''Budget di salute'' un seminario il 18 novembre a Potenza
14/11/2025
|La malattia mentale è ancora un tabù, in tanti casi uno stigma per chi ne soffre. La persona che manifesta un disagio psichico o psichiatrico vive molto spesso situazioni di esclusione o di marginalità sociale, circondata dal pregiudizio.
Per costruire percorsi di inserimento e cura della persona con problemi di salute mentale, la Regione Basilicata sta investendo risorse del Programma nazionale Equità della salute Pnes, con lobiettivo di promuoverne il benessere e lautonomia, in collaborazione con i servizi sociali e gli enti del Terzo settore.
Un seminario, che si terrà martedì 18 novembre (a partire dalle ore 9) presso il Museo provinciale di Potenza, in via Ciccotti, sarà loccasione per fare il punto su quanto fatto finora e su altri modelli di assistenza da sperimentare.
Focus dellevento sono i budget di salute, in pratica piani specifici tagliati sulle esigenze della persona con disagio mentale, in cui i fondi disponibili sono investiti per garantire una casa, per lorientamento al lavoro, in interventi per accrescere le capacità relazionali e affettive e in formazione.
Nellincontro, in particolare, si parlerà dellevoluzione del budget di salute in Italia, delle esperienze sui territori beneficiari del Pnes, delle azioni attivate dalla Regione Basilicata in materia di salute mentale e del ruolo assunto dagli enti locali, dagli Ets e dalle reti territoriali.
Il Programma nazionale Equità nella Salute 2021-2027 rientra nellAccordo di partenariato dellItalia nellambito della Programmazione della Politica di coesione. Interviene per rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo laccesso in sette Regioni del Paese: Basilicata (designata quale ente intermedio), Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Programma opera con riferimento a quattro aree strategiche: salute mentale, screening oncologici, medicina di genere e povertà sanitaria.
In Basilicata complessivamente le risorse attivate sono pari a 12 milioni di euro, finanziati dal Fesr e dal Fse+. Per larea salute mentale i fondi ammontano a 3.631.514 euro.
