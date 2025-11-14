Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, per martedì 18 novembre 2025, alle ore 15.00, nellaula Dinardo, al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.



In apertura dei lavori è previsto lesame della Proposta di legge n. 118/2025, Modifiche alla L.R. 30/2016, relativa al personale APEA, di iniziativa dei consiglieri regionali Pittella e Morea.

Seguirà la Proposta di legge n. 94/2025, Modifica dell'art. 24 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, riguardante il rafforzamento del ruolo del Consiglio regionale, anchessa di iniziativa del consigliere Pittella.



Successivamente, lAula affronterà il Disegno di legge n. 50/2025, Collegato alla legge di stabilità regionale 2025, e la Proposta di legge n. 72/2025, Istituzione della Fondazione CIVICA  Centro Interdisciplinare per la Valorizzazione Innovativa, la Conservazione e l'Accessibilità, presentata dai consiglieri regionali Morea e Pittella.



Proseguendo nei lavori, si passerà allesame dellAtto amministrativo n. 105/2025, Approvazione della deliberazione dellAmministratore Unico dellA.T.E.R. di Matera n. 34 del 10/07/2025, recante il bilancio di previsione 2025 e relativi allegati, nonché il bilancio pluriennale 2025-2027.



Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni Consiliari Permanenti, sarà esaminato anche lAtto amministrativo n. 111/2025, relativo alla Legge 15 luglio 2022, n. 99 e ai suoi decreti attuativi, concernente il Piano Territoriale Triennale per lIstruzione Tecnica Superiore (ITS Academy), lofferta formativa dellIstruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Duale e dellIstruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in Duale, per il triennio 2026-2029.



È inoltre previsto lesame dei Disegni di legge n. 37/2025, Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali in sanità, e n. 20/2024, Integrazione all'articolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1  Statuto della Regione Basilicata.



I lavori proseguiranno con la discussione sulle problematiche del Servizio Sanitario Regionale, sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sullattuale situazione organizzativa della struttura.



In conclusione, lAssemblea si occuperà dellanalisi di una serie di mozioni e dellattività ispettiva.



La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla anche attraverso il profilo X.