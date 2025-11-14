-->
14/11/2025
|Un progetto per la realizzazione a Francavilla in Sinni di Lavori di Efficientamento energetico in un fabbricato Ater, per complessivi 12 alloggi, a seguito dellimpegno dellassessore Francesco Cupparo, è stato approvato con determina della direzione generale Dipartimento Ambiente (Ufficio Energia). La spesa complessiva ammonta a poco più di un milione 100 mila euro, di cui 68.500 euro, a valere su fondi propri dellATER di Potenza, rinvenienti dal piano di reinvestimento fondi.
Ne dà notizia lassessore Cupparo precisando che il progetto fa parte dellAccordo di Programma tra Regione Basilicata e Ater Potenza e Ater Matera. Nello specifico, il piano finanziario deciso dalla Giunta Regionale si basa sullAzione 2 Promozione delleco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso lutilizzo di mix tecnologici. Lobiettivo afferma Cupparo è di ridurre le spese energetiche a carico delle famiglie.
