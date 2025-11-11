-->

Piano Casa, prosegue la campagna di raccolta firme di Europa Verde Basilicata per la modifica della legge

11/11/2025

Continua con crescente partecipazione la raccolta firme promossa da Alleanza Verdi e Sinistra  Europa Verde per chiedere alla Regione Basilicata che la legge sul Piano Casa venga applicata in modo coerente con i suoi principi originari, con lobiettivo di rendere le politiche abitative e urbanistiche più giuste, sostenibili e rispondenti alle reali esigenze dei cittadini e dei territori, anche alla luce del recente rapporto ISPRA da cui si evince che lo spopolamento non frena il consumo di suolo lucano.

Liniziativa, avviata nelle scorse settimane, ha già raccolto numerose adesioni da parte di cittadini, professionisti, associazioni e amministratori locali. La richiesta è chiara: i benefici della legge devono essere applicati esclusivamente ai fabbricati e agli edifici esistenti regolarmente autorizzati, alla data del 03/12/2012 ed eliminare dal testo la dicituraautorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità, vale a dire edifici già realizzati con strutture fisiche esistenti. Tale legge che doveva avere un carattere temporaneo, negli anni ha mostrato limiti in termini di efficacia, sostenibilità ambientale e coerenza con i nuovi strumenti di pianificazione.

Il Piano Casa deve diventare uno strumento per la rigenerazione e non per lespansione incontrollata, basta consumo di suolo. Aiutiamo realmente le famiglie a riqualificare le loro case frutto di tanti sacrifici, che diversamente continueranno a perdere il loro valore economico  è quanto dichiarano Donato Lettieri e Michela Trivigno Chiediamo alla Regione un confronto aperto per costruire insieme una legge che tuteli il paesaggio, ma che favorisca soprattutto il recupero del patrimonio edilizio esistente

La raccolta firme continuerà nei prossimi giorni in tutti i comuni lucani, attraverso banchetti informativi e punti di sottoscrizione. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a contribuire con la propria firma a una riforma necessaria per il futuro urbano e ambientale della Basilicata.



