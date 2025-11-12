-->
La voce della Politica
|Bonifica aree industriali, Costanzo: 40 milioni alla Basilicata
12/11/2025
|Il Garante regionale per la natura: Un territorio ad alta valenza naturalistica come il nostro potrà finalmente tornare alla originaria bellezza e salubrità
Ritengo eccezionale lo stanziamento ottenuto dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento Ambiente, direttamente dal Governo e derivante da fondi di coesione, di ben 40 milioni di euro per la bonifica delle aree industriali. Lo dichiara Biagio Costanzo, Garante regionale per la natura.
Un territorio ad alta valenza naturalistica come il nostro evidenzia Costanzo potrà finalmente tornare alla originaria bellezza e salubrità grazie alle opere di bonifica che potranno essere realizzate con questi fondi, a vantaggio di molte aree deteriorate dalluomo e da processi di industrializzazione spesso solo momentanei.
Come Garante regionale per la natura, lambiente e il territorio conclude Costanzo esprimo grande soddisfazione per limportantissimo risultato ottenuto, di cui a beneficiare saranno innanzitutto i cittadini lucani.
