Manca: ''La Basilicata non dimentica Scanzano Jonico. Quello spirito deve guidarci anche oggi''

13/11/2025

Nel ventiduesimo anniversario dellinizio della mobilitazione di Scanzano Jonico, il Partito Democratico della Basilicata ricorda una delle più straordinarie mobilitazioni popolari contro una decisione imposta dallalto.

Il Commissario regionale del PD Basilicata, senatore Daniele Manca, sottolinea come quella protesta  avviata il 13 novembre 2003  seppe unire cittadini, istituzioni locali e mondo associativo in una battaglia civile e democratica che portò al ritiro del provvedimento che individuava Scanzano come sito unico per lo smaltimento delle scorie nucleari.

«La Basilicata non dimentica  afferma Manca  lesempio straordinario di unità, coraggio e dignità che seppe contrastare una scelta ingiusta, calata dallalto. Scanzano Jonico è il simbolo di una comunità che difende il proprio futuro e non accetta imposizioni».

Per il Commissario regionale, la lezione di quella pagina di storia è ancora attuale:
«Oggi viviamo una fase in cui il Sud e la Basilicata continuano a essere penalizzati da politiche che non tengono conto delle nostre priorità e delle nostre fragilità territoriali. Per questo serve ritrovare quello spirito: partecipazione, unità, capacità di mobilitazione e difesa del territorio».

Manca ribadisce limpegno del Partito Democratico:
«Scanzano non è un ricordo. È una bussola politica. È un patrimonio etico e civile che intendiamo custodire e tradurre ogni giorno in azioni concrete per la Basilicata. Oggi come allora, siamo al fianco di questa terra per difenderne dignità, autonomia e prospettive di sviluppo».



