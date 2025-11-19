-->

Consiglio Regionale, Nicola Morea (Azione): Approvati gli emendamenti per potenziare la formazione tecnica superiore

19/11/2025

«Esprimo grande soddisfazione per lapprovazione, da parte del Consiglio Regionale, di due emendamenti al Programma Regionale delle Politiche per lIstruzione Tecnica Superiore  PTT ITS 2026-2029.

Si tratta di un intervento strategico che rafforza in modo significativo lofferta formativa della nostra regione, allineandola alle reali esigenze dei comparti produttivi più dinamici e ad alto contenuto tecnologico.»

Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Azione Nicola Morea. Gli emendamenti introducono nel Piano due nuovi percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore: Area Tecnologia dellinformazione, della comunicazione e dei dati, con particolare attenzione a cibersicurezza e sicurezza informatica, e lArea Chimica e nuove tecnologie della vita, dedicata alle biotecnologie, alle applicazioni scientifiche per la salute e alle tecnologie innovative per il settore industriale. Così, nel complesso, gli ITS presenti si occuperanno di energia, meccatronica, agroalimentare e turismo.

«Oggi più che mai  prosegue Morea  è necessario offrire ai nostri giovani strumenti adeguati per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo. I settori digitali e quelli legati alle scienze della vita stanno vivendo una fortissima espansione e richiedono competenze avanzate, altamente specialistiche. Con questi nuovi percorsi, la Basilicata si dota di un sistema formativo più moderno, più competitivo e più aderente ai fabbisogni delle imprese.»

Il consigliere sottolinea inoltre come linvestimento sugli ITS Academy rappresenti un tassello fondamentale per lo sviluppo futuro della regione: «Formare tecnici qualificati significa creare occupazione di qualità, sostenere linnovazione e rendere la Basilicata un territorio capace di attrarre investimenti. Puntiamo su settori strategici che possono generare crescita, ricadute economiche e nuove opportunità per i giovani lucani».

Morea conclude: «Questi emendamenti non sono solo un aggiornamento del Piano, ma un segnale chiaro: crediamo nei nostri ragazzi e nel loro talento. Vogliamo dare loro la possibilità di costruire il proprio futuro qui, in Basilicata, contribuendo allo sviluppo di una regione che guarda avanti, con competenza e visione».




