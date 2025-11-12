-->
Macroattrattore turistico Val Basento, Conferenza stampa di Galella
12/11/2025
|Il Consigliere Regionale Alessandro Galella (Fratelli dItalia) è lieto di invitare alla conferenza stampa per la presentazione della proposta relativa alla realizzazione di un macro-attrattore turistico internazionale nella zona della Val Basento, tra Bernalda e Brindisi di Montagna a ridosso delle due province lucane. Venerdì 14 novembre, ore 10:30 Sala B, Consiglio Regionale della Basilicata, Viale Vincenzo Verrastro 85100 Potenza
Liniziativa afferma Galella - potrebbe rappresentare un importante investimento strategico per il territorio lucano, con lobiettivo di rilanciare il turismo nelle zone interne della Basilicata e generare significative ricadute economiche e occupazionali.
Si invitano gli operatori della comunicazione e gli organi di stampa a partecipare.
