La voce della Politica

Bonifica aree industriali, Costanzo: 40 milioni alla Basilicata

12/11/2025

Il Garante regionale per la natura: Un territorio ad alta valenza naturalistica come il nostro potrà finalmente tornare alla originaria bellezza e salubrità

Ritengo eccezionale lo stanziamento ottenuto dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento Ambiente, direttamente dal Governo e derivante da fondi di coesione, di ben 40 milioni di euro per la bonifica delle aree industriali. Lo dichiara Biagio Costanzo, Garante regionale per la natura.

Un territorio ad alta valenza naturalistica come il nostro  evidenzia Costanzo  potrà finalmente tornare alla originaria bellezza e salubrità grazie alle opere di bonifica che potranno essere realizzate con questi fondi, a vantaggio di molte aree deteriorate dalluomo e da processi di industrializzazione spesso solo momentanei.

Come Garante regionale per la natura, lambiente e il territorio  conclude Costanzo  esprimo grande soddisfazione per limportantissimo risultato ottenuto, di cui a beneficiare saranno innanzitutto i cittadini lucani.



