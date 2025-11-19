Si è riunito questo pomeriggio il Consiglio regionale della Basilicata. LAssemblea, presieduta da Marcello Pittella, ha approvato, a maggioranza, con i voti favorevoli dei consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Tataranno, astenuti i consiglieri Araneo, Bochicchio, Cifarelli, Lacorazza e Verri il D.D.L. n. 54/2025 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.U.), Controllo ai sensi della L.R. n. 11/2006 e ss.mm.ii..



Approvato allunanimità invece lAtto amministrativo n. 111/2025, relativo alla Legge 15 luglio 2022, n. 99 e ai suoi decreti attuativi, concernente il Piano Territoriale Triennale per lIstruzione Tecnica Superiore (ITS Academy), lofferta formativa dellIstruzione e Formazione Professionale (IeFP) in duale e dellIstruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in duale, per il triennio 2026-2029. Il provvedimento adotta il documento programmatico regionale finalizzato alla programmazione dei percorsi di formazione sopraccitati.



Sono intervenuti prima del voto sul provvedimento i consiglieri Cifarelli e Morea che ha presentato due emendamenti, riguardanti l'attivazione di ulteriori percorsi così da rendere la programmazione regionale più aderente ai fabbisogni espressi dal territorio, incrementando la capacità di risposta del sistema formativo.