Il Presidente del Consiglio Comunale di Melfi Vincenzo Destino accoglie positivamente la decisione della Regione Basilicata di prorogare per almeno un biennio lattività del punto nascita dellOspedale San Giovanni di Dio di Melfi, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Sociosanitario regionale.





«Si tratta di una notizia positiva e molto attesa, che riconosce il ruolo strategico del presidio ospedaliero di Melfi  sottolinea Destino  come unico ospedale per acuti dellarea nord della Basilicata, punto di riferimento sanitario per oltre 100.000 cittadini di un territorio a forte vocazione industriale e produttiva, e con prospettive di crescita demografica».





«Sul tema sono già intervenuto nelle scorse settimane per richiamare lattenzione delle istituzioni regionali sulla necessità di salvaguardare il punto nascita di Melfi e di garantirne il rilancio, anche alla luce degli importanti investimenti strutturali e tecnologici già realizzati dalla Regione Basilicata.»





«La proroga di almeno due anni è un risultato significativo, frutto anche del lavoro di sensibilizzazione e della collaborazione tra istituzioni locali e regionali  prosegue . Ma ora occorre che tutta la classe dirigente politica e il management sanitario si impegnino con determinazione per potenziare il reparto di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria e Neonatologia, valorizzando le professionalità e consolidando i servizi.

In questo percorso è necessario procedere celermente alla nomina del nuovo primario, figura essenziale per garantire stabilità, continuità organizzativa e una guida autorevole al processo di rilancio del punto nascita.»





«Il Consiglio Comunale di Melfi  conclude il Presidente  continuerà a seguire con attenzione e senso di responsabilità levoluzione della situazione, collaborando con la Regione Basilicata e con la direzione dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo per garantire un futuro solido e duraturo al punto nascita e allintero presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Melfi, struttura fondamentale per la sanità del nord lucano».