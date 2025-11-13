Nel ventiduesimo anniversario dellinizio della mobilitazione di Scanzano Jonico, il Partito Democratico della Basilicata ricorda una delle più straordinarie mobilitazioni popolari contro una decisione imposta dallalto.



Il Commissario regionale del PD Basilicata, senatore Daniele Manca, sottolinea come quella protesta  avviata il 13 novembre 2003  seppe unire cittadini, istituzioni locali e mondo associativo in una battaglia civile e democratica che portò al ritiro del provvedimento che individuava Scanzano come sito unico per lo smaltimento delle scorie nucleari.



«La Basilicata non dimentica  afferma Manca  lesempio straordinario di unità, coraggio e dignità che seppe contrastare una scelta ingiusta, calata dallalto. Scanzano Jonico è il simbolo di una comunità che difende il proprio futuro e non accetta imposizioni».



Per il Commissario regionale, la lezione di quella pagina di storia è ancora attuale:

«Oggi viviamo una fase in cui il Sud e la Basilicata continuano a essere penalizzati da politiche che non tengono conto delle nostre priorità e delle nostre fragilità territoriali. Per questo serve ritrovare quello spirito: partecipazione, unità, capacità di mobilitazione e difesa del territorio».



Manca ribadisce limpegno del Partito Democratico:

«Scanzano non è un ricordo. È una bussola politica. È un patrimonio etico e civile che intendiamo custodire e tradurre ogni giorno in azioni concrete per la Basilicata. Oggi come allora, siamo al fianco di questa terra per difenderne dignità, autonomia e prospettive di sviluppo».