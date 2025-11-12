La notizia del finanziamento per la bonifica e la messa in sicurezza permanente dellarea ex Materit di Ferrandina, con oltre 17 milioni di euro destinati a uno dei siti più complessi della Valbasento, rappresenta un risultato positivo e atteso da tempo.



È un passo concreto verso la rimozione definitiva dellamianto e verso il recupero di unarea simbolo delle ferite ambientali lasciate dalla stagione industriale lucana, afferma il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti.



Si tratta di un intervento che merita apprezzamento e riconoscimento per limpegno assunto dallassessore regionale Laura Mongiello che è riuscita a reperire risorse attraverso lAccordo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica (Mase).



Tuttavia, aggiunge il sindaco, è indispensabile che questo importante risultato segni anche lavvio di una nuova fase di programmazione e coordinamento per la bonifica integrale del Sito di Interesse Nazionale Valbasento.



Oggi più che mai serve un cambio di passo, con una cabina di regia stabile e operativa che veda Regione, Ministero e Comuni lavorare insieme su un piano organico, capace di integrare bonifica, reindustrializzazione sostenibile e rigenerazione territoriale.



Il recupero ambientale della Valbasento  osserva Lisanti- non può più procedere per singoli interventi isolati: è necessario un approccio unitario, supportato da risorse aggiuntive e da un cronoprogramma chiaro, che consenta di trasformare unarea compromessa in un motore di sviluppo sostenibile per lintera Basilicata.



Lintervento sulla ex Materit- conclude- è un segnale incoraggiante. Ora bisogna consolidarlo con una visione di lungo periodo, che rimetta al centro la salute dei cittadini, la qualità ambientale e la rinascita produttiva della Valle.