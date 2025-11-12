-->
12/11/2025
|Il Presidente del Consiglio Comunale di Melfi, Vincenzo Destino, accoglie con favore la decisione della Regione Basilicata di prorogare per almeno due anni lattività del punto nascita dellOspedale San Giovanni di Dio di Melfi, in attesa dellapprovazione del nuovo Piano Sociosanitario regionale. Destino sottolinea limportanza strategica del presidio ospedaliero, unico per acuti nellarea nord della Basilicata, punto di riferimento per oltre 100.000 cittadini e con potenzialità di crescita demografica.
Di seguito il comunicato stampa.
«Si tratta di una notizia positiva e molto attesa, che riconosce il ruolo strategico del presidio ospedaliero di Melfi sottolinea Destino come unico ospedale per acuti dellarea nord della Basilicata, punto di riferimento sanitario per oltre 100.000 cittadini di un territorio a forte vocazione industriale e produttiva, e con prospettive di crescita demografica».
«Sul tema sono già intervenuto nelle scorse settimane per richiamare lattenzione delle istituzioni regionali sulla necessità di salvaguardare il punto nascita di Melfi e di garantirne il rilancio, anche alla luce degli importanti investimenti strutturali e tecnologici già realizzati dalla Regione Basilicata.»
«La proroga di almeno due anni è un risultato significativo, frutto anche del lavoro di sensibilizzazione e della collaborazione tra istituzioni locali e regionali prosegue . Ma ora occorre che tutta la classe dirigente politica e il management sanitario si impegnino con determinazione per potenziare il reparto di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria e Neonatologia, valorizzando le professionalità e consolidando i servizi.
In questo percorso è necessario procedere celermente alla nomina del nuovo primario, figura essenziale per garantire stabilità, continuità organizzativa e una guida autorevole al processo di rilancio del punto nascita.»
«Il Consiglio Comunale di Melfi conclude il Presidente continuerà a seguire con attenzione e senso di responsabilità levoluzione della situazione, collaborando con la Regione Basilicata e con la direzione dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo per garantire un futuro solido e duraturo al punto nascita e allintero presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Melfi, struttura fondamentale per la sanità del nord lucano».
