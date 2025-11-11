-->
La voce della Politica
|Piano Casa, prosegue la campagna di raccolta firme di Europa Verde Basilicata per la modifica della legge
11/11/2025
|Continua con crescente partecipazione la raccolta firme promossa da Alleanza Verdi e Sinistra Europa Verde per chiedere alla Regione Basilicata che la legge sul Piano Casa venga applicata in modo coerente con i suoi principi originari, con lobiettivo di rendere le politiche abitative e urbanistiche più giuste, sostenibili e rispondenti alle reali esigenze dei cittadini e dei territori, anche alla luce del recente rapporto ISPRA da cui si evince che lo spopolamento non frena il consumo di suolo lucano.
Liniziativa, avviata nelle scorse settimane, ha già raccolto numerose adesioni da parte di cittadini, professionisti, associazioni e amministratori locali. La richiesta è chiara: i benefici della legge devono essere applicati esclusivamente ai fabbricati e agli edifici esistenti regolarmente autorizzati, alla data del 03/12/2012 ed eliminare dal testo la dicituraautorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità, vale a dire edifici già realizzati con strutture fisiche esistenti. Tale legge che doveva avere un carattere temporaneo, negli anni ha mostrato limiti in termini di efficacia, sostenibilità ambientale e coerenza con i nuovi strumenti di pianificazione.
Il Piano Casa deve diventare uno strumento per la rigenerazione e non per lespansione incontrollata, basta consumo di suolo. Aiutiamo realmente le famiglie a riqualificare le loro case frutto di tanti sacrifici, che diversamente continueranno a perdere il loro valore economico è quanto dichiarano Donato Lettieri e Michela Trivigno Chiediamo alla Regione un confronto aperto per costruire insieme una legge che tuteli il paesaggio, ma che favorisca soprattutto il recupero del patrimonio edilizio esistente
La raccolta firme continuerà nei prossimi giorni in tutti i comuni lucani, attraverso banchetti informativi e punti di sottoscrizione. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a contribuire con la propria firma a una riforma necessaria per il futuro urbano e ambientale della Basilicata.
|
|La Voce della Politica
