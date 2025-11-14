-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Deposito unico di scorie nucleari: mantenere gli impegni presi è un dovere verso la comunità

14/11/2025

Alla luce delle recenti notizie apparse sulla stampa, secondo cui in Basilicata sarebbero stati individuati 14 siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito unico nazionale di scorie nucleari, il gruppo consiliare Scanzano al Centro esprime profonda preoccupazione e rinnova la propria ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi che coinvolga il territorio di Scanzano Jonico e dellintera Regione Basilicata.
Durante la seduta aperta del Consiglio Comunale del 30 ottobre, fu approvata allunanimità una delibera che impegnava la Presidente del Consiglio Comunale a convocare quanto prima un Consiglio Comunale congiunto con tutte le amministrazioni interessate, al fine di esprimere in modo unitario e compatto la contrarietà della Basilicata a tale ipotesi.
A distanza di settimane, però, nulla è stato fatto.
Nonostante limpegno formalmente assunto e votato da tutto il Consiglio, non è stato ancora convocato alcun Consiglio né sono state avviate le necessarie interlocuzioni con gli altri Comuni.
Riteniamo questo silenzio istituzionale grave e inaccettabile, soprattutto in un momento in cui la Basilicata torna al centro del dibattito nazionale sul nucleare.
La difesa del nostro territorio e della salute dei cittadini non può restare solo nelle parole o nei documenti, ma deve tradursi in azioni concrete e immediate.
Chiediamo quindi che la Presidente del Consiglio Comunale dia immediata attuazione alla delibera del 30 ottobre, convocando il Consiglio congiunto promesso e garantendo così il rispetto degli impegni presi davanti alla comunità.
La Basilicata ha già dato tanto allo Stato in termini di risorse naturali. Ora è tempo di dire, con una sola voce:
NO alle scorie nucleari, NO allo sfruttamento del nostro territorio.
Scanzano Jonico, 13.11.2025
I Consiglieri comunali
Felicetta Salerno
Claudio Scarnato
Nicola Mangialardi



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
14/11/2025 - Francavilla in Sinni, efficienza energetica in 12 alloggi

Un progetto per la realizzazione a Francavilla in Sinni di Lavori di Efficientamento energetico in un fabbricato Ater, per complessivi 12 alloggi, a seguito dellimpegno dellassessore Francesco Cupparo, è stato approvato con determina della direzione generale Dipartimento...-->continua
14/11/2025 - Mongiello: Nucleare, la Regione chiarisce: nessuno strappo con Bardi''

Oggi ho letto un titolo sulla stampa locale fuorviante rispetto a quanto espresso sulla questione nucleare. Permettetemi di essere chiara, con il linguaggio che i nostri territori meritano: non c'è alcuno "strappo" con il Presidente Bardi così come emerge dal...-->continua
14/11/2025 - Basilicata. Il Consiglio regionale si riunisce il 18 novembre

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, per martedì 18 novembre 2025, alle ore 15.00, nellaula Dinardo, al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.

In apertura dei lavori è pre...-->continua
14/11/2025 - Assemblea Nazionale ANCI, Picerno: Rilanciare le aree interne

È per me motivo di grande soddisfazione aver avuto lopportunità di rappresentare Forza Italia e la nostra Regione in un momento di confronto così rilevante per i Comuni italiani. LAssemblea ANCI è unoccasione decisiva per mettere al centro il ruolo degli a...-->continua
14/11/2025 - ''Budget di salute'' un seminario il 18 novembre a Potenza

La malattia mentale è ancora un tabù, in tanti casi uno stigma per chi ne soffre. La persona che manifesta un disagio psichico o psichiatrico vive molto spesso situazioni di esclusione o di marginalità sociale, circondata dal pregiudizio.

Per costruir...-->continua
14/11/2025 - Deposito unico di scorie nucleari: mantenere gli impegni presi è un dovere verso la comunità

Alla luce delle recenti notizie apparse sulla stampa, secondo cui in Basilicata sarebbero stati individuati 14 siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito unico nazionale di scorie nucleari, il gruppo consiliare Scanzano al Centro esprime profonda preoc...-->continua
13/11/2025 - Consiglio comunale di Policoro, via libera alle nuove tariffe per la tassa di soggiorno

È stata una seduta di Consiglio Comunale molto importante quella avvenuta martedì scorso presso la casa municipale e che ha visto maggioranza e minoranza dialogare positivamente per la crescita della città. In discussione c'erano sette punti all'ordine del gio...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo