Un futuro della sanità più sicuro, integrato e capace di leggere in tempo reale lo stato clinico dei pazienti più fragili. È questo il cuore del convegno tenuto oggi allAuditorium Moscati dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, dove professionisti, tecnici e rappresentanti istituzionali si sono confrontati sullimplementazione della cartella informatizzata Margherita Tre, uno strumento avanzato per la gestione dellassistenza in terapia intensiva.

Ad aprire i lavori è stato lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che ha definito la digitalizzazione dellarea critica uno snodo fondamentale per il futuro del nostro sistema sanitario.

La crescente complessità dellassistenza in terapia intensiva ci impone un cambio di passo  ha detto Latronico -. Gestiamo pazienti sempre più fragili e un volume di informazioni che richiede precisione, tempestività e integrazione. In questo scenario, la tecnologia non è più unopzione: è una necessità strutturale, essenziale per garantire qualità, sicurezza e continuità delle cure. Lassessore ha spiegato come Margherita Tre rappresenti una risposta concreta e innovativa a questa sfida: La cartella informatizzata consente la raccolta strutturata e in tempo reale di parametri vitali, terapie e monitoraggi, automatizza i flussi informativi, riduce gli errori di trascrizione, migliora la tracciabilità delle attività e rafforza la sicurezza del paziente.



Latronico ha ricordato come lintero sistema sanitario regionale stia vivendo una fase di forte evoluzione tecnologica: Le Aziende del servizio sanitario regionale utilizzano già un software di reparto integrato con sistemi come LIS (Sistema Informativo di Laboratorio) e RIS-PACS (Sistema Informativo Radiologico) . Grazie ai fondi del PNRR  ha spiegato  abbiamo ampliato la componente clinica aggiungendo la cartella infermieristica, il percorso chirurgico e un Clinic Data Repository, indispensabile per condividere i dati sanitari. Stiamo lavorando per lalimentazione del Fascicolo sanitario elettronico e dellEcosistema Dati Sanitari, investendo su interoperabilità e affidabilità del dato.

Un passaggio chiave riguarda lo sviluppo futuro: La presenza di un CDR (Archivio di dati clinici) e le potenzialità dellEDS (Ecosistema dei dati sanitari) ci consentiranno di potenziare le analisi clinico-epidemiologiche, anche attraverso lintelligenza artificiale. Ma tutto questo è possibile solo se il dato è affidabile. Per questo è fondamentale lintegrazione con lAnagrafe Nazionale della popolazione assistita.

Latronico ha sottolineato il ruolo imprescindibile dei professionisti sanitari: La tecnologia è un mezzo, non il fine. I sistemi di alert, verifica e analisi predittiva supportano il team multiprofessionale, ma il valore più grande resta quello delle donne e degli uomini che lavorano in terapia intensiva. A loro va il mio ringraziamento: con dedizione e competenza accolgono ogni innovazione mettendola al servizio dei pazienti. Il convegno ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle esperienze già in atto nei reparti lucani, sulle criticità e sui benefici clinici e organizzativi derivanti dalluso della nuova cartella digitale. Un percorso che la Regione Basilicata intende proseguire, con lobiettivo dichiarato dallassessore: Essere protagonisti della trasformazione digitale della sanità, offrendo ai cittadini strumenti che migliorino davvero la qualità della cura.



