-->
|
La voce della Politica
|Forza Italia Giovani Basilicata: la salute mentale è una priorità
12/11/2025
|Per Forza Italia Giovani la salute mentale è unassoluta priorità: è necessario prendere provvedimenti e adottare strategie da realizzare con urgenza.
Ecco lintervento di Roberta Taddei, Responsabile Nazionale dei Rapporti Esterni di Forza Italia Giovani: «Troppi giovani oggi si sentono soli, invisibili, senza una via duscita. Non possiamo restare indifferenti. Vogliamo che ogni ragazzo sappia che non è solo, che chiedere aiuto è un atto di coraggio, e che una comunità solidale può davvero fare la differenza. Per questo Forza Italia Giovani ha lavorato attivamente con lOn. Stefano Benigni, che ha presentato lo scorso 24 settembre una Proposta di Legge sulla prevenzione dei suicidi in età giovanile, ora in esame nella Commissione Affari sociali della Camera. Con questa proposta di legge vogliamo che nessun giovane si senta più solo: è un patto per la vita, per garantire ascolto, sostegno e protezione a chi attraversa un momento di crisi».
Sulla tematica è necessario che le istituzioni lavorino sia a livello nazionale che regionale. A tal proposito riteniamo che sia estremamente positiva e che vada nella giusta direzione la Proposta di Legge Regionale del Consigliere Regionale Fernando Picerno (FI), che mira ad istituire la presenza dello psicologo negli istituti scolastici della regione Basilicata, una misura volta a rafforzare la politica di prevenzione sul territorio lucano.
La presenza dello psicologo nelle scuole è necessaria: occorre un presidio costante di ascolto e dialogo nella scuola, luogo dove i giovani trascorrono gran parte della loro vita.
«Il più delle volte non tutti i ragazzi riescono a vivere lattualità con serenità e quindi a tenere il passo con il divenire dei tempi, perché afflitti da mille problematiche che si verificano allinterno del gruppo e/o dai conflitti interiori che scaturiscono da gravi difficoltà vissute allinterno della famiglia che di riflesso incidono in maniera negativa sul rapporto con la scuola e sul rendimento, interrompendo quindi il circolo virtuoso famiglia, scuola, studente.
È necessario che la scuola possa essere in grado, assieme alla famiglia, di offrire un ulteriore e valido supporto morale e psicologico agli studenti», queste le dichiarazioni di Edoardo d'Elia, Responsabile delle Scuole superiori di Forza Italia Giovani Basilicata.
Il nostro movimento giovanile auspica che la Proposta di Legge Regionale del Consigliere Picerno possa divenire legge quanto prima: il disagio giovanile è un problema che non può essere più ignorato e noi siamo in prima linea su tutti i fronti per collaborare attivamente e fare in modo che sempre più giovani possano riprendere in mano la propria vita, con la consapevolezza che la politica deve essere al loro fianco con misure concrete.
Di seguito le parole di Simone Pierro, Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata: «Il tema della salute mentale non può più restare in secondo piano. In questo periodo storico, più che mai, le istituzioni hanno il dovere di occuparsi di una tematica che affligge il nostro Paese, ed in particolar modo il mondo giovanile, presentando proposte e adottando soluzioni concrete che possano arginare il problema. Ritengo, pertanto, che la Proposta di Legge Regionale del Consigliere Fernando Picerno sia un modo tangibile per cominciare ad interessarsi al problema anche a livello regionale. Come movimento giovanile intendiamo, inoltre, avviare un percorso di incontri volti a sensibilizzare sul tema della salute mentale. È proprio con questi incontri, che vedranno la partecipazione di relatori esperti, che Forza Italia Giovani Basilicata potrà da un lato informare e coinvolgere e dallaltro recepire elementi da approfondire, esaminare e sottoporre allattenzione delle istituzioni regionali.»
|
archivio
|La Voce della Politica
|12/11/2025 - Pensionati Cia-Agricoltori: Ancora una volta i pensionati vengono dimenticati
Nella nuova legge di bilancio non ci sono misure adeguate per la categoria. Le rivalutazioni minime, pari a poco più di 7 euro, non compensano minimamente linflazione, che continua a colpire beni essenziali come alimentari e sanità. Così Anp-Cia, lAssociazione nazionale pe...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Bonifica amianto ex Materit, ''un segnale importante''
La notizia del finanziamento per la bonifica e la messa in sicurezza permanente dellarea ex Materit di Ferrandina, con oltre 17 milioni di euro destinati a uno dei siti più complessi della Valbasento, rappresenta un risultato positivo e atteso da tempo.
...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Gruppo promotore appello per Matera 2026: nellordine del giorno inserire i principi etici e il metodo
Nel ringraziare il Sindaco e il Consiglio comunale per aver convocato il 10 novembre scorso, la seduta straordinaria su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, le associazioni promotrici, insieme alle 64 firmatarie dellappello per Mater...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Melfi, prorogato il punto nascita dellospedale: Destino accoglie con favore la decisione della Regione
Il Presidente del Consiglio Comunale di Melfi, Vincenzo Destino, accoglie con favore la decisione della Regione Basilicata di prorogare per almeno due anni lattività del punto nascita dellOspedale San Giovanni di Dio di Melfi, in attesa dellapprovazione d...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Cifarelli, gruppo PD: ''sulla crisi idrica serve equità, non si penalizzi Matera ed il suo comparto turistico''
La Basilicata sta attraversando una delle più gravi crisi idriche degli ultimi decenni, ma non possiamo permettere che le misure di contenimento si traducano in un danno economico e dimmagine per la città di Matera e per le attività turistiche che rappresent...-->continua
|
|
|12/11/2025 - CROB Potenza, ok allassunzione del medico nutrizionista: la FIALS accoglie con soddisfazione
La FIALS di Potenza accoglie con soddisfazione la decisione dell'IRCCS CROB di inserire, nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2026-2028, l'assunzione a partire dal 2026 della figura del Dirigente Medico Nutrizionista, riconoscendo in essa il compime...-->continua
|
|
|12/11/2025 - Uil: in Basilicata cassa integrazione più 295,6% in un anno, la Uil torna alla mobilitazione
Nei primi nove mesi del 2025 le ore autorizzate dallINPS di ammortizzatori sociali in Basilicata hanno raggiunto la quota record di 22,8 milioni, con un incremento impressionante del 295,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un aumento esponenziale che co...-->continua
|
|