-->
|
La voce della Politica
|Bardi: Il turismo delle radici opportunità strategica per la Basilicata
18/11/2025
|Il turismo delle radici è ormai un segmento maturo, riconosciuto dagli operatori internazionali e capace di portare in Basilicata relazioni, investimenti e nuove opportunità di sviluppo. Con queste parole il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha aperto la quarta edizione di Roots-In, la Borsa Internazionale del Turismo delle radici in corso oggi e domani a Matera.
Il tema di questanno, Connettere le comunità ha aggiunto Bardi - ci invita a riflettere su ciò che ci unisce: le radici, la memoria, lidentità. In Basilicata, terra di emigrazione e di ritorno, questo legame è profondo e vivo. Il turismo delle radici rappresenta un'opportunità strategica per la Basilicata, con un potenziale economico e culturale enorme, capace di rafforzare i legami tra le comunità lucane nel mondo e il territorio dorigine. Significa trasformare il viaggio nei luoghi dorigine in unesperienza che inevitabilmente appartiene al futuro.
Questo percorso si inserisce in una dinamica nazionale e regionale molto favorevole.
I dati forniti dallarea Ced della nostra Agenzia di Promozione territoriale ci dicono che il lavoro avviato in questi anni sta portando i suoi frutti e che limmagine della Basilicata sta attirando lattenzione anche dei turisti oltreoceano. Il quadriennio 2021-2024 evidenzia infatti un ritorno ai livelli pre-Covid con numeri assolutamente positivi: gli arrivi di ospiti stranieri sono passati da circa 61 mila nel 2021 a oltre 254 mila nel 2024, con un incremento complessivo superiore al 300%. Le presenze sono cresciute da 125 mila a oltre 477 mila (+280%).
Le analisi sul turismo culturale confermano infatti che la Basilicata sta guadagnando visibilità soprattutto presso i mercati a lungo raggio.
E credo di poter ritenere che il merito di questo nuovo interesse verso la nostra regione sia dovuto anche a Roots-IN che ha trasformato la Basilicata in un modello di turismo identitario.
Oggi proseguiamo questo cammino con uno sguardo rivolto alle nostre comunità, dentro e fuori la Basilicata. Con il direttore Margherita Sarli e con tutti le professionalità che operano in Apt e colgo loccasione per ringraziarli per limpegno con cui attendono al loro lavoro - si vuole ancora di più fare della Basilicata un brand esperienziale capace di evocare autenticità, bellezza e scoperta. Lobiettivo della nuova strategia di brandizzazione della Basilicata è chiaro: trasformare la regione in unidentità forte, riconoscibile e capace di parlare al cuore dei viaggiatori. Non si tratta solo di promuovere luoghi, ma di costruire un ecosistema narrativo che generi appartenenza, emozione e desiderio di ritorno.
Oggi, con Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 e con le progettualità sui borghi e sulle aree interne contenute nel nuovo Piano Strategico Regionale in fase di ultimazione, abbiamo loccasione di fare un salto ulteriore: mettere il turismo delle radici al centro di una strategia che tenga insieme memoria, innovazione e sviluppo per tutta la Basilicata. Indicazioni che, insieme agli altri segmenti turistici, saranno lossatura del futuro Piano turistico regionale, in fase di conclusione, su cui basare dettagliate strategie di livello territoriale.
Insieme ha concluso Bardi - stiamo costruendo una Basilicata sempre più riconoscibile, attrattiva e orgogliosa della propria identità. Una terra che parla al mondo con la voce di chi la vive e la ama.
|
archivio
|La Voce della Politica
|18/11/2025 - Bardi: Il turismo delle radici opportunità strategica per la Basilicata
Il turismo delle radici è ormai un segmento maturo, riconosciuto dagli operatori internazionali e capace di portare in Basilicata relazioni, investimenti e nuove opportunità di sviluppo. Con queste parole il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha aperto la qua...-->continua
|
|
|18/11/2025 - Cantieri SS18,Chiappetta: cantierizzazioni lontanissime dal rispetto dei tempi
Proviamo ad alzare di nuovo lattenzione politica Regionale sul tema della viabilità della SS18, ad Acquafredda il cantiere è lontanissimo da avere tempi certi, il ritardo è incalcolabile e le chiusure totali e parziali piegano la vivibilità residenziale figur...-->continua
|
|
|18/11/2025 - Riapre la Sezione di Forza Italia a Francavilla in Sinni
A Francavilla in Sinni, per iniziativa dellAssessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo, già Sindaco della cittadina sinnica, si è svolto il primo incontro del nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia.
Sono particolarmente soddis...-->continua
|
|
|17/11/2025 - La Provincia di Potenza conquista il PAC 2025 con lopera Odyssey di G. Olmo Stuppia
La Provincia di Potenza consolida la sua presenza nel panorama dellarte contemporanea nazionale, ottenendo per il secondo anno consecutivo un importante riconoscimento dal Ministero della Cultura. Dopo il successo di Kant Cant di Rä di Martino, premiata nell...-->continua
|
|
|17/11/2025 - Forestazione, ultimatum dei sindacati: senza risposte scatta lo sciopero
Apetino (Fai Cisl), Pellegrino (Flai Cgil) e Nardiello (Uila Uil Basilicata) lanciano un ultimatum alla Regione: se non arriveranno risposte entro venerdì 21 novembre, il settore della forestazione si fermerà con uno sciopero generale e una grande mobilitazion...-->continua
|
|
|17/11/2025 - ''Basilicata senza rotta: i numeri di Bankitalia contro gli slogan di Bardi''
Altro che economia in tenuta: il report di Bankitalia descrive una Basilicata ferma e senza rotta, dove manca un vero piano industriale regionale, mentre il presidente Bardi continua a dire che va tutto bene e che i dati negativi non dipendono da lui.
<...-->continua
|
|
|17/11/2025 - EHPA Basilicata scrive a Mattarella: Ritardi sul PPR e boom di impianti energetici minacciano il paesaggio''
Ehpa Basilicata ha inviato una lettera ufficiale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per richiamare lattenzione sulle criticità legate ai ritardi nellapprovazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e sulla crescente pressione derivante da...-->continua
|
|