-->
|
La voce della Politica
|Nuovi finanziamenti per la depurazione e le acque di Pisticci
13/11/2025
|Arrivano nuovi e importanti finanziamenti che rafforzano la strategia di tutela ambientale e di modernizzazione infrastrutturale del territorio pisticcese. Il Comune di Pisticci beneficerà infatti di oltre 13 milioni di euro destinati al completamento del sistema di depurazione e collettamento dei reflui dellabitato di Pisticci e delle frazioni di Tinchi e Centro Agricolo.
Si tratta di un risultato di grande rilievo che dà continuità al percorso già avviato con la gara in corso del nuovo depuratore comunale. Il nuovo finanziamento consentirà di avviare il lotto 2 del sistema di depurazione, dedicato al tratto di collettamento sul fronte Basento, completando così lanello che circonda labitato e si collega al depuratore e al tratto fronte Cavone, già finanziati con il primo lotto.
Contestualmente, vengono stanziati 8 milioni di euro per la realizzazione del sistema di collettamento dei reflui di Tinchi e del Centro Agricolo, che saranno convogliati verso il depuratore di Marconia, a sua volta oggetto di un intervento di potenziamento. Un piano complessivo che permetterà di razionalizzare la rete fognaria, migliorare lefficienza del servizio e garantire una maggiore tutela ambientale su tutto il territorio comunale.
Le risorse provengono dal recente Accordo per la coesione, sottoscritto il 31 ottobre tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza energetica, che assegna fondi FSC 20212027 a oltre cento progetti in diverse regioni italiane. In Basilicata sono quattro gli interventi finanziati, due dei quali riguardano proprio il Comune di Pisticci: un riconoscimento che conferma lattenzione nazionale verso il territorio e la solidità della progettualità locale.
«Con questo nuovo finanziamento sottolinea il sindaco Domenico Albano si completa un percorso strategico che da anni il Comune porta avanti con determinazione. La depurazione delle acque non è solo unopera pubblica, ma un investimento sulla salute dei cittadini, sulla qualità della vita e sulla tutela del nostro ambiente. Dopo decenni di ritardi, stiamo costruendo un sistema moderno e sostenibile, che consegnerà a Pisticci un futuro più pulito e sicuro».
Sulla stessa linea lAssessore ai Lavori pubblici Rocco Negro, che evidenzia il valore tecnico e territoriale dellintervento: «Questo risultato è frutto di una programmazione accurata e di una collaborazione costante con gli enti sovraordinati. Con il secondo lotto del sistema di Pisticci e il collettamento di Tinchi e Centro Agricolo si compie un salto di qualità nellefficienza della rete fognaria e depurativa, mettendo il nostro territorio in condizione di garantire standard ambientali elevati e continuità di servizio».
LAmministrazione comunale esprime soddisfazione per lesito di questo importante traguardo, che si inserisce in una visione complessiva di sviluppo sostenibile e di cura del bene comune. Un obiettivo perseguito con impegno e competenza, nella consapevolezza che investire in queste opere strategiche significa investire nel futuro di Pisticci.
Il sindaco e lamministrazione comunale rivolgono un ringraziamento al Presidente della Regione Basilicata e allAssessorato allAmbiente per lattenzione e la collaborazione mostrate nel sostenere questo importante progetto per il territorio.
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/11/2025 - Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
Un giorno di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016.
La Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa italiana, riunita a Roma mercoledì 12 novembre 2025 insieme con la Consulta delle Associazioni regiona...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Scattone: La Rai inserisca nel palinsesto il film girato ad Acerenza
Il Sindaco di Acerenza: Chiediamo che la rete pubblica valorizzi questa opera cinematografica, per Acerenza, la Basilicata e lItalia dei borghi
Condivido la lettera-denuncia del produttore italiano Francesco Papa, del film In Vino Veritas, girato inter...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Disabilità: Padula audita in I Ccp del Comune di Potenza
Padula: Per un Comune che voglia operare in modo funzionale, per assicurare unamministrazione realmente inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, la figura più appropriata da istituire è quella del Disability Manager
...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Deposito nucleare, Manca e Lacorazza: Chiediamo parole di verità
Il Commissario Pd Basilicata e il Capogruppo del Pd in Consiglio: Oggi la destra al governo nazionale e regionale rischia di far tornare indietro le lancette dellorologio. Chiediamo al governo Meloni e al governo Bardi parole di verità in nome dei lucani
...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Bolognetti: lettera aperta ai Comitati per il Sì alla Separazione delle carriere
Cari amici e amiche, compagni e compagne, colleghi e colleghe,
quanto avvenuto in queste ore racconta di un bavaglio a idee, contenuti e proposte, che si fa sempre più stretto e asfissiante. Dal 4 novembre sto conducendo un'azione nonviolenta attraverso l...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Cupparo su ufficio postale di Francavilla in Sinni
L'assessore ha avviato interlocuzioni con Posteitaliane e la proprietà dellimmobile sede della struttura chiusa da oggi per tutto il mese di novembre. "Non possiamo consentire - ha detto - che il servizio sia interrotto per lungo tempo con disagi alla popolaz...-->continua
|
|
|13/11/2025 - Manca: ''La Basilicata non dimentica Scanzano Jonico. Quello spirito deve guidarci anche oggi''
Nel ventiduesimo anniversario dellinizio della mobilitazione di Scanzano Jonico, il Partito Democratico della Basilicata ricorda una delle più straordinarie mobilitazioni popolari contro una decisione imposta dallalto.
Il Commissario regionale del P...-->continua
|
|