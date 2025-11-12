-->
|San Paolo Albanese ospita la prima festa regionale di BCC
12/11/2025
|Sarà San Paolo Albanese, il comune più piccolo della Basilicata, ad ospitare la prima Festa regionale di Basilicata Casa Comune, dal titolo La Basilicata che non si arrende: dalle aree interne l'impegno per il bene comune, in programma per il 13 dicembre 2025.Un appuntamento pensato come spazio di incontro, confronto e costruzione collettiva, sotto il segno delle Officine del Bene Comune - Laboratorio di Idee, Politiche e Comunità.
Alliniziativa parteciperanno protagonisti nazionali e locali della vita politica e istituzionale. A concludere i lavori sarà il Presidente nazionale dellANCI e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che porterà la sua esperienza amministrativa e il suo contributo sul tema del futuro delle aree interne e delle città metropolitane.
La festa sarà anche loccasione per ascoltare e confrontarsi con amministratori, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, rappresentanti del mondo sociale, culturale e produttivo, che interverranno in una giornata di dibattiti, testimonianze e momenti di comunità.
Abbiamo scelto di partire da San Paolo Albanese - spiega Angelo Chiorazzo, Presidente del Movimento politico Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale - perché crediamo che proprio dai luoghi più piccoli e autentici possano nascere le idee più grandi. Desidero ringraziare il Sindaco Mosè Antonio Troiano e lintera comunità di San Paolo Albanese per laccoglienza e la disponibilità con cui ospitano questa prima edizione, che vuole essere un segno concreto di attenzione verso le aree interne e le persone che le abitano.
La prima edizione delle Officine del Bene Comune nasce come un laboratorio permanente di partecipazione, un cantiere di idee, politiche e comunità, con il messaggio forte e chiaro di mettere al centro le aree interne, cuore pulsante della Basilicata e dellItalia, custodi di identità, cultura e comunità. Lobiettivo è trasformare le fragilità in opportunità, portando servizi, infrastrutture, lavoro, innovazione e inclusione in ogni angolo della regione. La Basilicata che non si arrende - sottolinea Chiorazzo - è quella che crede nella forza delle persone e delle comunità, e nella possibilità concreta di cambiare le politiche per il bene comune.
La Festa Regionale di Basilicata Casa Comune sarà un luogo aperto e inclusivo, dove amministratori, cittadini e rappresentanti politici potranno elaborare insieme un percorso di responsabilità condivisa e rinnovamento della politica e delle politiche.
