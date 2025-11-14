Alla luce delle recenti notizie apparse sulla stampa, secondo cui in Basilicata sarebbero stati individuati 14 siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito unico nazionale di scorie nucleari, il gruppo consiliare Scanzano al Centro esprime profonda preoccupazione e rinnova la propria ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi che coinvolga il territorio di Scanzano Jonico e dellintera Regione Basilicata.

Durante la seduta aperta del Consiglio Comunale del 30 ottobre, fu approvata allunanimità una delibera che impegnava la Presidente del Consiglio Comunale a convocare quanto prima un Consiglio Comunale congiunto con tutte le amministrazioni interessate, al fine di esprimere in modo unitario e compatto la contrarietà della Basilicata a tale ipotesi.

A distanza di settimane, però, nulla è stato fatto.

Nonostante limpegno formalmente assunto e votato da tutto il Consiglio, non è stato ancora convocato alcun Consiglio né sono state avviate le necessarie interlocuzioni con gli altri Comuni.

Riteniamo questo silenzio istituzionale grave e inaccettabile, soprattutto in un momento in cui la Basilicata torna al centro del dibattito nazionale sul nucleare.

La difesa del nostro territorio e della salute dei cittadini non può restare solo nelle parole o nei documenti, ma deve tradursi in azioni concrete e immediate.

Chiediamo quindi che la Presidente del Consiglio Comunale dia immediata attuazione alla delibera del 30 ottobre, convocando il Consiglio congiunto promesso e garantendo così il rispetto degli impegni presi davanti alla comunità.

La Basilicata ha già dato tanto allo Stato in termini di risorse naturali. Ora è tempo di dire, con una sola voce:

NO alle scorie nucleari, NO allo sfruttamento del nostro territorio.

Scanzano Jonico, 13.11.2025

I Consiglieri comunali

Felicetta Salerno

Claudio Scarnato

Nicola Mangialardi