risultati positivi e la crescita dell'imprenditoria femminile in Italia, come l'elevato numero di imprese a conduzione femminile che contribuiscono all'economia del paese. I dati di Confartigianato confermano che limprenditoria femminile sta giocando un ruolo cruciale nelleconomia italiana, con lItalia che si distingue come il primo paese europeo per numero di donne occupate in attività indipendenti, con 1.522.500 imprenditrici e lavoratrici autonome. Loccupazione femminile indipendente in Italia ha registrato una crescita del +0,9% nel 2024, con un aumento maggiore rispetto alla media europea (+0,2%). La Basilicata si conferma una regione leader per lincidenza delle imprese guidate da donne nel panorama nazionale come evidenziano i dati, aggiornati al 31 dicembre 2024, elaborati nellambito del Piano Nazionale dellImprenditoria Femminile gestito da Invitalia e Unioncamere. Le nostre rilevazioni come quelle di Unioncamere sottolinea Rosa Gentile, dirigente nazionale e regionale di Confartigianato dimostrano che limprenditoria femminile non solo contribuisce in modo significativo alloccupazione, ma è anche un motore fondamentale per il futuro sviluppo del nostro Paese. Le donne imprenditrici sono protagoniste di un cambiamento che sta riducendo il gender gap e mostrando alle nuove generazioni che le aspirazioni possono diventare realtà, anche rompendo gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro. Tuttavia, nonostante i progressi, siamo consapevoli che cè ancora molto da fare per rimuovere le difficoltà che ostacolano le donne. Non chiediamo trattamenti di favore sostiene Donne Impresa Confartigianato ma il rispetto di diritti che spesso restano sulla carta. È fondamentale che, a livello europeo e nazionale, si attuino politiche concrete per riconoscere i meriti delle donne, a cominciare da un welfare che risponda alle esigenze delle donne come madri, mogli, figlie e lavoratrici. E, soprattutto, è urgente affrontare i problemi comuni con i colleghi uomini, come fisco, burocrazia, accesso al credito e infrastrutture, per consentire a tutte le imprenditrici di crescere e prosperare. Chiediamo alla politica di ascoltare le nostre ragioni e di investire in un concreto sostegno allimprenditoria femminile, affinché diventi davvero un pilastro della politica economica di questo Paese.
