Dopo la riunione a Roma lo scorso luglio tra lamministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme e Aldo Mattia, deputato di Fratelli d'Italia, negli uffici Anas di Potenza, alla presenza del nuovo capo compartimentale di Basilicata, Giancarlo Luongo, si è tenuto un incontro sullaggiornamento del cronoprogramma dei lavori relativi allo svincolo di Marconia di Pisticci e contestuale avvio della messa a norma degli accessi poderali lungo la strada statale Basentana. Anas ha spiegato che a gennaio 2026 inizieranno i lavori volti alla realizzazione della rotonda provvisoria che vedrà il suo completamento nel mese di marzo 2026 - fa sapere Mattia - il ritardo registrato rispetto al cronoprogramma condiviso a luglio è dovuto ai tempi tecnici ed allacquisizione dei documenti necessari a procedere. Anas ha reso noto inoltre che sta avviando la Conferenza di Servizi relativa al progetto esecutivo, presentato al Comune di Pisticci nei tempi stabiliti. I lavori del progetto esecutivo partiranno a maggio 2026 per vedere il loro completamento nei 24 mesi successivi. Mattia, coadiuvato dalla Camilla Iannuzziello , responsabile organizzazione del Partito per la provincia di Matera, ha avuto anche modo di conoscere personalmente il nuovo responsabile territoriale di Anas per la Basilicata, Giancarlo Luongo, in servizio dallinizio del mese, augurargli buon lavoro, e di porgere un ringraziamento per il lavoro svolto al suo predecessore, Carlo Pullano. "Nella proficua riunione Anas ha ribadito limpegno assunto - aggiunge il parlamentare - a completare il progetto esecutivo per una soluzione infrastrutturale permanente, che preveda la realizzazione del nuovo svincolo a livelli sfalsati di Marconia e, nelle more, realizzare la rotatoria entro Marzo 2026. Vigileremo sullamministrazione comunale affinché si faccia parte attiva per collaborare con Anas affinché siano rispettate le nuove tempistiche indicate, così che cittadini ed imprese agricole possano beneficiare al più presto del risultato raggiunto.