Il turismo delle radici è ormai un segmento maturo, riconosciuto dagli operatori internazionali e capace di portare in Basilicata relazioni, investimenti e nuove opportunità di sviluppo. Con queste parole il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha aperto la quarta edizione di Roots-In, la Borsa Internazionale del Turismo delle radici in corso oggi e domani a Matera.



Il tema di questanno, Connettere le comunità  ha aggiunto Bardi - ci invita a riflettere su ciò che ci unisce: le radici, la memoria, lidentità. In Basilicata, terra di emigrazione e di ritorno, questo legame è profondo e vivo. Il turismo delle radici rappresenta un'opportunità strategica per la Basilicata, con un potenziale economico e culturale enorme, capace di rafforzare i legami tra le comunità lucane nel mondo e il territorio dorigine. Significa trasformare il viaggio nei luoghi dorigine in unesperienza che inevitabilmente appartiene al futuro.



Questo percorso si inserisce in una dinamica nazionale e regionale molto favorevole.



I dati forniti dallarea Ced della nostra Agenzia di Promozione territoriale ci dicono che il lavoro avviato in questi anni sta portando i suoi frutti e che limmagine della Basilicata sta attirando lattenzione anche dei turisti oltreoceano. Il quadriennio 2021-2024 evidenzia infatti un ritorno ai livelli pre-Covid con numeri assolutamente positivi: gli arrivi di ospiti stranieri sono passati da circa 61 mila nel 2021 a oltre 254 mila nel 2024, con un incremento complessivo superiore al 300%. Le presenze sono cresciute da 125 mila a oltre 477 mila (+280%).



Le analisi sul turismo culturale confermano infatti che la Basilicata sta guadagnando visibilità soprattutto presso i mercati a lungo raggio.



E credo di poter ritenere che il merito di questo nuovo interesse verso la nostra regione sia dovuto anche a Roots-IN che ha trasformato la Basilicata in un modello di turismo identitario.



Oggi proseguiamo questo cammino con uno sguardo rivolto alle nostre comunità, dentro e fuori la Basilicata. Con il direttore Margherita Sarli e con tutti le professionalità che operano in Apt  e colgo loccasione per ringraziarli per limpegno con cui attendono al loro lavoro - si vuole ancora di più fare della Basilicata un brand esperienziale capace di evocare autenticità, bellezza e scoperta. Lobiettivo della nuova strategia di brandizzazione della Basilicata è chiaro: trasformare la regione in unidentità forte, riconoscibile e capace di parlare al cuore dei viaggiatori. Non si tratta solo di promuovere luoghi, ma di costruire un ecosistema narrativo che generi appartenenza, emozione e desiderio di ritorno.



Oggi, con Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 e con le progettualità sui borghi e sulle aree interne contenute nel nuovo Piano Strategico Regionale in fase di ultimazione, abbiamo loccasione di fare un salto ulteriore: mettere il turismo delle radici al centro di una strategia che tenga insieme memoria, innovazione e sviluppo per tutta la Basilicata. Indicazioni che, insieme agli altri segmenti turistici, saranno lossatura del futuro Piano turistico regionale, in fase di conclusione, su cui basare dettagliate strategie di livello territoriale.



Insieme  ha concluso Bardi - stiamo costruendo una Basilicata sempre più riconoscibile, attrattiva e orgogliosa della propria identità. Una terra che parla al mondo con la voce di chi la vive e la ama.







