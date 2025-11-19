-->

Confartigianato celebra la Giornata Internazionale dellImprenditoria Femminile

19/11/2025

Confartigianato celebra oggi la Giornata Internazionale per l'Imprenditoria Femminile attraverso il suo movimento "Donne Impresa" che promuove e sostiene le donne imprenditrici. In occasione di questa giornata, l'associazione evidenzia i risultati positivi e la crescita dell'imprenditoria femminile in Italia, come l'elevato numero di imprese a conduzione femminile che contribuiscono all'economia del paese. I dati di Confartigianato confermano che limprenditoria femminile sta giocando un ruolo cruciale nelleconomia italiana, con lItalia che si distingue come il primo paese europeo per numero di donne occupate in attività indipendenti, con 1.522.500 imprenditrici e lavoratrici autonome. Loccupazione femminile indipendente in Italia ha registrato una crescita del +0,9% nel 2024, con un aumento maggiore rispetto alla media europea (+0,2%). La Basilicata si conferma una regione leader per lincidenza delle imprese guidate da donne nel panorama nazionale come evidenziano i dati, aggiornati al 31 dicembre 2024, elaborati nellambito del Piano Nazionale dellImprenditoria Femminile gestito da Invitalia e Unioncamere. Le nostre rilevazioni come quelle di Unioncamere  sottolinea Rosa Gentile, dirigente nazionale e regionale di Confartigianato  dimostrano che limprenditoria femminile non solo contribuisce in modo significativo alloccupazione, ma è anche un motore fondamentale per il futuro sviluppo del nostro Paese. Le donne imprenditrici sono protagoniste di un cambiamento che sta riducendo il gender gap e mostrando alle nuove generazioni che le aspirazioni possono diventare realtà, anche rompendo gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro. Tuttavia, nonostante i progressi, siamo consapevoli che cè ancora molto da fare per rimuovere le difficoltà che ostacolano le donne. Non chiediamo trattamenti di favore  sostiene Donne Impresa Confartigianato  ma il rispetto di diritti che spesso restano sulla carta. È fondamentale che, a livello europeo e nazionale, si attuino politiche concrete per riconoscere i meriti delle donne, a cominciare da un welfare che risponda alle esigenze delle donne come madri, mogli, figlie e lavoratrici. E, soprattutto, è urgente affrontare i problemi comuni con i colleghi uomini, come fisco, burocrazia, accesso al credito e infrastrutture, per consentire a tutte le imprenditrici di crescere e prosperare. Chiediamo alla politica di ascoltare le nostre ragioni e di investire in un concreto sostegno allimprenditoria femminile, affinché diventi davvero un pilastro della politica economica di questo Paese.



La Voce della Politica
