''Budget di salute'' un seminario il 18 novembre a Potenza

14/11/2025

La malattia mentale è ancora un tabù, in tanti casi uno stigma per chi ne soffre. La persona che manifesta un disagio psichico o psichiatrico vive molto spesso situazioni di esclusione o di marginalità sociale, circondata dal pregiudizio.

Per costruire percorsi di inserimento e cura della persona con problemi di salute mentale, la Regione Basilicata sta investendo risorse del Programma nazionale Equità della salute Pnes, con lobiettivo di promuoverne il benessere e lautonomia, in collaborazione con i servizi sociali e gli enti del Terzo settore.

Un seminario, che si terrà martedì 18 novembre (a partire dalle ore 9) presso il Museo provinciale di Potenza, in via Ciccotti, sarà loccasione per fare il punto su quanto fatto finora e su altri modelli di assistenza da sperimentare.

Focus dellevento sono i budget di salute, in pratica piani specifici tagliati sulle esigenze della persona con disagio mentale, in cui i fondi disponibili sono investiti per garantire una casa, per lorientamento al lavoro, in interventi per accrescere le capacità relazionali e affettive e in formazione.

Nellincontro, in particolare, si parlerà dellevoluzione del budget di salute in Italia, delle esperienze sui territori beneficiari del Pnes, delle azioni attivate dalla Regione Basilicata in materia di salute mentale e del ruolo assunto dagli enti locali, dagli Ets e dalle reti territoriali.

Il Programma nazionale Equità nella Salute 2021-2027 rientra nellAccordo di partenariato dellItalia nellambito della Programmazione della Politica di coesione. Interviene per rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo laccesso in sette Regioni del Paese: Basilicata (designata quale ente intermedio), Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Programma opera con riferimento a quattro aree strategiche: salute mentale, screening oncologici, medicina di genere e povertà sanitaria.

In Basilicata complessivamente le risorse attivate sono pari a 12 milioni di euro, finanziati dal Fesr e dal Fse+. Per larea salute mentale i fondi ammontano a 3.631.514 euro.




