Arrivano nuovi e importanti finanziamenti che rafforzano la strategia di tutela ambientale e di modernizzazione infrastrutturale del territorio pisticcese. Il Comune di Pisticci beneficerà infatti di oltre 13 milioni di euro destinati al completamento del sistema di depurazione e collettamento dei reflui dellabitato di Pisticci e delle frazioni di Tinchi e Centro Agricolo.





Si tratta di un risultato di grande rilievo che dà continuità al percorso già avviato con la gara in corso del nuovo depuratore comunale. Il nuovo finanziamento consentirà di avviare il lotto 2 del sistema di depurazione, dedicato al tratto di collettamento sul fronte Basento, completando così lanello che circonda labitato e si collega al depuratore e al tratto fronte Cavone, già finanziati con il primo lotto.





Contestualmente, vengono stanziati 8 milioni di euro per la realizzazione del sistema di collettamento dei reflui di Tinchi e del Centro Agricolo, che saranno convogliati verso il depuratore di Marconia, a sua volta oggetto di un intervento di potenziamento. Un piano complessivo che permetterà di razionalizzare la rete fognaria, migliorare lefficienza del servizio e garantire una maggiore tutela ambientale su tutto il territorio comunale.





Le risorse provengono dal recente Accordo per la coesione, sottoscritto il 31 ottobre tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza energetica, che assegna fondi FSC 20212027 a oltre cento progetti in diverse regioni italiane. In Basilicata sono quattro gli interventi finanziati, due dei quali riguardano proprio il Comune di Pisticci: un riconoscimento che conferma lattenzione nazionale verso il territorio e la solidità della progettualità locale.





«Con questo nuovo finanziamento  sottolinea il sindaco Domenico Albano  si completa un percorso strategico che da anni il Comune porta avanti con determinazione. La depurazione delle acque non è solo unopera pubblica, ma un investimento sulla salute dei cittadini, sulla qualità della vita e sulla tutela del nostro ambiente. Dopo decenni di ritardi, stiamo costruendo un sistema moderno e sostenibile, che consegnerà a Pisticci un futuro più pulito e sicuro».





Sulla stessa linea lAssessore ai Lavori pubblici Rocco Negro, che evidenzia il valore tecnico e territoriale dellintervento: «Questo risultato è frutto di una programmazione accurata e di una collaborazione costante con gli enti sovraordinati. Con il secondo lotto del sistema di Pisticci e il collettamento di Tinchi e Centro Agricolo si compie un salto di qualità nellefficienza della rete fognaria e depurativa, mettendo il nostro territorio in condizione di garantire standard ambientali elevati e continuità di servizio».





LAmministrazione comunale esprime soddisfazione per lesito di questo importante traguardo, che si inserisce in una visione complessiva di sviluppo sostenibile e di cura del bene comune. Un obiettivo perseguito con impegno e competenza, nella consapevolezza che investire in queste opere strategiche significa investire nel futuro di Pisticci.





Il sindaco e lamministrazione comunale rivolgono un ringraziamento al Presidente della Regione Basilicata e allAssessorato allAmbiente per lattenzione e la collaborazione mostrate nel sostenere questo importante progetto per il territorio.