-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Francavilla in Sinni, efficienza energetica in 12 alloggi

14/11/2025

Un progetto per la realizzazione a Francavilla in Sinni di Lavori di Efficientamento energetico in un fabbricato Ater, per complessivi 12 alloggi, a seguito dellimpegno dellassessore Francesco Cupparo, è stato approvato con determina della direzione generale Dipartimento Ambiente (Ufficio Energia). La spesa complessiva ammonta a poco più di un milione 100 mila euro, di cui 68.500 euro, a valere su fondi propri dellATER di Potenza, rinvenienti dal piano di reinvestimento fondi.

Ne dà notizia lassessore Cupparo precisando che il progetto fa parte dellAccordo di Programma tra Regione Basilicata e Ater Potenza e Ater Matera. Nello specifico, il piano finanziario deciso dalla Giunta Regionale si basa sullAzione 2 Promozione delleco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso lutilizzo di mix tecnologici. Lobiettivo  afferma Cupparo  è di ridurre le spese energetiche a carico delle famiglie.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
14/11/2025 - Francavilla in Sinni, efficienza energetica in 12 alloggi

Un progetto per la realizzazione a Francavilla in Sinni di Lavori di Efficientamento energetico in un fabbricato Ater, per complessivi 12 alloggi, a seguito dellimpegno dellassessore Francesco Cupparo, è stato approvato con determina della direzione generale Dipartimento...-->continua
14/11/2025 - Mongiello: Nucleare, la Regione chiarisce: nessuno strappo con Bardi''

Oggi ho letto un titolo sulla stampa locale fuorviante rispetto a quanto espresso sulla questione nucleare. Permettetemi di essere chiara, con il linguaggio che i nostri territori meritano: non c'è alcuno "strappo" con il Presidente Bardi così come emerge dal...-->continua
14/11/2025 - Basilicata. Il Consiglio regionale si riunisce il 18 novembre

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, per martedì 18 novembre 2025, alle ore 15.00, nellaula Dinardo, al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.

In apertura dei lavori è pre...-->continua
14/11/2025 - Assemblea Nazionale ANCI, Picerno: Rilanciare le aree interne

È per me motivo di grande soddisfazione aver avuto lopportunità di rappresentare Forza Italia e la nostra Regione in un momento di confronto così rilevante per i Comuni italiani. LAssemblea ANCI è unoccasione decisiva per mettere al centro il ruolo degli a...-->continua
14/11/2025 - ''Budget di salute'' un seminario il 18 novembre a Potenza

La malattia mentale è ancora un tabù, in tanti casi uno stigma per chi ne soffre. La persona che manifesta un disagio psichico o psichiatrico vive molto spesso situazioni di esclusione o di marginalità sociale, circondata dal pregiudizio.

Per costruir...-->continua
14/11/2025 - Deposito unico di scorie nucleari: mantenere gli impegni presi è un dovere verso la comunità

Alla luce delle recenti notizie apparse sulla stampa, secondo cui in Basilicata sarebbero stati individuati 14 siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito unico nazionale di scorie nucleari, il gruppo consiliare Scanzano al Centro esprime profonda preoc...-->continua
13/11/2025 - Consiglio comunale di Policoro, via libera alle nuove tariffe per la tassa di soggiorno

È stata una seduta di Consiglio Comunale molto importante quella avvenuta martedì scorso presso la casa municipale e che ha visto maggioranza e minoranza dialogare positivamente per la crescita della città. In discussione c'erano sette punti all'ordine del gio...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo