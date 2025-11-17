Apetino (Fai Cisl), Pellegrino (Flai Cgil) e Nardiello (Uila Uil Basilicata) lanciano un ultimatum alla Regione: se non arriveranno risposte entro venerdì 21 novembre, il settore della forestazione si fermerà con uno sciopero generale e una grande mobilitazione prevista per il 24 novembre. I tre segretari generali sottolineano che le lavoratrici e i lavoratori della forestazione non possono più attendere oltre: servono certezze, risorse adeguate e il rispetto degli impegni che la politica ha assunto nel tempo. Lincontro con lassessore alle Politiche forestali, Carmine Cicala, pur apprezzato per i toni franchi, non ha infatti fornito risposte definitive sul futuro del comparto, lasciando inalterate le profonde preoccupazioni delle Organizzazioni sindacali.



I sindacati chiedono alla Giunta regionale e al Presidente Bardi di chiarire una volta per tutte se intendono sostenere davvero la forestazione e riconoscere pienamente il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori, che garantiscono la tutela e il presidio dei boschi lucani. Apetino, Pellegrino e Nardiello ricordano che fu lo stesso presidente Bardi a promettere una valorizzazione del settore, a garantire risorse certe in bilancio e a impegnarsi nel rilancio dellintero comparto agricolo-forestale. Oggi, sostengono i sindacati, è arrivato il momento di trasformare quelle dichiarazioni in atti concreti.



Le richieste avanzate dalle sigle sono puntuali e ritenute non più rinviabili: il pagamento immediato delle spettanze del 2025 ancora non erogate; lattuazione dellimpegno sullaumento delle giornate lavorative fino a 151 annue; lavvio di un reale turnover generazionale per rinnovare una platea ormai sempre più anziana; la conferma delle spese storiche e strutturali indispensabili alla tenuta del settore; interventi chiari e risolutivi per criticità che si trascinano da troppo tempo. Allincontro ha partecipato anche il Presidente del Consorzio di Bonifica, avv. Musacchio, che ha evidenziato la necessità urgente di risorse adeguate per evitare il blocco delle attività, una preoccupazione condivisa pienamente anche dai sindacati.



Il conto alla rovescia è dunque iniziato. Se entro il 21 novembre non arriveranno risposte certe e documentate, Fai, Flai e Uila daranno seguito alla proclamazione dello sciopero generale e alla mobilitazione del 24 novembre davanti alla sede della Regione Basilicata, dove lavoratrici e lavoratori chiederanno con forza ciò che ritengono loro diritto: dignità, sicurezza e un futuro stabile per il settore della forestazione.