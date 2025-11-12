-->
|
La voce della Politica
|Bonifica amianto ex Materit, ''un segnale importante''
12/11/2025
|La notizia del finanziamento per la bonifica e la messa in sicurezza permanente dellarea ex Materit di Ferrandina, con oltre 17 milioni di euro destinati a uno dei siti più complessi della Valbasento, rappresenta un risultato positivo e atteso da tempo.
È un passo concreto verso la rimozione definitiva dellamianto e verso il recupero di unarea simbolo delle ferite ambientali lasciate dalla stagione industriale lucana, afferma il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti.
Si tratta di un intervento che merita apprezzamento e riconoscimento per limpegno assunto dallassessore regionale Laura Mongiello che è riuscita a reperire risorse attraverso lAccordo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica (Mase).
Tuttavia, aggiunge il sindaco, è indispensabile che questo importante risultato segni anche lavvio di una nuova fase di programmazione e coordinamento per la bonifica integrale del Sito di Interesse Nazionale Valbasento.
Oggi più che mai serve un cambio di passo, con una cabina di regia stabile e operativa che veda Regione, Ministero e Comuni lavorare insieme su un piano organico, capace di integrare bonifica, reindustrializzazione sostenibile e rigenerazione territoriale.
Il recupero ambientale della Valbasento osserva Lisanti- non può più procedere per singoli interventi isolati: è necessario un approccio unitario, supportato da risorse aggiuntive e da un cronoprogramma chiaro, che consenta di trasformare unarea compromessa in un motore di sviluppo sostenibile per lintera Basilicata.
Lintervento sulla ex Materit- conclude- è un segnale incoraggiante. Ora bisogna consolidarlo con una visione di lungo periodo, che rimetta al centro la salute dei cittadini, la qualità ambientale e la rinascita produttiva della Valle.
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/11/2025 - Cupparo alla commemorazione dei caduti di Nassiriya
Lassessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, in rappresentanza della Regione, oggi, in occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti nelle Missioni Internazionali per la Pace, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione dei caduti di Nassiriya, svoltasi a ...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Pensionati Cia-Agricoltori: Ancora una volta i pensionati vengono dimenticati
Nella nuova legge di bilancio non ci sono misure adeguate per la categoria. Le rivalutazioni minime, pari a poco più di 7 euro, non compensano minimamente linflazione, che continua a colpire beni essenziali come alimentari e sanità. Così Anp-Cia, lAssociazio...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Bonifica amianto ex Materit, ''un segnale importante''
La notizia del finanziamento per la bonifica e la messa in sicurezza permanente dellarea ex Materit di Ferrandina, con oltre 17 milioni di euro destinati a uno dei siti più complessi della Valbasento, rappresenta un risultato positivo e atteso da tempo.
...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Gruppo promotore appello per Matera 2026: nellordine del giorno inserire i principi etici e il metodo
Nel ringraziare il Sindaco e il Consiglio comunale per aver convocato il 10 novembre scorso, la seduta straordinaria su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, le associazioni promotrici, insieme alle 64 firmatarie dellappello per Mater...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Melfi, prorogato il punto nascita dellospedale: Destino accoglie con favore la decisione della Regione
Il Presidente del Consiglio Comunale di Melfi, Vincenzo Destino, accoglie con favore la decisione della Regione Basilicata di prorogare per almeno due anni lattività del punto nascita dellOspedale San Giovanni di Dio di Melfi, in attesa dellapprovazione d...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Cifarelli, gruppo PD: ''sulla crisi idrica serve equità, non si penalizzi Matera ed il suo comparto turistico''
La Basilicata sta attraversando una delle più gravi crisi idriche degli ultimi decenni, ma non possiamo permettere che le misure di contenimento si traducano in un danno economico e dimmagine per la città di Matera e per le attività turistiche che rappresent...-->continua
|
|
|12/11/2025 - CROB Potenza, ok allassunzione del medico nutrizionista: la FIALS accoglie con soddisfazione
La FIALS di Potenza accoglie con soddisfazione la decisione dell'IRCCS CROB di inserire, nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2026-2028, l'assunzione a partire dal 2026 della figura del Dirigente Medico Nutrizionista, riconoscendo in essa il compime...-->continua
|
|