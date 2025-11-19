Troppe le crisi che mordono il fianco della nostra Basilicata e troppo è il tempo trascorso dallultima seduta di Consiglio Regionale, in occasione della quale abbiamo discusso i problemi legati alla crisi industriale. Proprio per mettere al centro dellagenda regionale il dramma della crisi produttiva industriale abbiamo protocollato due richieste di consiglio straordinario: con la prima intendiamo affrontare la vicenda Stellantis e Indotto; con la seconda, invece, chiediamo che il Consiglio discuta il destino del distretto del mobile imbottito. Lo dichiarano i consiglieri regionali di opposizione Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC).



Mentre la Basilicata è sferzata dal dramma del lavoro  proseguono i consiglieri di Minoranza - limpressione è che la maggioranza di governo guardi altrove, accartocciandosi su questioni minute.



Con lo spirito di restituire protagonismo a questi dibattiti  concludono - chiediamo la convocazione delle sedute consiliari e accogliamo con favore linvito al confronto che proviene dalle segreterie regionali FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGLM. Parteciperemo al confronto richiesto dalle organizzazioni sindacali e faremo la nostra parte in Consiglio Regionale.