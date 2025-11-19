Il Progetto Dimitra è stato ufficialmente selezionato per la seconda fase degli Agricultural & Rural Inspiration Awards 2025 (ARIA 2025), liniziativa promossa dalla Rete europea della PAC (CAP Network) con lobiettivo di valorizzare i progetti che contribuiscono a plasmare insieme il domani (Shaping Tomorrow Together).



Tra le 127 candidature provenienti da 26 Paesi europei, Dimitra si distingue per la capacità di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, rappresentando un modello virtuoso di rigenerazione rurale nel contesto europeo.



Lanciati dalla Commissione Europea, gli ARIA 2025 mirano a dare visibilità ai progetti finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che favoriscono una transizione verde e digitale, rafforzando la coesione e la resilienza delle comunità rurali europee.



Il Progetto Dimitra promuove uno sviluppo rurale fondato su conoscenza, cooperazione e innovazione. Attraverso attività di formazione, sperimentazione e coinvolgimento comunitario, Dimitra sostiene la trasformazione sostenibile dei territori agricoli, incoraggiando la partecipazione attiva dei giovani, la parità di genere e ladozione di buone pratiche ambientali.



Tra i principali obiettivi del progetto:



favorire nuove opportunità di lavoro e impresa nelle aree rurali;

promuovere pratiche agricole rigenerative e di tutela della biodiversità;

rafforzare la coesione sociale e intergenerazionale nelle comunità locali;

sviluppare strumenti digitali per la gestione sostenibile delle risorse.

Essere selezionati tra i progetti che accedono alla seconda fase degli ARIA 2025 è per noi un traguardo importante, afferma Egidio Lardo. È il segno che le nostre azioni sul territorio rispondono alle sfide europee contemporanee e contribuiscono a costruire un modello di sviluppo più equo, partecipato e sostenibile.



Lassessore Carmine Cicala aggiunge:



Il riconoscimento europeo ottenuto dal Progetto Dimitra è motivo di orgoglio per tutto il nostro territorio. Dimostra che quando si investe in comunità attive, innovazione e sostenibilità, le nostre aree rurali possono diventare protagoniste di un futuro più forte e più inclusivo. Dimitra rappresenta un esempio concreto di come la Basilicata sappia generare valore e visione, mettendo al centro le persone e le loro competenze.



Nel prossimo mese, la giuria europea valuterà i progetti finalisti che concorreranno nelle categorie:



Smart & Competitive Agriculture

Environmental Protection

Socio-economic Fabric of Rural Areas

Generational Renewal

oltre ai riconoscimenti speciali Popular Vote e Gender Equality.

Il Progetto Dimitra continuerà il proprio percorso nel contesto europeo, rappresentando lItalia come esempio di innovazione collaborativa e cura dei territori.



Il Progetto Dimitra concorrerà anche al Premio del Pubblico Europeo (Popular Vote), che permetterà a cittadini e sostenitori di tutta Europa di esprimere il proprio voto online attraverso la piattaforma ufficiale della Rete CAP.



Il voto sarà aperto fino al giono 1° dicembre alle ore 18.00 sul sito ufficiale degli Agricultural and Rural Inspiration Awards 2025.



Per sostenere Dimitra, sarà possibile votare accedendo al link dedicato sul portale europeo, sceglierlo tra i tanti progetti e cliccare su Submit my vote: https://www.surveymonkey.com/r/5J8R95Q



Linvito è quello di partecipare e a contribuire con il proprio voto a valorizzare un progetto che mette al centro le persone, i territori e la sostenibilità del futuro rurale europeo.