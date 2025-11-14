-->
|Basilicata. Il Consiglio regionale si riunisce il 18 novembre
14/11/2025
|Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, per martedì 18 novembre 2025, alle ore 15.00, nellaula Dinardo, al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.
In apertura dei lavori è previsto lesame della Proposta di legge n. 118/2025, Modifiche alla L.R. 30/2016, relativa al personale APEA, di iniziativa dei consiglieri regionali Pittella e Morea.
Seguirà la Proposta di legge n. 94/2025, Modifica dell'art. 24 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, riguardante il rafforzamento del ruolo del Consiglio regionale, anchessa di iniziativa del consigliere Pittella.
Successivamente, lAula affronterà il Disegno di legge n. 50/2025, Collegato alla legge di stabilità regionale 2025, e la Proposta di legge n. 72/2025, Istituzione della Fondazione CIVICA Centro Interdisciplinare per la Valorizzazione Innovativa, la Conservazione e l'Accessibilità, presentata dai consiglieri regionali Morea e Pittella.
Proseguendo nei lavori, si passerà allesame dellAtto amministrativo n. 105/2025, Approvazione della deliberazione dellAmministratore Unico dellA.T.E.R. di Matera n. 34 del 10/07/2025, recante il bilancio di previsione 2025 e relativi allegati, nonché il bilancio pluriennale 2025-2027.
Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni Consiliari Permanenti, sarà esaminato anche lAtto amministrativo n. 111/2025, relativo alla Legge 15 luglio 2022, n. 99 e ai suoi decreti attuativi, concernente il Piano Territoriale Triennale per lIstruzione Tecnica Superiore (ITS Academy), lofferta formativa dellIstruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Duale e dellIstruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in Duale, per il triennio 2026-2029.
È inoltre previsto lesame dei Disegni di legge n. 37/2025, Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali in sanità, e n. 20/2024, Integrazione all'articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1 Statuto della Regione Basilicata.
I lavori proseguiranno con la discussione sulle problematiche del Servizio Sanitario Regionale, sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sullattuale situazione organizzativa della struttura.
In conclusione, lAssemblea si occuperà dellanalisi di una serie di mozioni e dellattività ispettiva.
La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla anche attraverso il profilo X.
