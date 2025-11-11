-->

Basilicata. Con i Fondi di Coesione accelerata su bonifiche e Sin

11/11/2025

La Regione Basilicata ottiene un risultato straordinario per la tutela ambientale: quasi 40 milioni di euro in finanziamenti, intercettati attraverso lAccordo per la coesione siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica (Mase). Queste risorse rinvenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 20212027 sono destinate a interventi strategici per lintero territorio regionale. Questi risultati sono il frutto di un lavoro tecnico e istituzionale condiviso che ha visto la Direzione Ambiente e Transizione Energetica della Regione dialogare costantemente con il Ministero dellAmbiente. Abbiamo portato avanti una strategia chiara: finanziare progetti concreti, pronti a partire, che migliorano la qualità della vita dei cittadini, la sostenibilità dei nostri territori e, soprattutto, accelerano la bonifica dei Siti di interesse nazionale, che rappresentano una ferita ambientale e sociale da sanare con urgenza e determinazione, dichiara lassessore allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello.
In sintesi questi finanziamenti pongono unaccelerazione decisiva sulla bonifica delle aree industriali dismesse di particolare complessità ambientale, in primis quelle ricadenti nei Sin di Tito e della Val Basento. Lintervento più rilevante riguarda la bonifica e messa in sicurezza permanente dellarea ex Materit a Ferrandina, uno dei siti industriali dismessi più complessi della Val Basento. Per questa azione strategica è stato ottenuto un finanziamento complessivo di 17,55 milioni di euro, di cui ben 14,35 milioni da risorse Fsc 2021- 2027. Queste risorse rappresentano un cambio di passo: intervenire sui Sin non significa solo ripristinare la salubrità del suolo e delle falde, ma anche restituire ai cittadini aree produttive e sicure, fondamentali per la salute pubblica e lo sviluppo economico futuro, sottolinea lassessore Mongiello. Parallelamente, sono stati approvati importanti finanziamenti per il potenziamento dei sistemi di depurazione e delle reti fognarie nei comuni lucani, consolidando le infrastrutture idriche regionali.

In particolare il Comune di Genzano di Lucania beneficerà di 4 milioni di euro per la realizzazione e il potenziamento della rete fognaria comunale; il Comune di Irsina riceverà 1,6 milioni di euro (di cui 635 mila da fondi Fsc) per il trattamento terziario e il potenziamento del depuratore; a Matera, in località Lamione, saranno destinati 1,85 milioni di euro per il completamento e potenziamento del depuratore cittadino; al Comune di Pisticci arriveranno complessivamente 13 milioni di euro per due interventi integrati (8 milioni per le reti fognarie di Marconia, Tinchi e Pisticci Scalo e 5 milioni per il nuovo impianto di depurazione).
La Regione intensifica il proprio impegno non solo nella bonifica dei suoli inquinati, ma anche nella messa in sicurezza e nella riqualificazione delle discariche non conformi, assicurando una gestione integrata e responsabile di tutte le criticità ambientali presenti sul territorio, conclude Mongiello.



